بلومبرگ: شمار نفتکشها در خارک به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا رسید
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با ادامه تنشها در خلیج فارس، شمار نفتکشهای حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۲۶ اردیبهشت، حضور ۲۳ نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان میدهد. این نفتکشها یا در لنگرگاههای اطراف مستقر بودهاند یا در اسکلههای بارگیری نفت خام و گاز مایع، پهلو گرفتهاند.
بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت نیز در گزارشی نوشت تصاویر ماهوارهای اروپایی نشان میدهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکشها پس از پر شدن، بهدلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده میشدند.
بلومبرگ در ادامه گزارش تازه خود نوشت که تصاویر جدید را بررسی کرده و تحلیلهای گروه «اتحاد علیه ایران هستهای» (United Against Nuclear Iran)، یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در آمریکا که بر بررسی سیاستهای مرتبط با جمهوری اسلامی تمرکز دارد، نیز آن را تایید کرده است.
این گزارش افزود که تعداد نفتکشهای حاضر در خارک در مقایسه با ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ (۱۳ آوریل) - درست پیش از آنکه ناوهای آمریکایی در دریای عمان برای بازرسی و توقیف کشتیها مستقر شوند - افزایش چشمگیری داشته است.
در آن زمان تنها چهار نفتکش در این منطقه دیده شده بودند.
بلومبرگ پیش از این نوشته بود که اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می (۱۳ روز دیگر) امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.
همزمان، فاتح بیرول، رییس آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد بهدلیل «جنگ ایران» و بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتیرانی، ذخایر تجاری نفت به سرعت در حال کاهش است و تنها برای چند هفته دیگر کفایت میکند.
بیرول که در نشست وزیران دارایی گروه هفت در پاریس حاضر شد، به خبرنگاران گفت آزادسازی ذخایر راهبردی نفت روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کرده است، اما تاکید کرد که این ذخایر «بیپایان نیستند».
او افزود با آغاز فصل کشت بهاره و سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی، ذخایر نفتی سریعتر کاهش خواهند یافت، زیرا تقاضا برای گازوئیل، کود شیمیایی، سوخت جت و بنزین افزایش پیدا میکند.
یوروپل اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ علیه «محتوای تروریستی در فضای آنلاین»، ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست و لینک مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش یوروپل که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، این عملیات به رهبری «واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا» (EU IRU) وابسته به یوروپل انجام شد و بر شناسایی و مختل کردن حضور آنلاین سپاه پاسداران تمرکز داشت. حضوری که برای انتشار تبلیغات، جذب نیرو و جمعآوری منابع مالی استفاده میشد.
یوروپل اعلام کرد ۱۹ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، اوکراین، ایتالیا، سوئد، فرانسه، هلند و آمریکا، در این عملیات مشارکت داشتند.
مقامها بین ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، در چند مرحله هماهنگ، به جمعآوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارسال درخواستهای مشترک برای حذف محتوا از پلتفرمهای آنلاین پرداختند.
ویدیوهای هوش مصنوعی و فراخوان «گرفتن انتقام خامنهای»
به گفته یوروپل، این محتواها در شبکههای اجتماعی، سرویسهای استریم، وبسایتهای وبلاگی و سایتهای مستقل منتشر شده بودند و به زبانهای مختلف، از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و اندونزیایی، انتشار مییافتند.
محتواهای شناساییشده شامل سخنرانیهایی با روایتهای مذهبی درباره «شهادت» و پیامهای سیاسی تند، ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در ستایش سپاه پاسداران، و فراخوانهایی برای «انتقامگیری از کشتهشدن علی خامنهای» بوده است.
یوروپل همچنین اعلام کرد بررسی ارتباط میان وبسایتهای چندزبانه وابسته به سپاه پاسداران، اطلاعات مهمی درباره ساختار شبکه تبلیغاتی آنلاین این نهاد در اختیار محققان قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تحقیقات درباره نحوه انتشار و تقویت تبلیغات سپاه پاسداران به شناسایی و حذف بیانیهها و ویدیوهای تولیدشده بهوسیله گروههای همسو و نیابتی، از جمله انصارالله یمن، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان و حماس، نیز کمک کرده است.
یوروپل اعلام کرد در جریان این عملیات، حساب اصلی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس (X) که بیش از ۱۵۰ هزار دنبالکننده داشت، در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران لینک دیگر نیز حذف شدند یا همچنان در حال بررسی برای حذف هستند.
این نهاد همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران برای حفظ حضور آنلاین خود به شبکهای از شرکتهای میزبانی اینترنتی در کشورهای مختلف، از روسیه تا آمریکا، متکی بوده است؛ موضوعی که به گفته یوروپل، نشاندهنده تلاش این شبکه برای حفظ تابآوری دیجیتال خود است.
مقامها همچنین استفاده از تراکنشهای رمزارزی برای تامین مالی و تقویت فعالیتهای آنلاین سپاه پاسداران را شناسایی کردند. روشی که به گفته یوروپل، با هدف دور زدن محدودیتهای مالی سنتی به کار گرفته شده است.
