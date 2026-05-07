ترامپ برای اجرای توافق تجاری اتحادیه اروپا ضربالاجل تعیین کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از تماس تلفنی با اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که به اتحادیه اروپا تا ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) فرصت خواهد داد تا سهم خود را از توافق تجاری اجرا کند، در غیر این صورت تعرفههای آمریکا را به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد داد.
ترامپ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفتوگوی خود با فون در لاین را «بسیار خوب» توصیف کرد و افزود: «من با صبر منتظر بودهام تا اتحادیه اروپا بخش مربوط به خود در "توافق تجاری تاریخی" که در ترنبری، اسکاتلند به آن دست یافتیم را اجرا کند؛ بزرگترین توافق تجاری در تاریخ!»
او ادامه داد: «وعدهای داده شده بود که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا خواهد کرد و طبق این توافق، تعرفههای خود را به صفر کاهش خواهد داد!»
ترامپ افزود: «من موافقت کردم که تا سالگرد ۲۵۰ سالگی کشورمان به او فرصت بدهم، در غیر این صورت تعرفههای آنها فورا به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت دو طرف همچنین درباره جمهوری اسلامی گفتوگو کردهاند و توافق داشتهاند که تهران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
ترامپ ۱۱ اردیبهشت تهدید کرده بود که تعرفههای خودروها و کامیونهای اروپایی را این هفته از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، زیرا به گفته او اتحادیه اروپا به مفاد توافقی که در ژوئیه گذشته در اسکاتلند امضا شده بود پایبند نبوده است.
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی «آکین گامپ استراوس هاور و فلداست»، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
تنشها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، بهشدت واکنش نشان داد.
پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان دیدار خود در واتیکان بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه تاکید کردند. این دیدار پس از انتقادهای متعدد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پاپ انجام شده است.
واتیکان پنجشنبه ۱۷اردیبهشت در بیانیهای پس از نخستین دیدار میان پاپ لئو و یکی از اعضای کابینه ترامپ در نزدیک به یک سال گذشته، اعلام کرد که لئو و روبیو «تعهد مشترک خود را برای تقویت روابط دوجانبه خوب» تجدید کردند.
لئو، نخستین پاپ آمریکایی، پس از آنکه به منتقدی جدی در زمینه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و نیز سیاستهای سختگیرانه ضدمهاجرتی دولت ترامپ تبدیل شد، انتقادهای ترامپ را برانگیخت و این انتقادها واکنش منفی رهبران مسیحی از طیفهای مختلف سیاسی را در پی داشت.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت دیدار روبیو با لئو نشانهای از رابطهای «قوی» میان واتیکان و ایالات متحده است.
بر اساس گزارش رویترز، روبیو به مدت دو ساعت و نیم در واتیکان بود و سپس تحت تدابیر امنیتی شدید، با کاروانی از خودروها محل را ترک کرد.
او همچنین با مقامهای ارشد واتیکان، از جمله پیترو پارولین، کاردینال ایتالیایی و دیپلمات ارشد واتیکان، دیدار کرد.
سفارت آمریکا در واتیکان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که لئو و روبیو درباره «موضوعات مورد علاقه مشترک در نیمکره غربی» گفتوگو کردهاند.
در بیانیه واتیکان همچنین آمده است که دو طرف درباره وضعیت جهان «تبادل نظر» کرده و درباره «لزوم تلاش خستگیناپذیر در راه صلح» صحبت کردهاند.
رویترز نوشت که به نظر میرسد این دیدار بیش از زمان برنامهریزیشده طول کشید و پاپ با ۴۰ دقیقه تأخیر در دیدار بعدی خود با کارکنان واتیکان حاضر شد و از آنها بابت صبوریشان تشکر کرد.
ویدئو واتیکان از آغاز این دیدار پشت درهای بسته نشان میداد که لئو با مهمان خود دست میدهد و او را به طور رسمی «آقای وزیر» خطاب میکند؛ روبیو، که کاتولیک است، در پاسخ گفت: «خیلی خوشحالم که شما را میبینم.»
