ارتش اسرائیل از ساکنان ۹ شهر و روستا در جنوب لبنان خواست فورا این مناطق را تخلیه کنند
ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی نقض آتشبس از سوی حزبالله، ناچار به توسل به قوه قهریه است و به ساکنان ۹ شهر و روستا در جنوب لبنان هشدار داد فورا این مناطق را تخلیه و تا یک کیلومتر از این روستاها و شهرها فاصله بگیرند.
در پی تشدید اختلافها بر سر جنگ ایران میان ترامپ و اروپا، پنتاگون جمعه اعلام کرد آمریکا پنجهزار نیروی خود را از آلمان خارج میکند و انتظار میرود روند خروج نیروها طی شش تا ۱۲ ماه آینده تکمیل شود.
ترامپ اوایل این هفته پس از مشاجره لفظی با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تهدید کرده بود نیروهای آمریکایی را کاهش میدهد. مرتس روز دوشنبه گفته بود جمهوری اسلامی در گفتوگوها برای پایان دادن به جنگ، آمریکا را تحقیر میکند و معلوم نیست که واشینگتن چه راهبرد خروجی را دنبال میکند.
پنتاگون اعلام کرد حدود ۳۵ هزار نیروی فعال نظامی آمریکا در آلمان مستقر هستند که بیش از هر کشور دیگری در اروپا است.
یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفت کاهش نیروها سطح حضور نظامی آمریکا در اروپا را تقریبا به سطح پیش از آنکه حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بازمیگرداند.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد فروشهای نظامی به ارزش مجموع بیش از ۸.۶ میلیارد دلار به متحدان خاورمیانهای شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی را تایید کرده است.
این تسلیحات شامل سامانه یکپارچه فرماندهی نبرد و تجهیزات مرتبط به ارزش برآوردی ۲.۵ میلیارد دلار به کویت، سامانه پیشرفته سلاحهای دقیق هدایتشونده به ارزش ۹۹۲.۴ میلیون دلار به اسرائیل، تسلیحات پیشرفته دقیق هدایتشونده به ارزش ۱۴۷.۶ میلیون دلار به امارات و سامانههای دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به ارزش ۴.۰۱ میلیارد دلار به قطر است.
این تصمیم در حالی صورت گرفت که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد هفته نهم از آغاز خود شده و بیش از سه هفته از اجرایی شدن یک آتشبس شکننده در جنگ ایران گذشته است.
در همین حال، فایننشالتایمز گزارش داد آمریکا به متحدان اروپایی از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که بهدلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی در پی جنگ ایران، باید انتظار تاخیرهای طولانی در تحویل سلاحهای آمریکایی را داشته باشند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که هفته آینده تعرفه خودروها و کامیونهای وارداتی از اتحادیه اروپا را به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و افزود که این اتحادیه به توافق تجاری خود با واشینگتن پایبند نبوده است.
ترامپ جمعه ۱۱ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت: «با توجه به این واقعیت که اتحادیه اروپا به توافق تجاری کاملا مورد توافق ما پایبند نیست، هفته آینده تعرفههای اعمالشده بر اتحادیه اروپا برای خودروها و کامیونهایی را که وارد ایالات متحده میشوند، افزایش خواهم داد.»
او افزود: «کاملا درک و توافق شده است که اگر آنها خودروها و کامیونها را در کارخانههای آمریکا تولید کنند، هیچ تعرفهای وجود نخواهد داشت.»
ترامپ همچنین به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که این افزایش تعرفه، خودروسازان اروپایی را مجبور خواهد کرد سریعتر کارخانههای تولید خودرو خود را به آمریکا منتقل کنند.
او گفت: «ما یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم. آنها از آن پیروی نکردند. بنابراین من تعرفهها را بر خودروها و کامیونها به ۲۵ درصد افزایش دادم، این به معنای میلیاردها دلار درآمد برای ایالات متحده است و آنها را مجبور میکند کارخانههای خود را بسیار سریعتر منتقل کنند.»
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
برند لانگه، رییس کمیته تجارت بینالملل پارلمان اروپا، به رویترز گفت: «رفتار رییسجمهوری ترامپ غیرقابل قبول است.»
او افزود: «این اقدام اخیر نشان میدهد طرف آمریکایی تا چه حد غیرقابلاعتماد است. ما پیشتر چنین حملات خودسرانهای را در مورد گرینلند نیز دیدهایم؛ این شیوهای برای رفتار با شرکای نزدیک نیست. اکنون ما فقط میتوانیم با نهایت شفافیت و قاطعیت، با تکیه بر قدرت خود پاسخ دهیم.»