یوروپل تاکید کرد این عملیات بخشی از تلاشهای گستردهتر اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت شبکههای تروریستی در فضای دیجیتال و محدود کردن توانایی آنها برای تبلیغ، جذب نیرو و گسترش نفوذ آنلاین است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسیده و اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی، اصلیترین عامل این افزایش بوده است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درباره «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بینالملل در سال ۱۹۸۱، بیسابقه توصیف شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند. آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدامها داشته است.
عفو بینالملل تاکید کرد با وجود افزایش اعدامها، کشورهای مجری این مجازات همچنان در اقلیت قرار دارند.
آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بودهاند که همچنان اعدام اجرا میکنند.
در مقابل، این سازمان اعلام کرد روند جهانی لغو مجازات اعدام ادامه دارد. زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه و اختلاس، لغو کرده و گامبیا نیز اعدام را برای قتل، خیانت و برخی جرایم علیه حکومت کنار گذاشته است.
عفو بینالملل همچنین از تلاشها در قرقیزستان، لبنان و نیجریه برای جلوگیری از بازگشت یا گسترش مجازات اعدام خبر داد.
رسانه دولتی کره شمالی، «کیسیانای» (KCNA)، دوشنبه گزارش داد کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، اعلام کرده است تقویت یگانهای مستقر در خط مقدم مرز با کره جنوبی و دیگر واحدهای اصلی ارتش، برای «بازدارندگی هرچه کاملتر از جنگ» ضروری است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت نوشت اظهارات کیم درباره تقویت توان نظامی در مرز و تبدیل آن به «دژی نفوذناپذیر» در نشست ۲۷ اردیبهشت فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش مطرح شد.
بر اساس گزارش کیسیانای، او خواستار اصلاح نظام آموزشی ارتش و گسترش رزمایشهای عملی متناسب با تغییرات جنگهای مدرن شد و تاکید کرد مفاهیم عملیاتی ارتش کره شمالی باید بازتعریف شوند.
کیم همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر «دشمن اصلی» تاکید کرد. اصطلاحی که کره شمالی برای اشاره به کره جنوبی به کار میبرد.
دو کره همچنان از نظر فنی در وضعیت جنگی قرار دارند، زیرا جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با آتشبس پایان یافت و هیچ توافق صلحی میان دو طرف امضا نشد.
وزارت اتحاد کره جنوبی ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به نظر میرسد این «نخستین نشست گزارششده» کیم با فرماندهان لشکرها و تیپهای ارتش از زمان به قدرت رسیدنش باشد.
این وزارتخانه افزود سئول همچنان تلاش خواهد کرد تنشهای نظامی را مدیریت و اعتمادسازی کند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد نیروهای کره شمالی از اسفندماه عملیات استحکامبخشی در مناطق نزدیک مرز زمینی دو کشور را از جمله با ساخت دیوارهای دفاعی افزایش دادهاند.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره در سئول، گفت اشاره کیم به تقویت «مرز جنوبی» میتواند به این معنا باشد که پیونگیانگ قصد دارد حضور نظامی خود را در مرزهای دریایی با کره جنوبی نیز افزایش دهد؛ از جمله در خط مرزی مورد مناقشه موسوم به «خط محدودیت شمالی» (NLL).
او افزود تاکید کیم بر جنگ مدرن و بازتعریف عملیات «در همه حوزهها» احتمالا بازتاب درسهایی است که پیونگیانگ از جنگ اوکراین و درگیریهای خاورمیانه گرفته است. درسهایی مرتبط با استفاده از پهپادها، حملات دقیق و جنگ الکترونیک.
از سوی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، گفت پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی تهران، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس علمی در شورای بینالمللی مطالعات کره در موسسه هادسون در واشینگتن افزود کره شمالی برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن زیرساختهای دریایی و تاسیسات زیرزمینی نیز ایجاد کرده است.
بکتول گفت: «نمونههای اولیه موشکهای اصلی که جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاههای نظامی ایالات متحده شلیک کرده، همگی از فناوری کره شمالی سرچشمه گرفتهاند.»
او همچنین اظهار داشت کره شمالی تقریبا ۷۰ درصد از سیستمهای رزمی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، را تامین کرده است.
در همین نشست، اندرو اسکاول، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت به نظر میرسد کره شمالی از زمان آغاز جنگ اخیر از پشتیبانی تسلیحاتی از تهران خودداری کرده است.
اوکراین در یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود علیه روسیه از آغاز جنگ، حدود ۶۰۰ پهپاد را به ۱۴ منطقه این کشور روانه کرد. به گفته مقامهای روسیه، این حمله دستکم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت. این حملات پس از حمله مرگبار سهروزه مسکو به اوکراین انجام شد.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که موجی شامل نزدیک به ۶۰۰ پهپاد اوکراینی در طول شب، ۱۴ منطقه روسیه و همچنین شبهجزیره کریمه و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داد. به گفته آنها حومه پایتخت این کشور از جمله نقاطی است که بیشترین آسیب را دید.
