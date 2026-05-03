نماینده حزبالله در پارلمان: به نتایج مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل پایبند نیستیم
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خود را به مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل و نتایج احتمالی آن متعهد نمیداند.
او با تاکید بر موضع حزبالله گفت این گروه مانع از تصویب و اجرای توافقهای احتمالی خواهد شد و به آنها تن نخواهد داد.
فضلالله افزود هر طرحی که «مقاومت» را هدف قرار دهد، به شکست خواهد انجامید.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه نظیر حماس، حزبالله، حشد الشعبی و حوثیها استفاده میکنند.