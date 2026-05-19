طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، کریگ فورمن، شهروند بریتانیایی که همراه همسرش، لیندزی فورمن، ۱۷ ماه است در ایران زندانی‌اند، از ۱۰ روز پیش در زندان اوین، در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با همسرش و دیدار با وکیل، اعتصاب غذا کرده و تنها آب، قند و نمک مصرف می‌کند.

یک منبع آگاه از وضعیت این زوج زندانی به ایران‌اینترنشنال گفت آن‌ها پس از مصاحبه با بخش جهانی بی‌بی‌سی که در آن درباره دشواری شرایط بسیاری از ایرانیان سخن گفته بودند، از تماس تلفنی و ملاقات با یکدیگر محروم شدند و مقام‌های زندان حتی ملاقات با وکیل را نیز قطع کردند؛ موضوعی که باعث اعتصاب غذای کریگ فورمن شد.

این منبع آگاه با اشاره به وضعیت جسمانی او گفت فورمن پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا «وضعیت مناسبی ندارد» و افزود اعتراض او، جدا از محرومیت از ملاقات و تماس، به این است که با وجود مشاهده انتقال هم‌بندی‌هایش برای اجرای حکم اعدام، اجازه ندارد درباره آنچه در زندان دیده و شرایط خود سخن بگوید.

به گفته این منبع، فورمن بارها گفته مقام‌های زندان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به او «وعده‌های دروغ» می‌دهند و او نمی‌فهمد چرا باید «این همه دروغ» از مسئولان جمهوری اسلامی بشنود.