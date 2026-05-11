استارمر دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در جریان سخنرانی در یک مرکز اجتماعی در لندن اعلام کرد که از زمان پیروزیش در سال ۲۰۲۴ در برخورد با انبوه مشکلاتی که بریتانیا با آن‌ها روبه‌رو بوده، بیش از حد محتاط عمل کرده است.

او گفت مسئولیتِ یکی از بدترین شکست‌های حزب کارگر در انتخابات محلی هفته گذشته را می‌پذیرد.

استارمر فضای جهانی، از جمله درگیری‌ها در اوکراین و ایران، را وضعیتی «خطرناک‌تر از هر زمان دیگری در طول زندگی‌ سیاسی» خود توصیف کرد و گفت شیوه راهبری محتاطانه‌ای را که به «وضع موجود» منجر شده است، به‌طور کامل کنار خواهد گذاشت.

او همچنین وعده داد که برای بهبود یافتن سطح زندگی مردم و ساختن بریتانیایی «قوی‌تر و عادلانه‌تر» با «امید» و «فوریت» بیشتری رهبری خواهد کرد.

حزب کارگرد برای انتخابات سراسری سال ۲۰۲۹ باید بر استقبال‌ها از حزب «اصلاح بریتانیا» از جناح راست و حزب سبزها از جناح چپ غلبه کند.

استارمر گفت: «پاسخ ما این بار باید متفاوت باشد، یک تغییر جهت کامل. ما باید این کشور را قوی‌تر کنیم و کنترل امنیت اقتصادی‌مان را به دست بگیریم. می‌دانم مردم از وضعیت بریتانیا ناامید شده‌اند. از سیاست ناامید شده‌اند و بعضی‌ها از من هم ناامید هستند.»

استارمر در برابر جمعی از هواداران حزب کارگر که چندین بار او را ایستاده تشویق کردند، گفت: «می‌دانم عده‌ای در توانایی‌های من تردید دارند و می‌دانم که باید ثابت کنم اشتباه می‌کنند. این کار را خواهم کرد.»

حزب کارگر در انتخابات اخیر شوراهای محلی انگلستان و پارلمان‌های اسکاتلند و ولز صدها کرسی از دست داده و گمانه‌زنی‌ها درباره کنار گذاشتن استارمر از رهبری حزب شدت گرفته است.

کاترین وست، از نمایندگان پارلمان بریتانیا، تهدید کرد اگر استارمر تغییرات رادیکال ارائه نکند، برای برگزاری رقابت رهبری اقدام خواهد کرد.

او دوشنبه از نمایندگان حزب کارگر خواست از تعیین جدول زمانی برای کناره‌گیری استارمر حمایت کنند تا انتخابات رهبری حزب در ماه سپتامبر برگزار شود.

تاکنون هیچ چهره برجسته‌ای در حزب کارگر برای به چالش کشیدن رهبری استارمر و رقابت با او در انتخابات رهبری حزب پیش‌قدم نشده است.

آنجلا رینر، معاون پیشین نخست‌وزیر که پس از انتقاد از عملکرد دولت استارمر در روز یکشنبه به‌عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه رهبری حزب کارگر مطرح شده، در کنفرانس اتحادیه کارگری گفت که دولت بر اساس عملکردش قضاوت خواهد شد، نه فقط حرف‌هایش.

استارمر مدت‌هاست تاکید کرده که داوطلبانه از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. تیم او نیز اعلام کرد این سخنرانی تلاشی بود برای نشان دادن اینکه این وکیل سابق، که معمولا با لحنی آرام سخن می‌گوید، در تحقق وعده‌هایش نه‌فقط در خصوص حزب کارگر، بلکه درباره کل کشور مصمم است.

استارمر با اشاره‌ به دولت‌های محافظه‌کار پیشین بریتانیا که طی ۶ سال، پنج رهبر مختلف را تجربه کردند، گفت: «قرار نیست کنار بکشم. فکر می‌کنم آنچه در دولت قبلی شاهدش بودیم، هرج‌ومرج ناشی از تغییر مداوم رهبران بود.»

استارمر در حالی که اذعان داشت اشتباهاتی مرتکب شده، از برخی تصمیم‌هایش دفاع کرد و گفت تصمیمش مبنی بر وارد نشدن به جنگ ایران درست بود. او همچنین تاکید کرد که در خدمات درمانی عمومی پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

او گفت اکنون برای قرار گرفتن بریتانیا در قلب اروپا کارهای بیشتری انجام خواهد داد؛ هرچند تنها سیاست مشخصی که برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا مطرح کرد، پیشنهاد اجرای طرح تبادل جوانان با کشورهای عضو این اتحادیه بود.

استارمر وعده داد که چهارشنبه در جریان سخنرانی پادشاه بریتانیا برای آغاز دوره جدید پارلمان، سیاست‌های بیشتری ارائه خواهد شد؛ اما برخی نمایندگان حزب کارگر گفتند سخنرانی دوشنبه تغییر چندانی در دیدگاهشان نسبت به آینده او ایجاد نکرده است.