همچنین دیده شد که روبیو یک توپ کوچک کریستالی فوتبال به پاپ هدیه میدهد. او با شوخی گفت که میداند لئو، که اصالتا اهل شیکاگو است و به عنوان هوادار تیم وایت ساکس شناخته میشود، بیشتر «اهل بیسبال» است.
لئو نیز قلم کوچکی ساختهشده از چوب درخت زیتون به روبیو هدیه داد و آن را «گیاه صلح» نامید.
روبیو سهشنبه در نشست خبری کاخ سفید گفته بود انتظار دارد با لئو درباره کوبا و نگرانیها پیرامون آزادی مذهبی در سراسر جهان گفتوگو کند.
برایان برچ، سفیر آمریکا در واتیکان نیز سهشنبه گفته بود که گفتوگوی میان پاپ و روبیو احتمالا «صریح» خواهد بود.
ترامپ در انتقادهای علنی خود از پاپ، دوشنبه گفت که پاپ لئو معتقد است جمهوری اسلامی میتواند به سلاح هستهای دست یابد و اینکه او با مخالفت با جنگ «جان بسیاری از کاتولیکها را به خطر میاندازد.»
پاپ لئو پس از این انتقاد به خبرنگاران گفت که او در حال گسترش پیام مسیحی صلح است. پاپ همچنین قاطعانه این تصور را رد کرد که از سلاحهای هستهای حمایت میکند؛ سلاحهایی که کلیسای کاتولیک آنها را غیراخلاقی میداند.
دادگاه نظامی چین در حکمی کمسابقه دو وزیر دفاع پیشین این کشور، وی فنگه و لی شانگفو، را به اتهام فساد و رشوهخواری به اعدام با دو سال تعلیق محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، دادگاه نظامی چین پنجشنبه۱۷ اردیبهشت وی فنگه، عضو پیشین کمیسیون مرکزی نظامی، مشاور پیشین دولت و وزیر پیشین دفاع ملی چین، به جرم دریافت رشوه مجرم شناخته شد و به اعدام با دو سال تعلیق محکوم شد.
دادگاه همچنین اعلام کرد او بهصورت مادامالعمر از حقوق سیاسی محروم خواهد شد و تمام اموال شخصیاش مصادره میشود.
در حکم دادگاه آمده است پس از پایان دوره دو ساله تعلیق و تبدیل قانونی حکم اعدام به حبس ابد، وی فنگه تا پایان عمر در زندان خواهد ماند و مشمول هیچگونه کاهش مجازات یا آزادی مشروط نخواهد شد.
همزمان، دادگاه نظامی چین حکم لی شانگفو، دیگر وزیر پیشین دفاع و عضو سابق کمیسیون مرکزی نظامی چین، را نیز صادر کرد.
بر اساس این حکم، لی شانگفو به اتهام دریافت و پرداخت رشوه مجرم شناخته شد و با اعمال همزمان چند اتهام، به اعدام با دو سال تعلیق محکوم شد.
او نیز مانند وی فنگه به محرومیت مادامالعمر از حقوق سیاسی و مصادره کامل اموال محکوم شده و پس از تبدیل حکم به حبس ابد، امکان استفاده از آزادی مشروط یا تخفیف مجازات را نخواهد داشت.
هر دو نفر پیشتر از مقامهای ارشد نظامی و سیاسی چین محسوب میشدند و عضویت در کمیسیون مرکزی نظامی، عالیترین نهاد نظامی چین، را در کارنامه داشتند.
صدور این احکام در ادامه کارزار گسترده ضد فساد در ساختار سیاسی و نظامی چین انجام شده است؛ کارزاری که در سالهای اخیر دهها مقام ارشد ارتش و حزب کمونیست را هدف قرار داده است.
از زمان روی کار آمدن شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، کارزار گستردهای برای مبارزه با فساد آغاز شده که به گفته تحلیلگران، هم اهداف اصلاحی دارد و هم ابزاری برای تصفیه مخالفان سیاسی درون حزب کمونیست محسوب میشود.
پکن این سلسله اقدامات را «برخورد با «ببرها و مگسها» نامیده؛ اصطلاحی که شامل استراتژی پکن در مقابله با فساد مقامات ردهبالا (ببرها) و کارمندان ردهپایین (مگسها) است.
