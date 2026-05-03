ترامپ روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که احتمال اقدام نظامی جدید وجود دارد، اما در عین حال گفت: «نمی‌توانم چنین چیزی را به یک خبرنگار بگویم… اگر آن‌ها رفتاری نادرست داشته باشند یا اقدام اشتباهی انجام دهند؛ اما فعلاً باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش می‌آید. این سناریویی است که قطعاً می‌تواند رخ دهد.»

او همچنین با انتشار پیامی در شبکه تروث سوشال ضمن اشاره به اینکه «به‌زودی طرحی را که ایران همین حالا برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد، اما تصور نمی‌کنم قابل قبول باشد» تاکید کرد [حکومت] ایران «هنوز بهای کافی برای آنچه طی ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده، نپرداخته است.»

ترامپ در ادامه درباره محاصره بنادر جنوب ایران نیز گفت: «این یک محاصره بسیار دوستانه است» و درباره توان باقی‌مانده تولید موشکی حکومت ایران اظهار داشت: «دوست دارم آن را از بین ببرم… مایلم آن را به‌طور کامل نابود کنم.»

پیشنهاد ۱۴ بندی تهران و روایت‌های مختلف

به نوشته اکسیوس، حکومت ایران روز پنج‌شنبه یک پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای برای توافق چارچوبی به آمریکا ارائه کرده است. هم‌زمان، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داده‌اند که این طرح از طریق میانجی پاکستانی ارسال شده و در واکنش به پیشنهاد ۹ ماده‌ای آمریکا تنظیم شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تهران در این طرح بر «خطوط قرمز» خود تاکید کرده و نقشه راهی برای پایان جنگ ارائه داده است. تسنیم اعلام کرده این پیشنهاد شامل محورهایی مانند تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و ایجاد سازوکار جدید برای تنگه هرمز است.

همچنین، به گفته منابع مطلع، این پیشنهاد دارای ساختاری دو مرحله‌ای است: در مرحله نخست، موضوعاتی مانند تنگه هرمز و پایان جنگ بررسی می‌شود و در مرحله دوم، مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها دنبال خواهد شد.

هم‌زمانی دیپلماسی و آمادگی نظامی

اکسیوس گزارش داده است در حالی که مسیر دیپلماتیک ادامه دارد، ترامپ هم‌زمان گزینه‌های نظامی را نیز بررسی می‌کند. در همین راستا، او از سوی برد کوپر، فرمانده سنتکام درباره طرح‌های جدید حمله به ایران توجیه شده است.

کوپر پس از این جلسه به منطقه اعزام شد و با نیروهای آمریکایی در ناو یواس‌اس تریپولی در دریای عرب دیدار کرد. موضوعی که در رسانه‌ها نشانه‌ای از ادامه آماده‌باش نظامی آمریکا در منطقه تفسیر شد.

تردید درباره امکان توافق

در حالی که برخی گزارش‌ها، از جمله گزارش وال‌استریت ژورنال، از وجود نشانه‌هایی از مصالحه در پیشنهاد [حکومت] ایران خبر داده‌اند، ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود از این پیشنهاد رضایت ندارد و گفته بود: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»

در مقابل، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که تهران در انتظار پاسخ رسمی واشینگتن است و احتمال آغاز دور جدیدی از مذاکرات در آینده نزدیک وجود دارد.

به گزارش اکسیوس، هم‌زمانی بررسی پیشنهاد دیپلماتیک تهران با افزایش تهدیدهای نظامی از سوی واشینگتن، نشان‌دهنده تشدید فشار چندلایه بر حکومت ایران است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بن‌بست در مذاکرات پابرجاست و هرگونه شکست در مسیر دیپلماسی می‌تواند به بازگشت درگیری‌های نظامی منجر شود.

