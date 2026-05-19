امارات متحده عربی: در ۴۸ ساعت گذشته شش پهپاد را شناسایی و با آنها مقابله کردیم
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد در ۴۸ ساعت گذشته شش پهپاد را شناسایی و با آنها مقابله کرده است.
این وزارتخانه افزود این پهپادها از خاک عراق پرتاب شده بودند.
روز یکشنبه نیز وزارت دفاع امارات متحده عربی از مقابله با سه پهپاد شلیکشده از مرزهای غربی خبر داد.
وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۷ که در پاریس گرد هم آمدند، در بیانیهای درباره اقتصاد جهانی درباره پیامدهای اقتصادی «درگیری جاری در خاورمیانه» هشدار دادند و بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کردند.
این بیانیه که سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در پایان دومین و آخرین روز این نشست منتشر شد، میگوید: «بازگشت سریع عبور و مرور آزاد و امن از تنگه هرمز و دستیابی به راهحلی پایدار برای درگیری، ضروری است.»
وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کردند که فشار بر زنجیرههای تامین انرژی، غذا و کود، بهویژه کشورهای آسیبپذیر را تحت تاثیر قرار داده است.
این مقامها روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت در پاریس گرد هم آمدند و در پایان دومین روز دو بیانیه صادر کردند. بیانیه اصلی بر مساله اوکراین، امنیت اقتصادی، مواد معدنی حیاتی، تجارت الکترونیک، مالیات بینالمللی، جرائم مالی، هوش مصنوعی، ثبات مالی و همکاریهای توسعهای تمرکز داشت. بیانیه دوم، با عنوان «اقتصاد جهانی، که نسبت به بیانیه اصلی کوتاهتر بود، پس از مشورت و تبادل نظر با کشورهای شریک، از جمله برزیل، هند، کنیا و کُره جنوبی منتشر شد.
امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر اینکه به حفظ ثبات بازارهای انرژی پایبند هستند، از تمامی کشورها خواستند از اعمال محدودیتهای خودسرانه بر صادرات خودداری کنند.
در بخشی از بیانیه اصلی این نشست آمده است: «داراییهای روسیه در حوزههای قضایی ما تا زمانی که روسیه به جنگ پایان ندهد و غرامت نپردازد، بیحرکت باقی خواهد ماند.»
این بیانیه میافزاید: «ناترازی گسترده و مداوم حساب جاری جهانی میتواند تنشهای تجاری را تشدید کند.»
گفتوگو با وزیران دارایی گروه ۷ درباره تهدیدات تهران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از نشست مالی گروه هفت، کنفرانسی با عنوان مقابله با تامین مالی تروریسم برگزار کرد و بحثهای طرح شده در نشست دو روزه گروه هفت را «سازنده» خواند.
او افزود یکی از بحثهای مهم این جلسات «تهدیدهای تروریستی» جمهوری اسلامی از محورهای نشستها بود.
بسنت از متحدان واشینگتن خواست اقدام علیه شبکههای مالی حکومت ایران را تشدید کنند؛ از جمله با تحریم تامینکنندگان مالی، افشای شرکتهای پوششی، بستن شعب بانکی و مقابله با شبکههای بانکی سایه جمهوری اسلامی.
وزیر خزانهداری آمریکا ۲۸ اردیبهشت گفته بود از وزیران دارایی گروه ۷ خواهد خواست نظام تحریمها علیه جمهوری اسلامی را دنبال کنند تا از تامین مالی «ماشین جنگی» حکومت ایران جلوگیری شود.
حضور دیگر کشورها در نشست گروه هفت
سهشنبه نمایندگانی از کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، برزیل و کنیا نیز به نمایندگان گروه هفت پیوستند.
رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، به خبرنگاران گفت: «ما بر سر این موضوع توافق داریم که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی باید برای کشورهایی که بیش از همه در برابر تاثیر مناقشه خاورمیانه آسیبپذیرند، نقش فعالتری ایفا کنند و مطمئن شوند که به آنها کمک میشود.»
او افزود کمبود کود شیمیایی تاثیر ویژهای بر زنجیره تامین خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه گفت پس از آنکه تهران یک طرح صلح به واشینگتن فرستاد، حمله برنامهریزیشده علیه ایران را متوقف کرده است و اکنون «احتمال بسیار خوبی» برای دستیابی به توافقی وجود دارد که برنامه هستهای ایران را محدود کند.
اما دیگر کشورهای گروه هفت از این موضوع ناخشنودند که واشینگتن و اسرائیل، بدون توجه کافی به پیامدهای اقتصادی حملات علیه ایران و خطر قابل پیشبینی بستهشدن تنگه هرمز، این حملات را آغاز کردند.