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن موبایل همکاری کردهاند که گفته میشود توانایی رصد و نظارت بر کاربران داخل افغانستان را دارد.
منابع افغانستاناینترنشنال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گزارش دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
این منابع تاکید کردند: «دادههای این اپلیکیشن میتواند در اختیار ساختارهای وابسته به اداره کل اطلاعات طالبان قرار گیرد.»
کارشناسان امنیت سایبری مستقر در لندن هشدار دادند اپلیکیشنهای مشکوک میتوانند به اطلاعات حساسی مانند موقعیت جغرافیایی، فهرست مخاطبان، پیامها، سابقه مرور اینترنت و مجوزهای دسترسی دستگاه، دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناسان، در کشورهایی که قوانین و زیرساختهای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال ضعیف است، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت، کنترل و جمعآوری اطلاعات امنیتی استفاده شوند.
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضعی عملگرایانه اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتا در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
سانسور دی ماه ۱۴۰۴
افغانستاناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ خبر داد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانهها دستور داده است از انتشار خبرهای حمایتی از معترضان ایران و همچنین خبرهای منفی درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس بخش خبری یکی از رسانههای خصوصی در کابل گفت که از سوی این وزارتخانه طالبان به آنها گفته شده نباید درباره اعتراضات در ایران و علیه جمهوری اسلامی، خبرهای منفی منتشر کنند.
یکی از کارمندان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان نیز گفت که به آنها گفته شده از انتشار خبرها درباره اعتراضات جاری در ایران خودداری کنند.
یکی از مقامهای ارشد حماس اعلام کرد عزام الحیه، پسر خلیل الحیه، پس از زخمی شدن در حمله هوایی اسرائیل، جان خود را از دست داد. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز تفاهمات آتشبس در لبنان، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده حزبالله کشته شدهاند.
باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عزام الحیه، در حمله هوایی اسرائیل در شامگاه چهارشنبه جان خود را از دست داد.
به گفته نعیم، عزام چهارمین پسر خلیل الحیه است که در حملات اسرائیل کشته میشود.
خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس و از چهرههای اصلی این گروه در مذاکرات با میانجیگری آمریکا درباره آینده غزه به شمار میرود.
ارتش اسرائیل تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنش نشان نداده است.
بر اساس این گزارش، خلیل الحیه که هفت فرزند دارد، تاکنون چندین بار هدف عملیات اسرائیل قرار گرفته اما جان سالم به در برده است.
سال گذشته نیز در حملهای در دوحه که رهبران حماس هدف قرار گرفته بودند، یکی از پسران او کشته شد اما خودش زنده ماند.
دو پسر دیگر الحیه نیز در حملات اسرائیل به غزه در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ کشته شده بودند.
ارتش اسرائیل ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد عملیات این کشور علیه حزبالله در جنوب لبنان ادامه دارد و از زمان آغاز آتشبس، بیش از ۲۲۰ عضو و فرمانده این گروه کشته شدهاند: «در عملیات مشترک نیروی هوایی و نیروهای زمینی طی هفته گذشته، بیش از ۸۵ عضو حزبالله کشته شدند.»
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است علاوه بر کشته شدن احمد غالب بلوط، معروف به «مالک»، فرمانده یگان رضوان، محمد علی بزی، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر، و حسین حسن رومانی، مسئول پدافند هوایی حزبالله، نیز در حملات اخیر کشته شدهاند.
اسرائیل این افراد را از فرماندهان موثر در طراحی و اجرای عملیات علیه نیروها و شهروندان اسرائیلی معرفی کرده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از ابتدای هفته گذشته بیش از ۱۸۰ زیرساخت نظامی حزبالله، از جمله مراکز فرماندهی، انبارهای تسلیحات و سکوهای پرتاب موشک در جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفتهاند.
پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد پس از حملات به فولاد مبارکه در جنگ اخیر، از بیش از ۲۷ هزار نیروی این مجموعه، تنها حدود دو هزار نفر، عمدتا در بخشهای اداری و مدیریتی، به محل کار بازگشتهاند و فعالیت بخش تولید همچنان متوقف است.