یک مقام دولت ترامپ در پاسخ به توضیح درباره این اقدام گفت: «اتحادیه اروپا پس از هشت ماه هنوز به توافق خودروها پایبند نبوده است.»
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی آکین گامپ استراوس هاور و فلداست، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
او گفت: «ایالات متحده عملا توافق ترنبری را از اوت اجرا کرد و تقریبا یک سال گذشته و ما هنوز شاهد کاهش حتی یک تعرفه از سوی اتحادیه اروپا نبودهایم.»
شاو گفت اقدام ترامپ نخستین اقدام اجرایی علیه یک کشور یا بلوک بهدلیل عدم اجرای توافقهای تجاری است، اما هنوز زمان برای اقدام اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از تعرفههای بالاتر وجود دارد.
او افزود این اقدام ترامپ همچنین از نظر دامنه محدود است: «او آن را بهطور مشخص به یک بخش خاص محدود کرده و فکر میکنم هدف آن فشار بر اروپاییهاست.»
سهام شرکت فورد موتور پس از اعلام ترامپ در بورس نیویورک ۲ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام استلانتیس ۱.۷ درصد دربورس اوراق بهادار نیویورک افت کرد. سهام جنرال موتورز نیز ۱.۵ درصد کاهش یافت.
خودروسازان بهطور خصوصی به ترامپ گفتهاند که تا زمان شفافتر شدن آینده توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا، از ایجاد تغییرات عمده در تولید خودداری خواهند کرد؛ توافقی که قرار است بازبینی رسمی آن در ماه ژوئیه آغاز شود.
خودروسازان اروپایی در حال حاضر نیز عملیات قابل توجهی در آمریکا دارند و برخی نیز برنامههایی برای توسعه فعالیتهای خود را اعلام کردهاند. در اواخر مارس، مرسدسبنز اعلام کرد که چهار میلیارد دلار در کارخانه خود در آلاباما تا سال ۲۰۳۰ سرمایهگذاری خواهد کرد و مجموع سرمایهگذاری در عملیات آمریکا را به هفت میلیارد دلار میرساند.
نشریه پولیتیکو در گزارشی به بررسی تیره شدن روابط میان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پرداخت. این گزارش توضیح داده است که چگونه انتقاد اخیر مرتس از عملکرد آمریکا در قبال تهران، خشم ترامپ را برانگیخت و ثبات روابط دو کشور را به خطر انداخت.
به نوشته پولیتیکو، مرتس ماهها برای ایجاد توازن در روابط با ترامپ تلاش کرد.
او بیش از هر رهبر اروپایی دیگری برای جلب رضایت ترامپ کوشید، زیرا حفظ روابط نزدیک با واشینگتن را «یک ضرورت راهبردی» میدانست.
با این حال، فشار سیاسی در داخل آلمان باعث شد تا صدراعظم لحن خود را نسبت به ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی تندتر کند.
مرتس هفته گذشته در سخنرانی خود در یک دبیرستان به دانشآموزان گفت که جمهوری اسلامی در حال «تحقیر کردن» آمریکا است.
این اظهار نظر باعث شد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به شدت به مرتس حمله کند.
رییسجمهوری آمریکا حتی تهدید کرد نیروهای نظامی خود را از خاک آلمان خارج میکند. موضوعی که برای برلین یک کابوس است.
واکنشهای متقابل
مرتس، ۱۰ اردیبهشت تلاش کرد شرایط را آرام کند.
او در یک پادگان نظامی گفت که روابط برلین و واشینگتن همچنان مستحکم است.
صدراعظم آلمان اعلام کرد کشورش در کنار متحدان ناتو برای تقویت پیوندهای فراآتلانتیک تلاش میکند.
مرتس احتمالا امیدوار است این جنجال فروکش کند، زیرا معتقد است ترامپ معمولا در نهایت از تهدیدهای تند خود عقبنشینی میکند.
اما ترامپ پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) دوباره به انتقادهای خود ادامه داد.
او نوشت که صدراعظم آلمان باید به جای دخالت در امور مربوط به تهدید هستهای تهران، بر پایان دادن به جنگ اوکراین و حل مشکلات داخلی کشورش تمرکز کند.
این برخورد تند، تغییر بزرگی نسبت به گذشته محسوب میشود، چرا که ترامپ پیش از این مرتس را «یک دوست» خطاب کرده بود که کارش را عالی انجام میدهد.