شی جینپینگ، رهبر چین، کمتر از یک هفته پس از سفر پرسروصدای دونالد ترامپ به پکن، قرار است میزبان ولادیمیر پوتین، «رفیق قدیمی»، باشد. چین اکنون تلاش میکند خود را بهعنوان قدرتی باثبات و قابل پیشبینی در جهانی متاثر از تنشهای تجاری، جنگها و بحران انرژی نشان دهد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت نوشت که پکن و مسکو سفر دو روزه رییسجمهوری روسیه در این هفته - بیستوپنجمین سفر پوتین به چین - را نشانهای دیگر از «شراکت در همه شرایط» میان دو کشور توصیف کردهاند، آن هم در حالی که غرب از پکن میخواهد مسکو را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تحت فشار قرار دهد.
همزمان فایننشال تایمز گزارش داد شی به ترامپ گفته که ممکن است پوتین، سرانجام بابت حمله به اوکراین احساس پشیمانی کند.
در حالی که چین خود را میانجی صلح و طرفی بیطرف در این جنگ معرفی میکند، پوتین میگوید چین و روسیه از «منافع بنیادین» یکدیگر حمایت میکنند.
او همزمان در سایه تحریمهای غرب، بهدنبال توافقهای تازه انرژی با دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
ایان استوری، پژوهشگر ارشد موسسه «آیاسییایاس-یوسف اسحاق» در سنگاپور، گفت: «نشست شی و پوتین این پیام را به جهان مخابره میکند که شراکت راهبردی چین و روسیه همچنان سنگبنای سیاست خارجی هر دو کشور است و هرگونه تلاش آمریکا برای ایجاد شکاف میان آنها محکوم به شکست خواهد بود.»
این سفر پس از سفر ترامپ در هفته گذشته انجام میشود. سفری که اگرچه تصاویر مثبتی ایجاد کرد، اما توافقهای تجاری بزرگی به همراه نداشت. شی روابط چین و آمریکا را رابطهای مبتنی بر «ثبات راهبردی» توصیف کرد. تعبیری در برابر چارچوب «رقابت راهبردی» که با جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا، شناخته میشد.
رویترز نوشت چین با میزبانی از رهبران خارجی، تلاش میکند تصویر خود را بهعنوان یکی از ستونهای ثبات جهانی تقویت کند، در مقابل آمریکا که در پایان دادن به جنگ اوکراین و مهار «جنگ ایران» که جریان جهانی انرژی را مختل کرده، با دشواری روبهرو شده است.
پکن در جریان سفرهای رسمی تلاش میکند شرکای تجاری غربی، از جمله آمریکا را نسبت به قدرت اقتصادی و فناوری خود مطمئن کند و در عین حال، ریسکهای موجود در روابط را کماهمیت جلوه دهد.
کاخ سفید پس از سفر ترامپ به چین اعلام کرد درباره موضوعاتی که «ثبات» بیشتری برای کسبوکارها و مصرفکنندگان جهانی ایجاد میکند، اجماع حاصل شده است.
در عین حال، روابط چین با کشورهایی مانند روسیه نیز این پیام را تقویت میکند که دیپلماسی پکن، با وجود فشارهای غرب، بر اساس منافع و محاسبات خود عمل میکند.
استوری گفت: «واقعبینانه نیست که انتظار داشته باشیم شی، پوتین را برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحت فشار بگذارد. شی چنین نفوذی بر پوتین ندارد و در هر حال، چینیها میدانند شکست روسیه در اوکراین موقعیت سیاسی پوتین را تضعیف خواهد کرد.»
او افزود: «به همین دلیل، پکن همچنان در سازمان ملل برای مسکو پوشش دیپلماتیک فراهم خواهد کرد و به ارائه کمک اقتصادی و فناوریهای دوگانه برای نیروهای مسلح روسیه ادامه خواهد داد.»
چین گفته است هرگز به هیچ یک از طرفهای جنگ روسیه و اوکراین سلاح مرگبار نداده و صادرات کالاهای دوگانه را بهشدت کنترل میکند.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، ۲۸ اردیبهشت گفت: «در جریان این سفر، دو رییس دولت درباره همکاریها در تمامی حوزههای روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقهای و بینالمللی مورد علاقه مشترک، تبادل نظر خواهند کرد.»
خط لوله «قدرت سیبری ۲»
در جریان آخرین سفر پوتین به چین در شهریور ۱۴۰۴، مسکو و پکن برای ساخت خط لوله گاز «قدرت سیبری ۲» توافق کردند، اما هنوز درباره قیمت به جمعبندی نرسیدهاند.
