دو کارشناس خاورمیانه در نشست ایران‌اینترنشنال در واشینگتن اعلام کردند جنگ ایران وارد مرحله‌ای مبهم‌تر شده است؛ جایی که حکومت ایران ضربه خورده اما شکست نخورده، آمریکا همچنان در تعریف پیروزی دچار مشکل است و تنگه هرمز به مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی تهران تبدیل شده است.

در این نشست که به مدیریت بزرگمهر شرف‌الدین، رییس بخش دیجیتال ایران‌اینترنشنال برگزار شد، دانیل پلتکا از موسسه امریکن اینترپرایز و جان آلترمن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، آینده آتش‌بسی را بررسی کردند که به درگیری گسترده‌تر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی پایان نداده است.

این نشست پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت و حدود یک ماه پس از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا برگزار شد؛ اقدامی که فشار بر اقتصاد و تجارت دریایی ایران را تشدید کرده، اما در عین حال، موضوع کشتی‌رانی، ریسک بیمه و کنترل تنگه هرمز را به محور اصلی بحران تبدیل ساخته است.

حکومتی تحت فشار، اما نه لزوما در آستانه فروپاشی

آلترمن در این نشست گفت که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ تغییر کرده، اما «نه در جهت مثبت».

او هشدار داد که این جنگ ممکن است جمهوری اسلامی را به‌سوی سازش سوق نداده، بلکه بیشتر در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده باشد.

آلترمن با اشاره به کم‌رنگ‌تر شدن حضور مجتبی خامنه‌ای و افزایش نفوذ تندروهای سپاه پاسداران گفت به نظر می‌رسد غریزه تهران این است که «سنگر بگیرد و منتظر بماند» تا دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید