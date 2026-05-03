این رسانه حکومتی نوشت عبدالله‌زاده با اتهام «افساد فی‌الارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی ۲۹ ساله ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.

شبکه حقوق بشر کردستان هشتم اردیبهشت گزارش داده بود که عبدالله‌زاده پس از مشاجره لفظی با یکی از ماموران سالن ملاقات زندان ارومیه، با دستور پیمان خان‌زاده، رییس زندان، به سلول انفرادی منتقل شد.

محراب عبدالله‌زاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش ژینا (مهسا) امینی مشهور به «زن، زندگی آزادی» در آرایشگاه محل کار خود به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان او پس از بازداشت به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. با این حال، منابع مطلع می‌گویند در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمی‌شود.

همچنین، علی عبدالله‌زاده، برادر او، در ویدیویی تاکید کرده بود که محراب همواره اتهام‌ها را رد و تاکید کرده که تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است.

پس از پایان بازجویی‌ها، پرونده او به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. این دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام را صادر کرد. این حکم ۳۰ مهر همان سال در زندان به او ابلاغ شد.

پرونده محراب با اعتراض وکلا، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع داده شد. ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از او خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.

دیوان عالی کشور در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرد.

برادر محراب با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به مواردی «مغفول مانده» در پرونده برادرش اشاره کرده و گفته بود که طبق گزارش پزشکی قانونی علت مرگ عباس فاطمیه «مجموعه‌ای از ضربه‌ها» بوده و مشخص نیست کدام ضربه به مرگ منجر شده است. همچنین به گفته او در این گزارش به وجود «گلوله‌های ساچمه‌ای نیروی انتظامی» در بدن بسیجی کشته‌شده نیز اشاره شده است.

«ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام بیدار می‌شویم»

همزمان با اعلام خبر این اعدام، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام‌ها بیدار می‌شویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگریم که می‌کوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»

محمدحسینی با اشاره به اینکه در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پرونده‌سازی، تهدید و تحقیر» روبه‌روست، تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیه‌ای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»

این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه‌ این فشارها، هنوز ایستاده‌ام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه می‌شود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»

جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزاینده‌ای از اعدام‌ها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دست‌کم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.

این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدام‌ها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بوده‌اند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدام‌ها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستی‌آزمایی و ثبت شده است.

طی حدود یک ماه گذشته دست‌کم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند.

یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده ، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبدالله‌زاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

ساسان آزادوار ، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش ، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی ، از معترضان بازداشت‌شده در اصفهان در اعتراض‌های دی‌ماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر ، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که به‌ترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.

مهدی فرید ، که در رسانه‌های ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.