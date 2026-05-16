کرملین در بیانیهای اعلام کرد ولادیمیر پوتین بهزودی راهی چین خواهد شد و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه با مقامهای این کشور دیدار خواهد کرد. بر اساس این بیانیه، پوتین و شی جینپینگ قرار است درباره «روابط دوجانبه» و «مسائل کلیدی بینالمللی و منطقهای» گفتوگو کنند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک شهروند عراقی که به مشارکت در چندین حمله علیه منافع آمریکا در اروپا متهم است، بازداشت و برای بررسی «شش اتهام مرتبط با تروریسم»، به ایالات متحده منتقل شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد دادستانهای آمریکایی اعلام کردند محمدباقر سعد داوود الساعدی، از اعضای ارشد گروه کتائب حزبالله عراق، متهم است که به یک «سازمان تروریستی خارجی» کمک مادی ارائه کرده است.
جی کلیتون، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، در بیانیهای گفت الساعدی به هماهنگی یا حمایت از حدود ۲۰ حمله و تلاش برای حمله در اروپا و آمریکا متهم شده است: «از جمله تلاش برای کشتن افراد در خاک آمریکا.»
دولت آمریکا و کارشناسان مستقل میگویند کتائب حزبالله تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
این اتهامها در شرایطی مطرح شده که آمریکا فشار و نظارت بر گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی را افزایش داده است. گروههایی که به هدف قرار دادن نیروها و متحدان آمریکا در مناطق مختلف، همزمان با ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، متهم هستند.
مقامهای آمریکایی گفتند الساعدی در خارج از آمریکا بازداشت و سپس به ایالات متحده منتقل شد.
او پس از حضور در برابر یک قاضی فدرال، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت ماند.
شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد او در ترکیه بازداشت و به مقامهای آمریکایی تحویل داده شده است.
دادستانها گفتهاند الساعدی حمله به اهداف آمریکایی و اسرائیلی، از جمله تلاش برای کشتن شهروندان آمریکایی و غیرنظامیان یهودی را «هدایت یا تشویق کرده» که این اقدامات بخشی از کارزار گسترده گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ قصد دارد چهارشنبه آینده (۳۰ اردیبهشت) اتهامهای کیفری علیه رائول کاسترو، رییسجمهوری پیشین کوبا، را اعلام کند. اقدامی که فشار واشینگتن بر حکومت کمونیستی این کشور را تشدید خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت دادستانهای فدرال انتظار دارند ۳۰ اردیبهشت در میامی، کیفرخواستی علیه کاسترو ۹۴ ساله منتشر کنند.
این کیفرخواست به حادثه ۳۰ سال پیش (۱۹۹۶) مربوط میشود. زمانی که جنگندههای کوبایی هواپیماهای متعلق به گروهی از تبعیدیان کوبا را سرنگون کردند.
بر پایه جزییات این حادثه، جنگندههای کوبایی در ۲۴ فوریه ۱۹۹۶ دو هواپیمای کوچک متعلق به گروه «برادران برای نجات» (Brothers to the Rescue)، متشکل از خلبانان تبعیدی کوبایی، را سرنگون کردند. هر چهار سرنشین این دو هواپیما کشته شدند.
هاوانا اعلام کرد این هواپیماها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، اما آمریکا گفت آنها بر فراز آبهای بینالمللی پرواز میکردند.
کوبا سرنگونی هواپیماها را اقدامی مشروع برای دفاع از حریم هوایی خود توصیف کرد، اما موضع آمریکا بعدتر از سوی «سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی» (ICAO) تایید شد؛ نهادی که نتیجه گرفت این حمله در آسمان آبهای بینالمللی رخ داده است.
به گفته مقام آمریکایی، دفتر دادستانی میامی در روز اعلام کیفرخواست، به یاد قربانیان آن حادثه مراسمی برگزار خواهد کرد.
این دفتر به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
کیفرخواست باید ابتدا به تایید هیات منصفه برسد.
روزنامه «میامی هرالد» نخستین رسانهای بود که خبر برنامهریزی برای اعلام این اتهامها را منتشر کرد.
رائول کاسترو، برادر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا و چهره اصلی حکومت کمونیستی این کشور، است که دههها از مخالفان اصلی آمریکا به شمار میرفت.
رائول کاسترو در سال ۲۰۱۸ از ریاستجمهوری کوبا کنارهگیری کرد و در سال ۲۰۲۱ نیز رهبری حزب کمونیست را واگذار کرد.
او در زمان حادثه سال ۱۹۹۶ وزیر دفاع کوبا بود.
آمریکا در آن زمان این حمله را محکوم و تحریمهایی علیه کوبا اعمال کرد، اما علیه برادران کاسترو پرونده کیفری تشکیل نداد.
وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ سه افسر نظامی کوبا را متهم کرد، اما آنها هرگز به آمریکا تحویل داده نشدند.
رویترز ۲۵ اردیبهشت گزارش داد جان راتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در سفری کمسابقه به کوبا پیامی از سوی ترامپ به مقامهای ارشد این کشور منتقل کرد. پیامی که بر اساس آن واشینگتن تنها در صورت «تغییرات اساسی» در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود.
دولت ترامپ حکومت کنونی کوبا را «فاسد» و «ناکارآمد» توصیف کرده و بهدنبال تغییر حکومت در این کشور است.
ترامپ با تهدید به اعمال تحریم علیه کشورهایی که به کوبا سوخت میرسانند، فشار زیادی بر این جزیره وارد کرده و عملا نوعی محاصره ایجاد کرده است. اقدامی که به خاموشیهای گسترده و آسیب بیشتر به اقتصاد کوبا منجر شده است.
پرونده کیفری علیه رائول کاسترو یادآور پرونده قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، است. پروندهای که دولت ترامپ آن را توجیهی برای عملیات انتقال مادورو به آمریکا به منظور محاکمه عنوان کرده است.
مادورو اتهامهای مطرحشده علیه خود را رد کرده است.
ترامپ پیش از این گفته بود که پس از ونزوئلا، «نوبت کوبا هم خواهد رسید».
رویترز نوشت جیسون ردینگ کینیونس، دادستان ارشد فدرال در میامی، از متحدان ترامپ به شمار میرود و همزمان بر تحقیق درباره جان برنان، رییس پیشین سیا و از منتقدان قدیمی ترامپ، نیز نظارت دارد. تحقیقی که قسمتی از تلاش گستردهتر برای بررسی این ادعاست که آیا تحقیقات پیشین درباره ترامپ بخشی از یک «توطئه» بودهاند یا نه.
به نوشته فاکسنیوز، دولت لبنان در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرده است.
به گزارش فاکسنیوز، این نامه که در اواخر آوریل ارسال شده و اخیراً منتشر شده، همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشینگتن درباره عادیسازی روابط و آینده حزبالله، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در این نامه، احمد عرفه، سفیر لبنان در سازمان ملل، حکومت ایران را به انجام «اقدامات غیرقانونی در نقض آشکار تصمیمات دولت لبنان» متهم کرده و نوشته است: «این رفتار [حکومت] ایران دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشود و کشور را وارد جنگی میکند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.»
بر اساس این گزارش، بیروت همچنین استدلال کرده که جمهوری اسلامی با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، از پوشش دیپلماتیک برای فعالیتهایی استفاده کرده که لبنان آنها را مغایر حاکمیت ملی خود میداند.
نامه لبنان به طور مشخص محمدرضا شیبانی، سفیر حکومت ایران در بیروت، را به دلیل آنچه «دخالت آشکار» در امور داخلی لبنان توصیف شده، مورد انتقاد قرار داده است.
مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا فاکسنیوز نوشت افشای این نامه در حالی رخ داده که آمریکا میزبان دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و لبنان بوده است؛ گفتوگوهایی که هدف آن تمدید آتشبس، کاهش تنشها و پیشبرد روند عادیسازی روابط عنوان شده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فاکسنیوز گفت: «گفتوگوهای تسهیلشده توسط آمریکا میان اسرائیل و لبنان از سر گرفته شده و فضای مذاکرات بسیار مثبت، حتی فراتر از انتظارات بوده است.»
تامی پیگوت اعلام کرد آتشبس برقرارشده در ۱۶ آوریل [۲۷ فروردین] برای ۴۵ روز دیگر تمدید خواهد شد تا فرصت بیشتری برای پیشرفت مذاکرات فراهم شود.
به گفته او، وزارت خارجه آمریکا مذاکرات سیاسی را در روزهای دوم و سوم ژوئن [۱۲ و ۱۳ خرداد] از سر خواهد گرفت و همزمان، یک مسیر امنیتی با حضور هیاتهای نظامی اسرائیل و لبنان از ۲۹ مه [۸ خرداد] در پنتاگون آغاز خواهد شد.
پیگوت ابراز امیدواری کرد این گفتوگوها به «صلح پایدار، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی متقابل و ایجاد امنیت واقعی در مرز مشترک» منجر شود.
«تغییر رویکرد لبنان نسبت به ایران» یا اختلافی محدود؟ ولید فارس، کارشناس مسائل خاورمیانه، به فاکسنیوز گفت برخی ناظران نامه لبنان به سازمان ملل را نشانه آغاز تغییر موضع بیروت نسبت به جمهوری اسلامی و تشدید فشار بر حکومت ایران و حزبالله میدانند. اما او هشدار داد که واقعیت ممکن است پیچیدهتر باشد.
