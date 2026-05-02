این مقام که به‌صورت ناشناس با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، تاکید کرده است بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار ایران قرار دارد؛ میزانی که به گفته مقام‌های اسرائیلی، در صورت غنی‌سازی بیشتر، برای ساخت حدود ۱۱ بمب هسته‌ای کافی است. حکومت ایران اما همواره تاکید کرده برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد.

به نوشته تایمز اسرائیل، این مقام نظامی گفته است اگر در مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی برای خروج این ذخایر و توقف غنی‌سازی حاصل نشود، دستاوردهای حدود ۴۰ روز عملیات نظامی «بی‌نتیجه» خواهد بود. او تصریح کرد: «اگر هدف هسته‌ای محقق نشود، تمام آنچه در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود و رژیم ایران می‌تواند به‌سرعت برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد.»

احتمال عملیات نظامی جدید

این مقام افزود که در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک، اهداف اسرائیل تامین شده است؛ اما در غیر این صورت، احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد.

در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده که اهداف تعیین‌شده از سوی مقامات سیاسی در عملیات ایران و لبنان «محقق شده و حتی فراتر از آن» بوده و شرایط لازم برای ادامه روندهای سیاسی فراهم شده است.

تهدید پهپادهای حزب‌الله و محدودیت‌های عملیاتی

بخش دیگری از این گزارش به تهدید فزاینده پهپادهای هدایت‌شونده با کابل فیبر نوری حزب‌الله اختصاص دارد؛ پهپادهایی که در هفته‌های اخیر در حملات علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال این کشور به‌کار رفته‌اند.

به گفته مقام نظامی، ارتش اسرائیل در حال توسعه سامانه‌هایی برای مقابله با این تهدید است، اما هیچ راه‌حل فوری و کامل در دسترس نیست. او تاکید کرد مؤثرترین راه مقابله، هدف قرار دادن اپراتورها و زنجیره تامین این پهپادها در عمق لبنان است، اما به‌دلیل آتش‌بس، اسرائیل فعلاً تنها مجاز به هدف قرار دادن تهدیدهای فوری است و «دست‌هایش بسته» است.

اقدامات دفاعی و چالش‌های پیش‌رو

به گزارش تایمز اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل با استفاده از رادارهای سیار و سامانه گنبد آهنین توانسته دست‌کم ۲۷ پهپاد را رهگیری و ساقط کند. همچنین سامانه لیزری «آیرون بیم» نیز به‌کار گرفته شده، اما هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و پوشش محدودی دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد و به نوشته تایمز اسرائیل، نتیجه این گفت‌وگوها- به‌ویژه در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم - می‌تواند تعیین‌کننده ارزیابی نهایی از جنگ اخیر و حتی مسیر اقدامات بعدی اسرائیل باشد.