کمبود عرضه انرژی ناشی از «جنگ ایران» ممکن است موقعیت روسیه را برای تبدیل شدن به منبع بلندمدت تامین گاز چین تقویت کند. با این حال، انتظار میرود پکن همچنان راهبرد تنوعبخشی به منابع انرژی خود را دنبال کند و همزمان با ترکمنستان و روسیه درباره قراردادهای تامین مذاکره کند.
یک کارشناس صنعت انرژی در پکن گفت چین ممکن است با روسیه درباره حجم سالانه صادرات و شرایطی مانند انعطافپذیری و فصلی بودن عرضه به توافق کلی برسد، اما موضوع قیمت را باز بگذارد.
به گفته او، مذاکرات بر سر قیمت ممکن است سالها طول بکشد.
شی ۱۲ سال پیش، از ساخت چهارمین خط لوله اتصال میدان عظیم گالکینیش ترکمنستان به شمال غرب چین خبر داده بود، اما این پروژه بهدلیل اختلافات قیمتی و پیچیدگیهای عبور خط لوله از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، هنوز نهایی نشده است.
چین همچنان بزرگترین خریدار نفت روسیه است؛ چه از طریق خطوط لوله و چه از مسیر صادرات دریایی.
با وجود تحریمهای غرب علیه صادرات نفت روسیه، پالایشگاههای مستقل چینی هنوز هم مشتری دائمی نفت روسیه هستند و بخش عمده معاملات با یوان انجام میشود.
پالایشگاههای دولتی چین نیز اخیرا پس از یک معافیت موقت تحریمی از سوی آمریکا، خرید نفت روسیه را از سر گرفتهاند.
روسیه سال گذشته توافق کرد سالانه ۲.۵ میلیون تن نفت اضافی از مسیر قزاقستان به چین صادر کند.
پوتین ۱۹ اردیبهشت به خبرنگاران گفت: «در اصل، درباره برداشتن گامی جدی - و در واقع بسیار مهم - در همکاریهای نفت و گاز به سطح بالایی از توافق رسیدهایم.»
او افزود: «اگر بتوانیم این توافقها را در جریان این سفر نهایی کنیم و به نتیجه برسانیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»
رییس پلیس سن دیگو اعلام کرد که شمار کشتهشدگان در یک تیراندازی در بزرگترین مسجد این شهر در ایالت کالیفرنیا، به پنج نفر رسیده است. او گفت سه بزرگسال و دو نوجوان کشته شدهاند. پلیس گفت این حمله به عنوان یک جرم ناشی از نفرت در نظر گرفته شده است.
در همین حال، یک مامور ویژه افبیآی اعلام کرد دو مظنون تیراندازی که هر دو نوجوان بودهاند کشته شدهاند؛ هر سه فرد کشتهشده نیز مردان بزرگسال هستند.
هنوز هویت مظنونان و کشتهشدگان اعلام نشده است.
رییس پلیس سن دیگو گفت: «پلیس در حال بررسی این تیراندازی بهعنوان یک جنایت ناشی از نفرت است.»
پیشتر پلیس سن دیگو اعلام کرده بود پس از دریافت گزارشهایی از یک تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد این منطقه، «تهدید را خنثی کرده است».
این مرکز که محل برگزاری نمازهای روزانه است، در محوطه خود یک مدرسه نیز دارد. امام جماعت این مرکز در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که مدرسه در امنیت کامل است.
روزنامه نیویورکتایمز نوشته است که این تیراندازی در شرایطی رخ داده که شمار فزایندهای از مراکز مذهبی در سراسر آمریکا هدف خشونت قرار گرفتهاند و همین امر به افزایش تدابیر امنیتی منجر شده است. در ماه مارس، مردی با یک کامیون به کنیسهای در نزدیکی دیترویت حمله کرد و در نهایت در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
اداره پلیس سندیگو اوایل بعدازظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، حدود یک ساعت پس از گزارش تیراندازی، اعلام کرد که «تهدید در مرکز اسلامی خنثی شده است.»
در بیانیه منتشرشده توضیحی درباره بازداشت یا کشته شدن فرد یا افراد دخیل ارائه نشده است.
طه حسین، امام این مرکز اسلامی در حالی که والدین دانشآموزان در خیابانی نزدیک محل تجمع کرده بودند، با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی به آنها اطمینان داد: «ما در امنیت هستیم. کل مدرسه امن است. همه بچهها، کارکنان و معلمان در امنیت هستند.»
احمد شبایک، رییس مسجد، نیز اعلام کرد یک نگهبان امنیتی در این حادثه جان خود را از دست داده است. او افزود که مسئولان مسجد هنوز نمیدانند آیا تیراندازی روز دوشنبه هدفمند بوده یا نه.
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که در جریان تیراندازی قرار گرفته است.
تاد گلوریا، شهردار شهر، از مردم خواست از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.
او گفت اطلاعات بیشتر بهزودی منتشر خواهد شد.
براساس گزارشها ماموران از لسآنجلس به محل حادثه اعزام شدهاند و دفتر افبیآی در سن دیگو اعلام کرده است که در حال کمک به تحقیقات است.
دادستان بریتانیا در دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، گفت که بادیا و استانا، دو متهم این پرونده، بهعنوان عوامل نیابتی ایران عمل میکردند.
دانکن اتکینسون، دادستان پرونده، در جلسه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به دادگاه سلطنتی وولویچ گفت: «این نه سرقت بود، نه درگیریای که از کنترل خارج شده باشد؛ بلکه خشونتی عامدانه و برنامهریزیشده بود تا به هدف مورد نظر آسیب جدی وارد کند.»
او افزود: «آنها حملهای برنامهریزیشده انجام دادند که پیش از آن با شناسایی و زیر نظر گرفتن هدف همراه بود و به دستور طرف سومی صورت گرفت که به نمایندگی از حکومت ایران عمل میکرد.»
پوریا زراعتی، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
ناندیتو بادئا، ۲۱ ساله، و جرج استانا، ۲۵ ساله، در ارتباط با این حمله در رومانی بازداشت و ۲۷ آذر، یعنی حدود هشت ماه پس از ارتکاب جرم، به بریتانیا بازگردانده شدند.
دادستانی بریتانیا آنها را به «ایراد جرح عمدی با قصد وارد کردن آسیب شدید جسمی» متهم کرده است، اما آنها در جلسه مقدماتی دادگاه در لندن این اتهام را رد کردند.
جمهوری اسلامی نیز تاکنون هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.
اتکینسون در جلسه ۲۸ اردیبهشت گفت که زراعتی برای عوامل نیابتی فعال به سود ایران، «هدفی آشکار و بهراحتی قابل شناسایی برای خشونت» بود.
او همچنین به نصب پوسترهایی در تهران اشاره کرد که تنها چند ماه پیش از انجام این عملیات، تصاویر روزنامهنگاران ایرانی مخالف حکومت از جمله زراعتی را زیر عنوان «تحت تعقیب: زنده یا مرده» نشان میداد.
بهکارگیری باندهای تبهکار
اتکینسون گفت: «از سال ۲۰۰۵ تاکنون، جمهوری اسلامی کمتر به عوامل خود متکی بوده و بهطور فزایندهای برای اجرای تهدیدهای خشونتآمیز خود از عوامل نیابتی مانند باندهای تبهکار استفاده کرده است.»
به گفته او این اقدام جمهوری اسلامی افرادی را در بریتانیا شامل میشود که با هدف ارعاب، هدف ترور قرار گرفتهاند.
اتکینسون همچنین گفت که زراعتی پیش از حمله، بهطور گسترده زیر نظر گرفته شده بود.
به گفته او استانا یک سال پیش از عملیات، همراه با مردی دیگر، در باغ آپارتمان محل سکونت زراعتی بازداشت شده بود، در حالی که دستکش لاتکس، قیچی و ماسک به همراه داشت.
دادستان این پرونده جزئیات روز حمله را اینطور شرح داد: «در روز حمله، بادئا و آندری هنگامی که زراعتی از خانهاش برای رفتن به سوی خودرویش از خیابان عبور میکرد، با او روبهرو شدند. آندری او را نگه داشت و بادئا بالای ران او را با چاقو زد، سپس آنها به سوی خودروی فراری که استانا راننده آن بود گریختند، خودرو و بخشی از لباسهای خود را رها کردند و سپس با تاکسی به فرودگاه هیترو رفتند و به ژنو پرواز کردند..»
طبق اطلاعات بهدست آمده از جلسه دادگاه، یوید آندری، فرد سومی که به دست داشتن در این پرونده متهم است، در رومانی بازداشت شد اما در این دادگاه حضور ندارد.
انتظار میرود دادگاهی که روز دوشنبه آغاز شد، بیش از دو هفته طول بکشد.
