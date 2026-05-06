روزنامه وال‌استریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد هم‌زمان با تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلب‌هایمان با شماست.»

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد ایمیل شرکت چینی به‌طور تصادفی به «دیده‌بان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هسته‌ای که شبکه‌های گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد می‌کند.

در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحی‌شده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین به‌طور گسترده از آن استفاده کرده است.

در وب‌سایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.

چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره

بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناخته‌شده چینی در بحبوحه جنگ، نشانه‌ای از چالش فزاینده پیش‌روی واشینگتن است؛ چالشی که هم‌زمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد شرکت‌های این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانه‌ای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کرده‌اند.

برخی صادرکنندگان پیش‌تر برای دور زدن تحریم‌ها، محموله‌ها را با برچسب نادرست ثبت می‌کردند، اما به گفته مقام‌های پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمی‌شود.

مسیر تامین قطعات پهپاد شاهد

پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود، یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکا به شمار می‌رود.

بررسی بقایای پهپادهای سرنگون‌شده در اوکراین نشان می‌دهد نسخه‌های اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بوده‌اند که از مسیر توزیع‌کنندگان مجاز به چین یا هنگ‌کنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مستقر در هنگ‌کنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامین‌کننده برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.

یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکت‌های مشابه شناسایی و تحریم شد .

واکنش چین

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور محدودیت‌های صادراتی کالاهای دو منظوره را مطابق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود اجرا می‌کند.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات کابل فیبر نوری و باتری‌های لیتیوم-یون از چین به روسیه و ایران افزایش یافته است.

این روند پس از استفاده روسیه از پهپادهای هدایت‌شونده با کابل برای مقابله با اخلال سیگنالی اوکراین رخ داده است.

محدودیت‌های واشینگتن

به گفته کارشناسان، بسیاری از این مبادلات از سوی شرکت‌های کوچک چینی انجام می‌شود که به‌دلیل استفاده نکردن از دلار، نگرانی کمتری از تحریم‌های آمریکا دارند.

در عین حال، مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند هدف واشینگتن افزایش هزینه‌های تامین تجهیزات برای ایران و روسیه و کاهش کیفیت قطعات در دسترس آنها است.

به گفته مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده، واشینگتن قادر به توقف کامل این تجارت نیست، اما تلاش می‌کند با تحریم خریداران نفت ایران و شبکه‌های واسطه، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.