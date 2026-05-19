این بیانیه که سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در پایان دومین و آخرین روز این نشست منتشر شد، می‌گوید: «بازگشت سریع عبور و مرور آزاد و امن از تنگه هرمز و دستیابی به راه‌حلی پایدار برای درگیری، ضروری است.»

وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کردند که فشار بر زنجیره‌های تامین انرژی، غذا و کود، به‌ویژه کشورهای آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار داده است.

این مقام‌ها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت در پاریس گرد هم آمدند و در پایان دومین روز دو بیانیه صادر کردند. بیانیه اصلی بر مساله اوکراین، امنیت اقتصادی، مواد معدنی حیاتی، تجارت الکترونیک، مالیات بین‌المللی، جرائم مالی، هوش مصنوعی، ثبات مالی و همکاری‌های توسعه‌ای تمرکز داشت. بیانیه دوم، با عنوان «اقتصاد جهانی، که نسبت به بیانیه اصلی کوتاه‌تر بود، پس از مشورت و تبادل نظر با کشورهای شریک، از جمله برزیل، هند، کنیا و کُره جنوبی منتشر شد.

امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر اینکه به حفظ ثبات بازارهای انرژی پایبند هستند، از تمامی کشورها خواستند از اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر صادرات خودداری کنند.

در بخشی از بیانیه اصلی این نشست آمده است: «دارایی‌های روسیه در حوزه‌های قضایی ما تا زمانی که روسیه به جنگ پایان ندهد و غرامت نپردازد، بی‌حرکت باقی خواهد ماند.»

این بیانیه می‌افزاید: «ناترازی گسترده و مداوم حساب جاری جهانی می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند.»

گفت‌وگو با وزیران دارایی گروه ۷ درباره تهدیدات تهران

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از نشست مالی گروه هفت، کنفرانسی با عنوان مقابله با تامین مالی تروریسم برگزار کرد و بحث‌های طرح شده در نشست دو روزه گروه هفت را «سازنده» خواند.

او افزود یکی از بحث‌های مهم این جلسات «تهدیدهای تروریستی» جمهوری اسلامی از محورهای نشست‌ها بود.

بسنت از متحدان واشینگتن خواست اقدام علیه شبکه‌های مالی حکومت ایران را تشدید کنند؛ از جمله با تحریم تامین‌کنندگان مالی، افشای شرکت‌های پوششی، بستن شعب بانکی و مقابله با شبکه‌های بانکی سایه جمهوری اسلامی.

وزیر خزانه‌داری آمریکا ۲۸ اردیبهشت گفته بود از وزیران دارایی گروه ۷ خواهد خواست نظام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را دنبال کنند تا از تامین مالی «ماشین جنگی» حکومت ایران جلوگیری شود.

حضور دیگر کشورها در نشست گروه هفت

سه‌شنبه نمایندگانی از کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، برزیل و کنیا نیز به نمایندگان گروه هفت پیوستند.

رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، به خبرنگاران گفت: «ما بر سر این موضوع توافق داریم که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باید برای کشورهایی که بیش از همه در برابر تاثیر مناقشه خاورمیانه آسیب‌پذیرند، نقش فعال‌تری ایفا کنند و مطمئن شوند که به آنها کمک می‌شود.»

او افزود کمبود کود شیمیایی تاثیر ویژه‌ای بر زنجیره تامین خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه گفت پس از آن‌که تهران یک طرح صلح به واشینگتن فرستاد، حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را متوقف کرده است و اکنون «احتمال بسیار خوبی» برای دستیابی به توافقی وجود دارد که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند.

اما دیگر کشورهای گروه هفت از این موضوع ناخشنودند که واشینگتن و اسرائیل، بدون توجه کافی به پیامدهای اقتصادی حملات علیه ایران و خطر قابل پیش‌بینی بسته‌شدن تنگه هرمز، این حملات را آغاز کردند.

لسکور گفت مقام‌هایی از قطر و امارات متحده عربی در نشست پاریس حضور داشتند تا درباره بحران در خلیج گفت‌وگو کنند.

سوریه و اوکراین نیز در بخش‌هایی از گفت‌وگوها شرکت کردند. این موضوع نشان‌دهنده تاکید گروه هفت بر تثبیت کشورهایی است که برای امنیت منطقه‌ای و جهانی محوری تلقی می‌شوند.

مقام‌هایی از برزیل، هند و کره جنوبی نیز در این نشست حضور داشتند. این اقدام در راستای گسترش شراکت‌های بین‌المللی در زمانی صورت گرفت که ائتلاف‌های سنتی بیش از پیش زیر سوال رفته‌اند.