در حادثهای جداگانه در ماه گذشته، سه متهم در ارتباط با یک پرونده آتشسوزی عمدی در نزدیکی استودیوهای ایراناینترنشنال در شمال غربی لندن تفهیم اتهام شدند و قرار است دادگاه آنها در ۵ بهمن ۱۴۰۵ در دادگاه کیفری مرکزی آغاز شود.
ایراناینترنشنال در بیانیهای این حمله را نشانهای از فشار فزاینده بر روزنامهنگاران این رسانه و خانوادههای آنها، بهویژه پس از جنگ ایران توصیف کرد.
خبرگزاری رویترز ، به نقل از سه مقام امنیتی و دو منبع دولتی از گسترش همکاریهای پاکستان و عربستان سعودی در در چارچوب یک پیمان دفاعی متقابل خبر داد. این پیمان، اعرام ۸ هزار نیروی نظامی، حدود ۱۶ فروند جنگنده جیاف-۱۷، دو اسکادران پهپادی و یک سامانه پدافند هوایی را شامل میشود.
رویترز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به نقل از سه مقام امنیتی و دو منبع دولتی گزارش داد که پاکستان یک اسکادران کامل، شامل حدود ۱۶ فروند جنگنده جیاف-۱۷ ساخت مشترک با چین، دو اسکادران پهپادی و یک سامانه پدافند هوایی اچکیو-۹ را به عربستان فرستاد.
این در حالی است که پاکستان اکنون بهعنوان میانجی در مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی عمل میکند و در روزهای اخیر تنشها و تبادل غیررسمی آتش میان تهران، ابوظبی و ریاض شدت گرفته است.
منابع رویترز نیرو و تجهیزات اعزامی به ریاض را «نیرویی قابل توجه و دارای توان رزمی گسترده» توصیف کردند که هدف آن «پشتیبانی از ارتش عربستان سعودی در صورت هدف قرار گرفتن دوباره این کشور» است.
به گفته این منابع، پاکستان همچنین حدود هشت هزار نیروی نظامی به عربستان اعزام کرده است و در صورت نیاز، نیروهای بیشتری نیز اعزام خواهد کرد. منابع رویترز میگویند هزینه تجهیزات اعزامشده از سوی پاکستان را عربستان سعودی تامین میکند.
دو مقام امنیتی که مکاتبات میان دو کشور و اسناد مربوط به استقرار تجهیزات نظامی را دیدهاند، به این رسانه گفتند نیروهای اعزامی در ظاهر نقش آموزشی و مشاورهای دارند، هرچند ترکیب این نیروها، شامل جنگنده، پهپاد، پدافند هوایی و هزاران نیروی نظامی، نشان میدهد ماموریت بسیار فراتر از یک حضور نمادین یا آموزشی است.
این استقرار در چارچوب توافق دفاعی محرمانهای انجام شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، آن را در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در ریاض امضا کردند.
یکی از منابع دولتی که متن این پیمان را دیده است، گفت این توافق امکان استقرار تا ۸۰ هزار نیروی پاکستانی در عربستان را پیشبینی میکند. دو مقام امنیتی هم گفتند این توافق شامل اعزام ناوهای جنگی پاکستان میشود، هرچند رویترز نتوانست آن را بهطور مستقل تایید کند.
دو کشور پس از امضای این توافق اعلام کردند هرگونه حمله به یکی از آنها، حمله به هر دو کشور تلقی خواهد شد و هدف این پیمان، «تقویت بازدارندگی مشترک» است. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، نیز پیشتر بهطور ضمنی گفته بود که این توافق میتواند عربستان را زیر «چتر هستهای پاکستان» قرار دهد.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که پاکستان پس از حملات جمهوری اسلامی به زیرساختهای کلیدی انرژی عربستان، جنگندههایی به این کشور فرستاد. در این حملات یک شهروند سعودی کشته شد و نگرانیهایی درباره احتمال واکنش شدید ریاض و گسترش دامنه درگیری شکل گرفت.
این اتفاق پیش از آن رخ داد که اسلامآباد بهعنوان میانجی اصلی جنگ مطرح شود و به برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران کمک کند؛ آتشبسی که در شش هفته گذشته برقرار مانده اما نگرانیها درباره دوام آن روبهافزایش است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای گذشته این آتشبس را به بیماری در حال احتضار تشبیه کرد که با دستگاه زنده است.
از سوی دیگر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دو هفته گذشته بارها از رهگیری موشکها و پهپادهایی خبرد دادند که به گفته آنها از سوی ایران یا نیروهای نیابت مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه شلیک شده بود.
در تازهترین حملات گزارششده، امارات متحده عربی یکشنبه از وقوع آتشسوزی ناشی از حملات پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که سه پهپادی را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است.