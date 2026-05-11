دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مراسم مربوط به مراقبت‌های بهداشتی مادران در کاخ سفید، درباره پیشنهاد جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «من بهترین برنامه‌ای را دارم که تا به حال وجود داشته است. جمهوری اسلامی کاملا از نظر نظامی شکست خورده است و چیز کمی برایشان باقی مانده است. احتمالا در این مدت زمانی مقداری خودشان را بازسازی کرده‌اند اما ما ظرف حدود یک روز آن را از بین خواهیم برد.»

او همچنین تاکید کرد: «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها بسیار خطرناک و بی‌ثبات هستند.»

ترامپ افزود در دو ماه گذشته ۴۲ هزار نفر کشته شده‌اند که به گفته او، دست‌کم بر اساس اطلاعات موجود، معترضان غیرمسلح بوده‌اند.

رییس‌جمهوری آمریکا درباره حملات پیشین گفت: «ما نسبت به دو ماه پیش، زمانی که اولین حمله را انجام دادیم و آنها را کاملا گیج و آشفته کرد، تجهیزات بسیار بهتری داریم.»

او اضافه کرد اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، خاورمیانه و اسرائیل نابود خواهند شد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش درباره پیشنهاد جمهوری اسلامی تاکید کرد: «این یک پیشنهاد احمقانه است و هیچ‌کس آن را قبول نمی‌کرد.»

ترامپ گفت جمهوری اسلامی به او اعلام کرده قصد دارد چیزی را که او «غبار هسته‌ای» می‌نامد تحویل دهد.