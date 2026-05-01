فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ بین ایران و آمریکا بر اجلاس آتی دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، سایه خواهد انداخت، گفت که رابطه بین این دو قدرت جهانی «فراتر از» موضوع بازگشایی تنگه هرمز است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او گفت: «من فکر می‌کنم به نفع هر دو کشور و هر دو مردم - و می‌توانم بگویم به نفع کل جهان، به نفع مردم کل جهان، است که چین و آمریکا رابطه‌ای ثابت، سالم و پایدار داشته باشند.»

فو افزود که در صحنه جهانی، جایی برای هر دو وجود دارد و «لازم نیست که این یک بازی با حاصل جمع صفر بین دو کشور باشد.»