به گفته فارس، یکی از محورهای اختلاف اخیر میان لبنان و حکومت ایران، تصمیم دولت لبنان برای لغو معافیت خودکار ویزا برای شهروندان ایرانی، از جمله مقامهای حکومتی، بوده است؛ اقدامی که به گفته او باعث خشم تهران و حزبالله شده است.
فارس همچنین گفت جمهوری اسلامی از آنچه «همکاری ناکافی» دولت لبنان در پیگیری کشته شدن اعضای سپاه پاسداران در حملات اسرائیل به لبنان میداند، ناراضی است و وزارت خارجه لبنان، بهویژه یوسف رجی، وزیر خارجه، را به «کاهش همبستگی با ایران» متهم میکند.
او افزود یوسف رجی به جریانهای مسیحی لبنان نزدیک است و مواضعی همسو با جمهوری اسلامی ندارد.
عدم اطلاعرسانی جمهوری اسلامی درباره نیروهای حاضر در لبنان یک مقام منطقهای آگاه از اختلاف مطرحشده در سازمان ملل نیز به فاکسنیوز گفته است لبنان مدعی شده [حکومت] ایران فهرست کامل شهروندان ایرانی حاضر در این کشور و محل اقامت آنها را به وزارت خارجه لبنان ارائه نکرده است.
این مقام افزود: «به همین دلیل اسرائیل آن هتل در لبنان را هدف قرار داد؛ حملهای که در آن شش نفر کشته شدند.» به گفته این منبع، جمهوری اسلامی درباره حضور این افراد اطلاعاتی به دولت لبنان نداده بود.
اختلافهای عمیقتر در سایه فشار بر حزبالله فاکسنیوز گزارش داد اگرچه دولت لبنان در حال ارسال پیامهایی درباره تمایل به گفتوگو با آمریکا و کاهش تنش با اسرائیل است، اما رهبران این کشور هنوز به نقطهای نرسیدهاند که واشینگتن و تلآویو انتظار دارند.
به گفته ولید فارس، مذاکرات جاری در واشینگتن بیش از آنکه نشانه آمادگی لبنان برای توافقی بزرگ باشد، تلاشی برای نشان دادن تمایل دولت به گفتوگو بدون تحریک مستقیم حزبالله است.
این گزارش نامه لبنان به سازمان ملل را نشانهای کمسابقه از افزایش تنش میان بیروت و تهران توصیف میکند؛ هرچند مشخص نیست این تنشها به تغییر واقعی در موازنه قدرت میان دولت لبنان، حزبالله و جمهوری اسلامی منجر شود.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۲۵ اردیبهتش اعلام کرد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبسی که رییسجمهوری ایالات متحده در ۲۷ فروردین اعلام کرده بود، موافقت کردهاند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: «توقف درگیریها از ۱۶ آوریل به مدت ۴۵ روز تمدید میشود تا امکان پیشرفت بیشتر فراهم شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که در روزهای پنجشنبه و جمعه در واشینگتن برگزار شد، «بسیار سازنده» خواند و اعلام کرد دو طرف در تاریخهای دوم و سوم ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت.
سفیر اسرائیل در واشینگتن اعلام کرد پس از دو روز مذاکره با مقامهای لبنانی و آمریکایی، اکنون منتظر مراحل بعدی گفتوگوها است.
او گفت مذاکرات صلح «صریح و سازنده» بوده و قرار است در دو مسیر امنیتی و سیاسی ادامه پیدا کند.
بهگفته سفیر اسرائیل، روند مذاکرات با فراز و نشیب همراه خواهد بود، اما احتمال موفقیت آن بالا است.
او تاکید کرد امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل در تمام مراحل مذاکرات در اولویت قرار دارد.
گفتوگوهای این هفته سومین دیدار طرفین از زمانی بود که اسرائیل پس از شلیک موشک از سوی حزبالله در دوم مارس، سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حملات هوایی خود به لبنان را تشدید کرد. اسرائیل ماه گذشته نیز تهاجم زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده بود.
جنگ اسرائیل در لبنان که همزمان با درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی جریان دارد، از زمان اعلام آتشبس از سوی ترامپ در ۲۷ فروردین ادامه داشته، هرچند از آن زمان درگیریها عمدتا به جنوب لبنان محدود شده است.
پیشتر، دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانهها با بولدوزر» تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولتهای لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.
آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
دو مقام آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون برنامههای خود برای اعزام چهار هزار نیرو از آمریکا به لهستان و استقرار در این کشور را لغو کرده است.
بهگزارش رویترز، ژنرال کریستوفر لانو، رییس موقت ستاد ارتش آمریکا، جمعه در جریان شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرد.
او توضیح زیادی درباره علت این تصمیم نداد و گفت: «به نظر رسید که منطقیترین کار این بود که این تیپ، استقرار خود را در منطقه عملیاتی انجام ندهد.»
