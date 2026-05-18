سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

بر اساس گزارش یوروپل که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، این عملیات به رهبری «واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا» (EU IRU) وابسته به یوروپل انجام شد و بر شناسایی و مختل کردن حضور آنلاین سپاه پاسداران تمرکز داشت. حضوری که برای انتشار تبلیغات، جذب نیرو و جمع‌آوری منابع مالی استفاده می‌شد.

یوروپل اعلام کرد ۱۹ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، اوکراین، ایتالیا، سوئد، فرانسه، هلند و آمریکا، در این عملیات مشارکت داشتند.

مقام‌ها بین ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، در چند مرحله هماهنگ، به جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارسال درخواست‌های مشترک برای حذف محتوا از پلتفرم‌های آنلاین پرداختند.

ویدیوهای هوش مصنوعی و فراخوان «گرفتن انتقام خامنه‌ای»

به گفته یوروپل، این محتواها در شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های استریم، وب‌سایت‌های وبلاگی و سایت‌های مستقل منتشر شده بودند و به زبان‌های مختلف، از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و اندونزیایی، انتشار می‌یافتند.

محتواهای شناسایی‌شده شامل سخنرانی‌هایی با روایت‌های مذهبی درباره «شهادت» و پیام‌های سیاسی تند، ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در ستایش سپاه پاسداران، و فراخوان‌هایی برای «انتقام‌گیری از کشته‌شدن علی خامنه‌ای» بوده است.

یوروپل همچنین اعلام کرد بررسی ارتباط میان وب‌سایت‌های چندزبانه وابسته به سپاه پاسداران، اطلاعات مهمی درباره ساختار شبکه تبلیغاتی آنلاین این نهاد در اختیار محققان قرار داده است.

بر اساس این گزارش، تحقیقات درباره نحوه انتشار و تقویت تبلیغات سپاه پاسداران به شناسایی و حذف بیانیه‌ها و ویدیوهای تولیدشده به‌وسیله گروه‌های همسو و نیابتی، از جمله انصارالله یمن، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله لبنان و حماس، نیز کمک کرده است.

حذف حساب‌های مرتبط با سپاه پاسداران

یوروپل اعلام کرد در جریان این عملیات، حساب اصلی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس (X) که بیش از ۱۵۰ هزار دنبال‌کننده داشت، در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران لینک دیگر نیز حذف شدند یا همچنان در حال بررسی برای حذف هستند.

این نهاد همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران برای حفظ حضور آنلاین خود به شبکه‌ای از شرکت‌های میزبانی اینترنتی در کشورهای مختلف، از روسیه تا آمریکا، متکی بوده است؛ موضوعی که به گفته یوروپل، نشان‌دهنده تلاش این شبکه برای حفظ تاب‌آوری دیجیتال خود است.

مقام‌ها همچنین استفاده از تراکنش‌های رمزارزی برای تامین مالی و تقویت فعالیت‌های آنلاین سپاه پاسداران را شناسایی کردند. روشی که به گفته یوروپل، با هدف دور زدن محدودیت‌های مالی سنتی به کار گرفته شده است.

یوروپل تاکید کرد این عملیات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت شبکه‌های تروریستی در فضای دیجیتال و محدود کردن توانایی آن‌ها برای تبلیغ، جذب نیرو و گسترش نفوذ آنلاین است.