در حالی که برنامههای هستهای و موشکی و همچنین فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی سالها در کانون توجه بینالمللی قرار داشتهاند، برخی گزارشها از شکلگیری یک تهدید کمتر شناختهشده خبر میدهند: توسعه توانمندیهای شیمیایی و بیولوژیک حکومت ایران.
بر اساس گزارش اخیر «مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات» در دانشگاه بار-ایلان اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است در شرایطی که در ساخت سلاح هستهای ناکام مانده، بهدنبال تقویت چشمگیر ظرفیتهای خود در حوزه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک باشد.
این اندیشکده هشدار داد چنین روندی میتواند تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و مردم ایران به شمار آید.
در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرد فعالیتهای جمهوری اسلامی در حوزه عوامل مبتنی بر دارو با تعهدات تهران در چارچوب کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی همخوانی ندارد.
همچنین دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در ارزیابی سال گذشته خود هشدار داد حکومت ایران به احتمال زیاد در پی گسترش تحقیقات در زمینه عوامل شیمیایی و بیولوژیک است.
ایراناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ از تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از عوامل شیمیایی و بیولوژیک در کلاهک جنگی موشکهای بالستیک دوربرد خبر داد.
یک مقام سابق وزارت خارجه اسرائیل نیز پیشتر هشدار داد حکومت ایران در حال توسعه مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه است و ممکن است این مواد را در اختیار گروههای نیابتی خود قرار دهد.
نام چندین نهاد نظامی و دانشگاهی در ایران در ارتباط با برنامههای شیمیایی و بیولوژیک جمهوری اسلامی مطرح شده است؛ از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وابسته به وزارت دفاع)، دانشگاه امام حسین (وابسته به سپاه پاسداران)، دانشگاه «شهید بهشتی»، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیقدارو و مجتمع تحقیقاتی «شهید میثمی».
بر اساس گزارشها، برنامههای تحقیقاتی شیمیایی و بیولوژیک جمهوری اسلامی بر چندین حوزه متمرکز است؛ از جمله عوامل تاولزا مانند گاز خردل، عوامل اعصاب نظیر سارین و نوویچوک، عوامل خفهکننده ریوی و خونی، و همچنین ترکیباتی که با عنوان «عوامل مبتنی بر دارو» شناخته میشوند.
افزون بر این، به عوامل بیولوژیک از جمله سیاهزخم، سمومی مانند رایسین و بوتولینوم، و برخی عوامل ویروسی نیز اشاره شده است.
به گفته منابع آگاه، برخی تاسیسات نظامی در ایران از سال ۲۰۰۵ تحقیقاتی را بر موادی با اثرات آرامبخش، فراموشیآور و ناتوانکننده، با هدف ایجاد گسست ذهنی انجام دادهاند.
نقش جمهوری اسلامی در حملات شیمیایی در ایران و منطقه
تاکنون چندین گزارش درباره نقش جمهوری اسلامی در بهکارگیری عوامل شیمیایی در برخی درگیریهای منطقهای منتشر شده است.
پیشتر منابع اسرائیلی به نقش احتمالی حکومت ایران در استفاده یا انتقال عوامل شیمیایی مبتنی بر دارو در جریان تحولات مرتبط با جنگ داخلی سوریه، بهویژه در مناطق اربین و جوبر در سال ۲۰۱۴، اشاره کردند.
همچنین در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ در بغداد، گزارشهایی از استفاده از کپسولهای گاز اشکآور ساخت ایران منتشر شد، در حالی که برخی معترضان علائمی فراتر از گاز اشکآور گزارش کردند.
در داخل ایران نیز مواردی از مسمومیتهای مشکوک، از جمله در مدارس دخترانه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و نیز گزارشهایی درباره استفاده از عوامل شیمیایی علیه معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان مطرح شده است.
یکی از اعضای کادر درمان در کرج در پیامی به ایراناینترنشنال گفت برخی بازداشتشدگان در جریان اعتراضات دیماه پس از آزادی، علائمی مانند بدندرد، بیحالی، ضعف، بیاشتهایی، تهوع و استفراغ داشتهاند. علائمی که میتواند با مسمومیت دارویی همخوانی داشته باشد.
او افزود: «همچنین برخی معترضان دچار مسمومیت با پتاسیم شدهاند.»
این عضو کادر درمان از شهروندان خواست پس از آزادی از زندانهای جمهوری اسلامی، برای اطمینان از وضعیت سلامت خود، آزمایشهای لازم را انجام دهند.