طبق گفته مقامهای روسیه سه نفر در نزدیکی مسکو و یک نفر در منطقه بلگورود کشته شدند. به گفته آنها پدافند هوایی روسیه از ساعات ابتدایی یکشنبه ۵۵۶ پهپاد و پس از سپیدهدم نیز ۳۰ پهپاد دیگر را سرنگون کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این حملات را تایید واعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. طبق اعلام رسمی دولت این کشور، یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت در این حملات هدف قرار گرفتند.
او درباره جزئیات این حملات گفت که پهپادها بیش از ۵۰۰ کیلومتر در خاک روسیه نفوذ کردند و اوکراین در حال «غلبه» بر سامانههای پدافند هوایی روسیه است که داخل و اطراف مسکو متمرکز شدهاند.
او گفت: «پاسخهای ما به ادامه جنگ و حملات روسیه به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است.» او همچنین افزود حملات به مسکو نشان داد کییف «بهروشنی به مردم این کشور اعلام میکند که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد».
حملات هفته گذشته روسیه به سراسر خاک اوکراین، از جمله پایتخت این کشور، که طی سه روز پیاپی انجام شد، بیش از ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت. پس از آن زلنسکی هشدار داد که حملات پهپادی بیشتری در انتظار روسیه خواهد بود.
به گفته مقامهای اوکراینی، در طول این حمله سهروزه بیش از ۱۵۰۰ پهپاد و دهها موشک از سوی روسیه به اوکراین شلیک شد. پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، در دومین روز از این حملات سهروزه، یک موشک کروز روسی به یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در کییف اصابت کرد و ۲۴ نفر، از جمله سه کودک، را کُشت.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، در شبکههای اجتماعی نوشت که سامانههای پدافند هوایی این شهر در طول شب بیش از ۸۰ پهپاد را رهگیری کردند. به گفته او در پی این حملات ۱۲ نفر زخمی شدند و در محل سقوط بقایای پهپادها «خسارتهای جزئی» ثبت شد.
اهداف حملات
سوبیانین گفت یکی از این حملات کارگران ساختمانی را زخمی کرد و به سه خانه در نزدیکی پالایشگاه نفت و گاز مسکو آسیب زد. او افزود تولید پالایشگاه مختل نشده و «فناوری» پالایشگاه تحت تاثیر قرار نگرفته است.
طبق اعلام اسبییو، سرویس امنیتی اوکراین، یک پالایشگاه نفت و دو ایستگاه پمپاژ در اطراف مسکو هدف قرار گرفتهاند. این نهاد گفت این حملات «توانایی دشمن برای ادامه جنگ را کاهش میدهد» و نشان داد «حتی منطقه بهشدت حفاظتشده مسکو نیز امن نیست».
اسبییو، همچنین حمله به کارخانه آنگستروم در زلنوگراد را برجسته کرد؛ کارخانهای که به گفته این نهاد، «در تولید محصولات پیشرفته و ریزتراشهها برای جنگافزارهای دقیق نقش دارد.»
فرودگاه شرمتیوو مسکو، بزرگترین فرودگاه روسیه، اعلام کرد بقایای پهپاد داخل محدوده آن سقوط کرده اما خسارتی وارد نکرده است.
منطقه مسکو اغلب هدف حملات پهپادی قرار میگیرد، اما شهر مسکو که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد، در طول جنگ کمتر هدف قرار گرفته است.
ولودیمیر زلنسکی گفت کشاندن جنگ به مسکو «کاملا موجه» است. رییسجمهوری اوکراین در سخنرانی شبانه خود گفت روز یکشنبه، عملیاتهای رزمی نیروهای اوکراینی در میدان نبرد از عملیاتهای روسیه بیشتر بود؛ «نتیجهای بسیار مهم». او افزود: «امسال کارهای زیادی انجام شده و تغییر در توازن فعالیتها در خطوط مقدم محسوس است.»
مسکو و کییف پس از پایان آتشبس سهروزه در سهشنبه گذشته، دوباره به تبادل حملات روی آوردهاند؛ آتشبسی که به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برقرار شده بود و هر دو طرف، طرف مقابل را به نقض آن متهم کردند.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه چهار ساله در بنبست است؛ کییف حاضر نیست خواستههای حداکثری مسکو برای تصرف سرزمینهایی در منطقه دونباس شرقی را بپذیرد و توجه آمریکا به جنگ ایران معطوف شده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، هدف قرار دادن تاسیسات انرژی هستهای صلحآمیز را غیرقابل قبول دانست و بر همبستگی کشورش با امارات متحده عربی در ارتباط با حملات پهپادی به نیروگاه هستهای براکه در این کشور تاکید کرد.
او نوشت: «قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قوانین بینالمللی هر دو تاکید میکنند که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هستهای صلحآمیز غیرقابل قبول است.»
آناند اشاره کرد که در تماس با همتای خود در امارات متحده عربی حمایت کامل خود را از این کشور ابراز داشته است، و نوشت: «کانادا از تحقیقات کامل در مورد این حملات حمایت میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که آنها را به طور مشابه محکوم کند.»