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، به لانو گفت این تصمیم «پیامی وحشتناک» درباره تعهد ترامپ به اروپا ارسال میکند.
او گفت: «صادقانه بگویم، فقط دشمنان ما نیستند که این موضوع را زیر نظر دارند؛ متحدان ما هم نگاه میکنند.»
مایک راجرز، عالیترین عضو جمهوریخواه این کمیته، و آدام اسمیت، عالیترین عضو دموکرات آن، هر دو این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و ابراز نارضایتی کردند که کنگره نه از این تصمیم مطلع شده و نه طبق قانون با آن مشورت شده است.
راجرز گفت: «ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما میتوانم بگویم از آنچه مطرح شده خوشحال نیستیم، بهویژه چون هیچگونه مشورت قانونی با ما صورت نگرفته است.» او هشدار داد که اگر پنتاگون بخواهد شمار نیروها در اروپا را به کمتر از حداقل تعیینشده کاهش دهد، کنگره برای آن «هزینه» ایجاد خواهد کرد.
اسمیت نیز اشاره کرد که ارتش آمریکا پیشاپیش یک تیم مقدماتی از سربازان را برای آمادهسازی این استقرار به لهستان فرستاده بود و زمانی که دستور پیت هگست، وزیر دفاع، صادر شد، تجهیزات نیز در حال ارسال بودند.
او گفت: «این تصمیمی بسیار قابل توجه است که در آخرین لحظه، تیمی را که در حال اعزامش هستید، متوقف کنید. اگر راهبردی پشت این تصمیم وجود دارد، شما باید از آن مطلع باشید و بتوانید آن را به ما توضیح دهید.»
تصمیمی در ادامه تصمیم خروج نیروها از آلمان
دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرده بود که ۵ هزار نیرو را از آلمان، عضو ناتو، خارج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از آن به دلیل شکاف فزاینده بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی میان ترامپ و اروپا ارزیابی شده بود.
در حالی که نیروهای آمریکایی در اروپا در حال بازآرایی هستند، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم مربوط به لهستان نیز با هدف تحقق همین کاهش نیرو در آلمان اتخاذ شده یا خیر.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، افزود ممکن است نیروهایی که قرار بود به صورت چرخشی به لهستان اعزام شوند، از نقاط دیگری در اروپا تامین شوند.
ژنرال لانو از گمانهزنی درباره اعزام نیروهای جایگزین از دیگر نقاط اروپا خودداری کرد و گفت این موضوع به نظر فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بستگی دارد.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، گفت با مقامهای لهستانی گفتوگو کرده و آنها از این تصمیم کاملا غافلگیر شدهاند. او این اقدام را «شرمآور» و «مایه آبروریزی برای کشور ما» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت تضمینهایی دریافت کرده که امنیت لهستان تحت تاثیر هیچیک از تصمیمات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت.او در یک نشست خبری گفت: «من تضمینهایی دریافت کردهام و این برای من نیز مهم است که این تصمیمات ماهیتی لجستیکی دارند و به طور مستقیم بر توان بازدارندگی و امنیت ما تاثیر نخواهند گذاشت.»
بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا
در چارچوب بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا و پس از درخواستهای ترامپ مبنی بر اینکه ناتو نقش بیشتری در دفاع از اروپا بر عهده بگیرد، انتظار میرود این حضور کاهش یابد. پنتاگون هنوز مشخص نکرده که آرایش آینده نیروهای خود در سراسر قاره اروپا را چگونه طراحی خواهد کرد.
پنتاگون درباره تصمیمش در مورد لهستان اعلام کرد که این تصمیم نتیجه «یک فرآیند جامع و چندلایه» بوده است. جوئل والدز، سخنگوی پنتاگون، گفت: «این تصمیم ناگهانی و دقیقه نودی نبوده و گزارش کردن آن به این شکل نادرست خواهد بود.»
رویترز ماه گذشته از یک ایمیل داخلی پنتاگون خبر داد که شامل گزینههایی برای تنبیه متحدان ناتو بود که به باور واشینگتن، از عملیات آمریکا در جنگ علیه حکومت ایران حمایت نکردهاند؛ از جمله تعلیق اسپانیا از ناتو و بازنگری در موضع آمریکا نسبت به ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
قانونگذاران هر دو حزب سال گذشته بندی را در «قانون مجوز دفاع ملی» تصویب کردند که مانع از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر میشود.
با این حال، دولت همچنان اختیاراتی دارد. این قانون به رییسجمهور اجازه میدهد شمار نیروها را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، مشروط بر اینکه تایید کند با متحدان ناتو مشورت کرده و ارزیابیهای مستقلی درباره تاثیر این اقدام بر امنیت آمریکا، اتحاد ناتو و بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه انجام داده است.
در اواخر سال گذشته میلادی، حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا حضور داشتند.