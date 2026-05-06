نت‌بلاکس صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از آغاز آخرین دور خاموشی اینترنت در ایران ۱۶۰۸ ساعت می‌گذرد و برخی کاربران از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، هیچ‌گونه دسترسی به اینترنت آزاد نداشته‌اند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی کوشیده با راه‌اندازی نوعی از اینترنت طبقاتی به نام «اینترنت پرو»، علاوه بر کنترل جریان آزاد اطلاعات، به درآمدزایی کلان از نیاز شهروندان برای اتصال به اینترنت جهانی بپردازد.

در همین ارتباط، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ۱۶ اردیبهشت هشدار داد اکوسیستم استارت‌اپی ایران در پی بیش از دو ماه قطع اینترنت عملا نابود شده است.

این انجمن افزود مهاجرت نیروی متخصص، خروج سرمایه، نابودی صدها هزار کسب‌وکار و اخراج گسترده نیروها بخشی از «واقعیت امروز» اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌رود.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی همچنین از «اینترنت پرو» انتقاد کرد و گفت دسترسی به اینترنت در شرایط کنونی به «رانت، وابستگی صنفی و پرداخت هزینه‌های سنگین» گره خورده است.

این نهاد تاکید کرد حاضر نیست در توزیع اینترنت طبقاتی مشارکت کند و اینترنت را زیرساختی عمومی مانند آب و برق دانست که باید بدون تبعیض در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.

پیش‌تر در ۱۲ اردیبهشت، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، گفت : «اینترنت پرو خارج از چارچوب این وزارتخانه و در سطح تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور تعیین می‌شود.»

محمدحسن نامی، از فرماندهان سپاه پاسداران و دستیار ویژه وزیر کشور، نیز در مصاحبه با انصاف‌نیوز گفت: «احتمال دارد اینترنت طی یک تا یک‌ونیم ماه آینده و بسته به روند مذاکرات ایران و آمریکا به وضعیت عادی بازگردد.»

تبعیض اینترنتی

پایگاه خبری عصر ایران ۱۵ اردیبهشت به نقل از یک روانکاو، به تبعات اجتماعی قطع اینترنت و اینترنت طبقاتی پرداخت.

در این گزارش آمده است: «ادامه قطعی اینترنت و اجرای اینترنت پرو در میانه جنگ، احساس تبعیض، اضطراب و ناامنی روانی را در جامعه تشدید کرده است.»

عصر ایران افزود: «این وضعیت باعث گسترش خشم فروخورده، افسردگی، احساس بیگانگی و فرسایش روانی در میان شهروندان شده و تحقیر و سرخوردگی را به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل می‌کند.»

۱۳ اردیبهشت، سازمان حقوق بشری هانا در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد قطع و محدودسازی طولانی اینترنت، تلاشی سازمان‌یافته برای جدا کردن جامعه از حقیقت، جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر، خاموش کردن صدای قربانیان و قطع ارتباط مردم با جهان است.

اختلال در اینترنت دانشگاهیان

به‌دنبال قطع نظام‌مند اینترنت بین‌المللی در ایران، مقام‌های دانشگاهی و فعالان اقتصاد دیجیتال از اختلال گسترده در آموزش، پژوهش و کسب‌وکارها خبر می‌دهند.

علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد محدودیت‌های اینترنت در ایران فعالیت علمی استادان را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

او گفت: «در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم است اما در خارج از دانشگاه، به‌ویژه در ساعات شب که بسیاری از فعالیت‌های علمی و آماده‌سازی سخنرانی‌ها و کلاس‌ها انجام می‌شود، دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است.»

استقامتی افزود استادان ناچارند برای استفاده از اینترنت موجود، «به‌صورت نوبتی و در صف» منتظر بمانند.

مهاجرت برای اینترنت آزاد

بر اساس گزارش‌ها، بخشی از فعالان حوزه فناوری و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین برای حفظ ارتباط با مشتریان خارجی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود، به‌طور موقت به کشورهایی مانند ترکیه و ارمنستان مهاجرت کرده‌اند .

یک متخصص فناوری اطلاعات که در ایروان اقامت دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تمام پس‌انداز سال گذشته‌ام را خرج کردم تا دو ماه در ارمنستان بمانم. اگر وصل نشوم، تمام قراردادهای خارجی‌ام فسخ می‌شود.»

او افزود برخی از افرادی که برای ادامه دسترسی به اینترنت ایران را ترک کرده‌اند، برای تامین هزینه سفر و اقامت ناچار به فروش دارایی‌های شخصی خود شده‌اند.

سه شهروند ایرانی که برای ادامه فعالیت شغلی به استانبول سفر کرده‌اند، گفتند با استفاده از فرصت اقامت توریستی ۹۰ روزه، خانه‌ای کوچک در حاشیه شهر اجاره کرده‌اند تا بتوانند پروژه‌های کاری خود را ادامه دهند.