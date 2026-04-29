رافائل ماریانو گروسی هفته جاری در نیویورک و در حاشیه نشست بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) «نمی‌تواند مبنای یک توافق جدید باشد» و افزود: «باید به‌دنبال گزینه‌ای متفاوت باشیم»، چرا که برنامه هسته‌ای ایران طی سال‌های اخیر «به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.»

گروسی همچنین به وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران اشاره کرد؛ موادی که به گفته برخی گزارش‌ها، پس از حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل در زیر آوار مدفون شده‌اند. او توضیح داد که آژانس تا ژوئن ۲۰۲۵ این مواد را بازرسی می‌کرده و در آخرین ماموریت خود حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم را پلمب کرده است. با این حال، او تاکید کرد تا زمانی که بازرسان امکان بازگشت به ایران را نداشته باشند، آژانس «نمی‌تواند تایید کند که این مواد همچنان تحت کنترل هستند.»

مدیرکل آژانس در ادامه خواستار تعهد مجدد کشورها به اصول عدم اشاعه شد و هشدار داد: «جهانی با کشورهای بیشتر دارای سلاح هسته‌ای، جهان امن‌تری نخواهد بود.»

نگرانی از تهدیدهای جدید هسته‌ای

به گزارش سازمان ملل، در همین حال، رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای، با اشاره به افزایش تنش‌های جهانی گفت که چندجانبه‌گرایی و معاهدات کلیدی امنیتی تحت فشار قرار دارند. او نسبت به افزایش لفاظی‌ها درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای و حتی احتمال استفاده از این سلاح‌ها هشدار داد.

فلوید تاکید کرد که فعالیت نهادهایی مانند سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) برای جلوگیری از گسترش و توسعه سلاح‌های هسته‌ای «اهمیت حیاتی» دارد.

معاهده‌ای با حمایت گسترده، اما بدون اجرا

معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای که حدود ۳۰ سال پیش برای امضا گشوده شد، تمامی انفجارهای هسته‌ای را - در هر محیطی - ممنوع می‌کند. به گفته فلوید، این معاهده توانسته «تقریباً روند آزمایش‌های هسته‌ای را متوقف کند»، به‌طوری که از آن زمان تاکنون کمتر از ۱۲ آزمایش انجام شده است.

با وجود امضای ۱۸۷ کشور و تصویب آن توسط ۱۷۸ کشور، این معاهده هنوز لازم‌الاجرا نشده است؛ زیرا نیازمند تصویب ۹ کشور کلیدی از جمله ایالات متحده، روسیه، چین، ایران و چند کشور دیگر است. فلوید تاکید کرد که احتمال پیشرفت در این زمینه زمانی افزایش می‌یابد که قدرت‌های بزرگ به‌طور هم‌زمان برای تصویب آن اقدام کنند.

سامانه نظارتی و مقابله با اطلاعات نادرست

به گفته فلوید، بیش از ۹۰ درصد سامانه راستی‌آزمایی این معاهده تکمیل شده و ۳۰۷ ایستگاه نظارتی در سراسر جهان فعال هستند. این سامانه توانسته تمام شش آزمایش هسته‌ای کره شمالی را شناسایی کند و قادر است انفجارهایی با قدرت نسبتاً پایین - در حد چند درصد قدرت بمب هیروشیما - را نیز تشخیص دهد.

او همچنین به نقش این نهاد در مقابله با اطلاعات نادرست اشاره کرد و گفت ادعاهایی که در سال ۲۰۲۴ درباره آزمایش هسته‌ای در ایران مطرح شد، پس از بررسی مشخص شد که مربوط به زلزله‌های طبیعی بوده است.

چشم‌انداز آینده

مقام‌های بین‌المللی تاکید کردند که اگرچه طی سه دهه گذشته پیشرفت‌های مهمی در حوزه کنترل تسلیحات هسته‌ای حاصل شده، اما همچنان چالش‌های جدی پیش‌رو است. آن‌ها بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی، حفظ رژیم عدم اشاعه و جلوگیری از بازگشت به رقابت‌های هسته‌ای تاکید کردند.

