این مقام، شنبه ۱۲ اردیبهشت در حالی که چهار هفته از توقف کارزار بمباران آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران می‌گذرد، به خبرگزاری رویترز گفت هنوز توافقی برای پایان دادن به جنگی که «بزرگ‌ترین اختلال تاریخ در عرضه جهانی انرژی» را رقم زده، حاصل نشده است.

پیش از این وال‌استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه خود به آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نشانه‌هایی از مصالحه بروز داده تا تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف احیا شود.

بن‌بست در جنگ و مذاکرات

تهران بیش از دو ماه است که تقریبا تردد همه کشتی‌ها از خلیج فارس - به‌جز کشتی‌های خود - را متوقف کرده است.

آمریکا نیز از ماه گذشته محاصره‌ای علیه کشتی‌هایی که از بنادر ایران حرکت می‌کنند اعمال کرد.

ترامپ ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد از پیشنهاد اخیر حکومت ایران «راضی نیست»، اما جزییاتی از موارد مورد اختلاف ارائه نداد.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «آن‌ها چیزهایی می‌خواهند که من نمی‌توانم با آن‌ها موافقت کنم.»

واشینگتن بارها تاکید کرده است بدون توافقی که مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شود، جنگ را پایان نخواهد داد. هدفی که ترامپ هنگام آغاز حملات در بهمن ۱۴۰۴، در میانه مذاکرات هسته‌ای، به آن اشاره کرده بود.

تهران تاکید دارد برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی

این مقام ارشد ایرانی که به‌دلیل حساسیت موضوع به‌عنوان فرد ناشناس با رویترز گفت‌وگو کرده است، اظهار داشت تهران بر این باور است که پیشنهاد جدیدش برای به تعویق انداختن مذاکرات هسته‌ای، تغییری قابل توجه با هدف تسهیل دستیابی به توافق است.

بر اساس این پیشنهاد، جنگ با تضمین عدم حمله مجدد از سوی اسرائیل و آمریکا پایان می‌یافت، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی می‌کرد و آمریکا نیز محاصره خود را لغو می‌کرد.

در مرحله بعد، مذاکرات درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای حکومت ایران در ازای لغو تحریم‌ها انجام می‌شد.

تهران در این چارچوب خواستار آن بوده است که واشینگتن حق غنی‌سازی اورانیوم به‌منظور مقاصد صلح‌آمیز را برای جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسد؛ حتی اگر تهران با تعلیق آن موافقت کند.

این مقام گفت: «در این چارچوب، مذاکرات درباره موضوع پیچیده‌تر هسته‌ای به مرحله پایانی منتقل شده بود تا فضای مناسب‌تری برای توافق ایجاد شود.»

تایید از سوی منابع دیگر

رویترز و دیگر رسانه‌ها، هفته گذشته گزارش داده بودند که تهران پیشنهاد داده تنگه هرمز پیش از حل‌وفصل مسائل هسته‌ای، بازگشایی شود.

این مقام تایید کرد که این جدول زمانی جدید اکنون در قالب یک پیشنهاد رسمی از طریق میانجی‌ها به ایالات متحده منتقل شده است.