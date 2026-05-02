ترامپ جمعه ۱۱ اردیبهشت در شبکه‌ اجتماعی تروث‌سوشیال نوشت: «با توجه به این واقعیت که اتحادیه اروپا به توافق تجاری کاملا مورد توافق ما پایبند نیست، هفته آینده تعرفه‌های اعمال‌شده بر اتحادیه اروپا برای خودروها و کامیون‌هایی را که وارد ایالات متحده می‌شوند، افزایش خواهم داد.»

او افزود: «کاملا درک و توافق شده است که اگر آنها خودروها و کامیون‌ها را در کارخانه‌های آمریکا تولید کنند، هیچ تعرفه‌ای وجود نخواهد داشت.»

ترامپ همچنین به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که این افزایش تعرفه، خودروسازان اروپایی را مجبور خواهد کرد سریع‌تر کارخانه‌های تولید خودرو خود را به آمریکا منتقل کنند.

او گفت: «ما یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم. آنها از آن پیروی نکردند. بنابراین من تعرفه‌ها را بر خودروها و کامیون‌ها به ۲۵ درصد افزایش دادم، این به معنای میلیاردها دلار درآمد برای ایالات متحده است و آنها را مجبور می‌کند کارخانه‌‌های خود را بسیار سریع‌تر منتقل کنند.»

دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش می‌داد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.

در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفه‌ها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.

اگرچه قانون‌گذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفه‌ها پیشرفت‌هایی داشتند، انتظار نمی‌رود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.

برند لانگه، رییس کمیته تجارت بین‌الملل پارلمان اروپا، به رویترز گفت: «رفتار رییس‌جمهوری ترامپ غیرقابل قبول است.»

او افزود: «این اقدام اخیر نشان می‌دهد طرف آمریکایی تا چه حد غیرقابل‌اعتماد است. ما پیش‌تر چنین حملات خودسرانه‌ای را در مورد گرینلند نیز دیده‌ایم؛ این شیوه‌ای برای رفتار با شرکای نزدیک نیست. اکنون ما فقط می‌توانیم با نهایت شفافیت و قاطعیت، با تکیه بر قدرت خود پاسخ دهیم.»

یک مقام دولت ترامپ در پاسخ به توضیح درباره این اقدام گفت: «اتحادیه اروپا پس از هشت ماه هنوز به توافق خودروها پایبند نبوده است.»

کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی آکین گامپ استراوس هاور و فلداست، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند ، او ماه‌ها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.

او گفت: «ایالات متحده عملا توافق ترنبری را از اوت اجرا کرد و تقریبا یک سال گذشته و ما هنوز شاهد کاهش حتی یک تعرفه از سوی اتحادیه اروپا نبوده‌ایم.»

شاو گفت اقدام ترامپ نخستین اقدام اجرایی علیه یک کشور یا بلوک به‌دلیل عدم اجرای توافق‌های تجاری است، اما هنوز زمان برای اقدام اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از تعرفه‌های بالاتر وجود دارد.

او افزود این اقدام ترامپ همچنین از نظر دامنه محدود است: «او آن را به‌طور مشخص به یک بخش خاص محدود کرده و فکر می‌کنم هدف آن فشار بر اروپایی‌هاست.»

سهام شرکت فورد موتور پس از اعلام ترامپ در بورس نیویورک ۲ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام استلانتیس ۱.۷ درصد دربورس اوراق بهادار نیویورک افت کرد. سهام جنرال موتورز نیز ۱.۵ درصد کاهش یافت.

خودروسازان به‌طور خصوصی به ترامپ گفته‌اند که تا زمان شفاف‌تر شدن آینده توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا، از ایجاد تغییرات عمده در تولید خودداری خواهند کرد؛ توافقی که قرار است بازبینی رسمی آن در ماه ژوئیه آغاز شود.

خودروسازان اروپایی در حال حاضر نیز عملیات قابل توجهی در آمریکا دارند و برخی نیز برنامه‌هایی برای توسعه‌ فعالیت‌های خود را اعلام کرده‌اند. در اواخر مارس، مرسدس‌بنز اعلام کرد که چهار میلیارد دلار در کارخانه خود در آلاباما تا سال ۲۰۳۰ سرمایه‌گذاری خواهد کرد و مجموع سرمایه‌گذاری در عملیات آمریکا را به هفت میلیارد دلار می‌رساند.

مرسدس‌بنز سال گذشته نیز اعلام کرد تولید خودروهای شاسی‌بلندخود را از آلمان به آلاباما منتقل می‌کند.

تنش‌ها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.

رییس‌جمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، به‌شدت واکنش نشان داد.