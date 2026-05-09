اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید، شنبه در میامی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به جنگ در ایران دیدار کردند.

اکسیوس به اهمیت این دیدار اشاره کرد و افزود آمریکا و جمهوری اسلامی در حال مذاکره بر سر یک یادداشت یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات دقیق‌تر هستند و قطری‌ها نقش کلیدی را در میانجی‌گری بین طرفین ایفا می‌کنند.

این در شرایطی است که پاکستان از آغاز جنگ، میانجی رسمی بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده است.

آل ثانی جمعه در واشینگتن با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار کرد. یکی از منابع به اکسیوس گفت قرار بود او فوراً به دوحه برگردد، اما برنامه خود را تغییر داد و به میامی رفت.

این منبع گفت که آل ثانی در میامی با وزیر خارجه عربستان سعودی تماس گرفت تا در مورد تلاش‌های میانجی‌گری صحبت کند.

اکسیوس به نقل از چند منبع نوشت نشست میامی «بر مسیر دستیابی به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ متمرکز بود.»

یکی از این منابع گفت که قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی به طور مشترک برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند. و اضافه کرد: «میانجیگران از هر دو طرف می‌خواهند که تنش‌ها را کاهش دهند و بر دستیابی به توافق تمرکز کنند.»

وزارت خارجه آمریکا بلافاصله به درخواست اکسیوس برای اظهار نظر پاسخ نداد.