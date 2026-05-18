بر اساس این گزارش که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در ۲۶ اردیبهشت، حضور ۲۳ نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان می‌دهد. این نفتکش‌ها یا در لنگرگاه‌های اطراف مستقر بوده‌اند یا در اسکله‌های بارگیری نفت خام و گاز مایع، پهلو گرفته‌اند.

بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت نیز در گزارشی نوشت تصاویر ماهواره‌ای اروپایی نشان می‌دهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس‌پیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکش‌ها پس از پر شدن، به‌دلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده می‌شدند.

بلومبرگ در ادامه گزارش تازه خود نوشت که تصاویر جدید را بررسی کرده و تحلیل‌های گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (United Against Nuclear Iran)، یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در آمریکا که بر بررسی سیاست‌های مرتبط با جمهوری اسلامی تمرکز دارد، نیز آن را تایید کرده است.

این گزارش افزود که تعداد نفتکش‌های حاضر در خارک در مقایسه با ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ (۱۳ آوریل) - درست پیش از آن‌که ناوهای آمریکایی در دریای عمان برای بازرسی و توقیف کشتی‌ها مستقر شوند - افزایش چشمگیری داشته است.

در آن زمان تنها چهار نفتکش در این منطقه دیده شده بودند.

بلومبرگ پیش از این نوشته بود که اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.

شرکت تحلیلی کپلر پیش‌بینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می (۱۳ روز دیگر) امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیره‌سازی جدید را خواهد داشت .

هم‌زمان، فاتح بیرول، رییس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به‌دلیل «جنگ ایران» و بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتی‌رانی، ذخایر تجاری نفت به سرعت در حال کاهش است و تنها برای چند هفته دیگر کفایت می‌کند.

بیرول که در نشست وزیران دارایی گروه هفت در پاریس حاضر شد، به خبرنگاران گفت آزادسازی ذخایر راهبردی نفت روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کرده است، اما تاکید کرد که این ذخایر «بی‌پایان نیستند».

او افزود با آغاز فصل کشت بهاره و سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی، ذخایر نفتی سریع‌تر کاهش خواهند یافت، زیرا تقاضا برای گازوئیل، کود شیمیایی، سوخت جت و بنزین افزایش پیدا می‌کند.