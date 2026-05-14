جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از آن استفاده خواهد کرد و آن را «تهدیدی فوری و خطرناک» برای آمریکا و جهان توصیف کرد.

او با انتقاد از برخی دموکرات‌ها، از جمله چاک شومر، گفت: «اگر به حکومت ایران بمب بدهید، از آن استفاده می‌کنند.» کندی افزود جمهوری اسلامی سال‌هاست یک مشکل جدی برای آمریکا و جامعه جهانی بوده و به گفته او، به همین دلیل دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اقدام کرده است.

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین گفت جمهوری اسلامی اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده و تنها یک گام تا غنی‌سازی در سطح تسلیحاتی فاصله دارد. او افزود در صورت ساخت کلاهک هسته‌ای، جمهوری اسلامی می‌تواند آن را روی موشک نصب کرده و علیه کشورهای دیگر به کار گیرد.