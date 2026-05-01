پولیتیکو: مقامهای آلمانی از پست ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکا غافلگیر شدند
پولیتیکو گزارش داد یک مقام ارشد آلمانی گفته است مقامهای این کشور پس از مذاکراتی که آن را سازنده توصیف کردند، با تعجب به پست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره بررسی خروج برخی نیروهای آمریکایی از آلمان واکنش نشان دادند.
به گفته این مقام، انتشار این پیام در شبکههای اجتماعی در حالی انجام شد که گفتوگوها با همتایان آمریکایی در فضایی مثبت پیش رفته بود.
همچنین سه مقام دفاعی اعلام کردند پست ترامپ نخستین باری بود که بسیاری از آنها درباره تلاش جدید احتمالی برای خروج صدها یا حتی هزاران نیروی آمریکایی از آلمان چیزی میشنیدند.
یک دستیار کنگره که با این موضوع آشنا است نیز گفت پنتاگون انتظار چنین تصمیمی را نداشت و هیچ برنامهای برای کاهش نیروها تدوین نکرده بود.
او با اشاره به دستور ترامپ در تابستان ۲۰۲۰ برای خروج ۱۲ هزار نیروی آمریکایی از آلمان که هرگز اجرا نشد، افزود: «اما ما باید او را جدی بگیریم، زیرا او در طول دولت اول خود در این مورد جدی بود.»