رویداد۲۴ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت نوشت: «دشمن میدانست چرا بهجای ذوبآهن زیانده، باید سراغ فولاد مبارکه برود؛ شرکتی سودده، استراتژیک و حیاتی که ضربه خوردنش فقط یک بحران صنعتی نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.»
این رسانه افزود: «در روزهای ابتدایی پس از حملات، به نیروها اطمینان داده شده بود که حقوقها بدون مشکل پرداخت میشود. اما خیلی زود ورق برگشت. مدیران مجموعه بهدلیل فشار مالی، سراغ دولت و تامین اجتماعی رفتند تا بخشی از بار هزینهها را از طریق بیمه بیکاری جبران کنند.»
در ادامه با استناد به برآوردهای غیررسمی آمده است فولاد مبارکه برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ، دستکم به چهار سال زمان نیاز دارد. دورهای که طی آن این شرکت علاوه بر تامین هزینههای بازسازی، باید توان حفظ این حجم از نیروی انسانی را نیز داشته باشد.
ارتش اسرائیل هفتم فروردین دو کارخانه بزرگ فولاد ایران، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۱۴ فروردین اعلام کرد ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.
کاهش حقوق مقدمهای برای اخراج؟
رویداد۲۴ در ادامه گزارش داد شماری از نیروهای خط تولید فولاد مبارکه اکنون در اصفهان به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی مشغول شدهاند و برخی از نیروهای فنی این مجموعه نیز به کارخانههای فولاد یزد و خراسان مهاجرت کردهاند.
بر اساس این گزارش، حقوق نیروهای باقیمانده فولاد مبارکه به حداقل دستمزد اداره کار کاهش یافته است. موضوعی که برای برخی نیروهای متخصص با درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان (پیش از جنگ)، به معنای افت شدید سطح معیشت و تغییر ناگهانی سبک زندگی بوده است.
رویداد۲۴ نوشت: «برخی کارکنان نگرانند که این کاهش حقوق مقدمهای برای تعدیل گستردهتر باشد. چرا که وقتی مبنای حقوق به حداقل اداره کار تقلیل پیدا کند، در صورت اخراج یا بیکاری در ماههای آینده، مبنای پرداخت بیمه بیکاری هم دیگر همان حقوقهای بالا نخواهد بود، بلکه بر اساس حداقل دستمزد محاسبه میشود.»
در سوی دیگر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرد.
او گفت: «شرکت فولاد مبارکه نه تنها هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده، بلکه تمام حقوق و رفاهیات بیش از ۳۰ هزار پرسنل خود را بهصورت کامل پرداخت کرده است.»
روابط عمومی فولاد مبارکه نیز بدون تایید یا تکذیب گزارشهای منتشرشده، تنها اذعان کرد: «شرایط جنگ مسلما همه چیز را تغییر میدهد.»
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اخراج گسترده نیروها، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی و کمبود دارو در کشور خبر دادند و تاکید کردند تداوم قطع اینترنت به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.
کارخانهها و بحران کمبود نیروی متخصص
رویداد۲۴ در ادامه نسبت به پیامدهای بیکاری کارگران صنعتی و تغییر شغل آنان هشدار داد و نوشت در سالهای گذشته، بخش بزرگی از نیروهای متخصص صنعتی از ایران مهاجرت کردهاند و جذب نیروی ماهر دشوارتر شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارگران جداشده از کارخانه به مشاغل خدماتی و آزاد روی میآورند که با وجود امنیت شغلی کمتر، آزادی بیشتری برایشان فراهم میکند.
رویداد۲۴ افزود: «بازگرداندن کارگر صنعتی به کارخانه پس از یک دوره طولانی بیکاری یا کار خدماتی، ساده نیست. کارخانههای بزرگ اگر امروز به فکر حفظ نیروهایشان نباشند، فردا ممکن است دیگر نیرویی برای بازگشت وجود نداشته باشد.»
در حالی که سطح تنش میان تهران و واشینگتن همچنان بالاست و احتمال تشدید درگیریها بر فضای سیاسی کشور سایه افکنده است، اقتصاد ایران نیز با آیندهای نامشخص روبهرو شده و چشمانداز روشنی از بهبود شرایط دیده نمیشود.