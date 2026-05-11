گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست خبری روزانه خود گفت: «ما همواره از شرکت‌های چینی خواسته‌ایم فعالیت‌های تجاری خود را مطابق قوانین و مقررات انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی دفاع خواهیم کرد.»

او افزود: «اولویت فوری این است که به هر شکل ممکن از بازگشت درگیری‌ها جلوگیری شود، نه اینکه از جنگ برای مرتبط کردن و تخریب دیگر کشورها به‌صورت مغرضانه استفاده شود.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حالی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت وارد پکن خواهد شد که موضوع ایران یکی از محورهای گفت‌وگوی او با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، خواهد بود.

او در هفته‌های اخیر تلاش کرده است پکن را برای اعمال فشار بر تهران به‌منظور توافق با واشینگتن به کار بگیرد.

از سوی دیگر، آمریکا ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌ها در چین، هنگ‌کنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به‌دلیل ارتباط با برنامه‌های تسلیحاتی و شبکه‌های تامین جمهوری اسلامی تحریم کرده است.

بر این اساس، شرکت چینی فناوری ماهواره‌ای چانگ گوانگ، علاوه بر تحریم‌های پیشین مرتبط با روسیه، تحت فرمان اجرایی مرتبط با تسلیحات ایران نیز قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران، از جمله خطوط هوایی، اقدام کند.

این وزارت‌خانه همچنین گفت ممکن است تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه موسسات مالی خارجی که به فعالیت‌های جمهوری اسلامی یاری می‌رسانند، اعمال کند؛ از جمله شرکت‌هایی که «با پالایشگاه‌های نفت مستقل چین مرتبط هستند».

در بیانیه این وزارت‌خانه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آمده است: «تحت رهبری دونالد ترامپ، به اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه می‌دهیم.»

او گفت افراد و شرکت‌های خارجی تامین‌کننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار می‌دهیم.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد چندین شرکت مستقر در چین به‌دلیل ارائه تصاویر ماهواره‌ای به تهران برای کمک به حملات نظامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هدف تحریم قرار گرفتند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد: «اقدام امروز، نهادهای مستقر در چین را به‌دلیل حمایتشان از ایران پاسخگو می‌کند.»

او افزود آمریکا از «همه ابزارهای لازم» برای هدف قرار دادن نهادها و افرادی در کشورهای ثالث که به نیروهای نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، استفاده خواهد کرد.

هم‌زمان وب‌سایت نشنال‌نیوز گزارش داد جمهوری اسلامی در پاسخ به مذاکرات جاری با آمریکا، فهرستی گسترده از مطالبات را مطرح کرده که به گفته منابع رسانه‌ای، با واکنش تند ترامپ روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش که به نقل از شبکه لبنانی المیادین منتشر شد، [حکومت] ایران خواستار پایان فوری جنگ، تضمین آتش‌بس در لبنان، لغو کامل تحریم‌های ایالات متحده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و ازسرگیری بدون محدودیت صادرات نفت ایران شده است.