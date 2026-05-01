چین: رابطه بین واشینگتن و پکن فراتر از موضوع بازگشایی تنگه هرمز است
فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ بین ایران و آمریکا بر اجلاس آتی دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، سایه خواهد انداخت، گفت که رابطه بین این دو قدرت جهانی «فراتر از» موضوع بازگشایی تنگه هرمز است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او گفت: «من فکر میکنم به نفع هر دو کشور و هر دو مردم - و میتوانم بگویم به نفع کل جهان، به نفع مردم کل جهان، است که چین و آمریکا رابطهای ثابت، سالم و پایدار داشته باشند.»
فو افزود که در صحنه جهانی، جایی برای هر دو وجود دارد و «لازم نیست که این یک بازی با حاصل جمع صفر بین دو کشور باشد.»
ائتلاف «وان فری پرس» (فهرست روزنامهنگاران در خطر) در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی را در صدر فهرست «اضطراریترین» روزنامهنگاران در معرض تهدید معرفی کرد.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر خبر داد ولیزاده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه خود به آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نشانههایی از مصالحه را از خود بروز داده تا تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات میان دو طرف احیا شود.
والاستریت ژورنال جمعه، ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که از پیشنهاد جدید تهران رضایت ندارد، جزئیاتی از این پیشنهاد را منتشر کرد.
ترامپ جمعه به خبرنگاران گفت: «آنها میخواهند به توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. خواهیم دید چه میشود.»
والاستریت ژورنال بر اساس منابع آگاه نوشت که پیشنهاد جدید تهران یک گام به سمت آمریکا برداشته و پیشنهاد میکند همزمان درباره شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمینهای آمریکا برای توقف حملات و لغو محاصره بنادر ایران گفتوگو شود.
این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر خواستار آن بود که آمریکا محاصره را بهعنوان پیششرط مذاکرات لغو کند و پیش از آغاز گفتوگو درباره آینده مدیریت تنگه و برنامه هستهای، درباره پایان جنگ به توافق برسد.
با این حال، افراد آگاه از موضوع گفتهاند دو طرف همچنان بر سر مسائل اساسی مربوط به بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران فاصله زیادی از یکدیگر دارند و ادامه مذاکرات دشوار خواهد بود.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، در پیشنهاد جدید همچنین آمده است که درباره پرونده هستهای ایران در ازای کاهش تحریمهای آمریکا مذاکره شود.
تهران به میانجیها اعلام کرده است که در صورت پذیرش این پیشنهاد جدید از سوی واشینگتن، آماده است تا اوایل هفته آینده در پاکستان پای میز مذاکره بنشیند.
ریچارد نفیو، مذاکرهکننده پیشین ارشد آمریکا با ایران که اکنون در دانشگاه کلمبیا فعالیت دارد، به والاستریت ژورنال گفت: «فکر میکنم این پیشنهاد با انگیزههای همه طرفها همراستا است، زیرا هم آمریکا و هم حکومت ایران مقداری کاهش محدود فشار اقتصادی دریافت میکنند و موضوعاتی را که بسیار دشوارتر و زمانبرتر بودهاند به تعویق میاندازند.»
لورنس نورمان خبرنگار والاستریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشنهاد جدید تهران «شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» است.
رسانههای حکومتی در ایران تایید کردند که تهران پیشنهادی جدید به میانجیها ارائه داده و گفته در صورت ملایمتر شدن لحن آمریکا، تهران آماده بازگشت به دیپلماسی است.
این تلاش دیپلماتیک تازه پس از یک بنبست در مذاکرات میان تهران و واشینگتن رخ میدهد؛ پس از آنکه جمهوری اسلامی از اعزام تیم مذاکرهکننده به دور دوم مذاکرات برنامهریزیشده در پاکستان در هفته گذشته خودداری کرد، هر دو طرف در جنگ فرسایشی اقتصادی در آبهای اطراف ایران مواضع خود را سختتر کردند.
تهران عملا طی هفتههای اخیر با انجام حملاتی علیه نفتکشها و دیگر کشتیها، عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل و دسترسی به این گذرگاه را که محل عبور یکپنجم نفت جهان است محدود کرده است.
در مقابل، آمریکا ماه گذشته با هدف فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، تحریم محاصرهای علیه بندرها و شناورهای ایرانی اعمال کرد تا منبع اصلی درآمد خارجی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که هفته آینده تعرفه خودروها و کامیونهای وارداتی از اتحادیه اروپا را به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و افزود که این اتحادیه به توافق تجاری خود با واشینگتن پایبند نبوده است.
ترامپ جمعه ۱۱ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت: «با توجه به این واقعیت که اتحادیه اروپا به توافق تجاری کاملا مورد توافق ما پایبند نیست، هفته آینده تعرفههای اعمالشده بر اتحادیه اروپا برای خودروها و کامیونهایی را که وارد ایالات متحده میشوند، افزایش خواهم داد.»
او افزود: «کاملا درک و توافق شده است که اگر آنها خودروها و کامیونها را در کارخانههای آمریکا تولید کنند، هیچ تعرفهای وجود نخواهد داشت.»
ترامپ همچنین به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که این افزایش تعرفه، خودروسازان اروپایی را مجبور خواهد کرد سریعتر کارخانههای تولید خودرو خود را به آمریکا منتقل کنند.
او گفت: «ما یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم. آنها از آن پیروی نکردند. بنابراین من تعرفهها را بر خودروها و کامیونها به ۲۵ درصد افزایش دادم، این به معنای میلیاردها دلار درآمد برای ایالات متحده است و آنها را مجبور میکند کارخانههای خود را بسیار سریعتر منتقل کنند.»
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
برند لانگه، رییس کمیته تجارت بینالملل پارلمان اروپا، به رویترز گفت: «رفتار رییسجمهوری ترامپ غیرقابل قبول است.»
او افزود: «این اقدام اخیر نشان میدهد طرف آمریکایی تا چه حد غیرقابلاعتماد است. ما پیشتر چنین حملات خودسرانهای را در مورد گرینلند نیز دیدهایم؛ این شیوهای برای رفتار با شرکای نزدیک نیست. اکنون ما فقط میتوانیم با نهایت شفافیت و قاطعیت، با تکیه بر قدرت خود پاسخ دهیم.»
یک مقام دولت ترامپ در پاسخ به توضیح درباره این اقدام گفت: «اتحادیه اروپا پس از هشت ماه هنوز به توافق خودروها پایبند نبوده است.»
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی آکین گامپ استراوس هاور و فلداست، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
او گفت: «ایالات متحده عملا توافق ترنبری را از اوت اجرا کرد و تقریبا یک سال گذشته و ما هنوز شاهد کاهش حتی یک تعرفه از سوی اتحادیه اروپا نبودهایم.»
شاو گفت اقدام ترامپ نخستین اقدام اجرایی علیه یک کشور یا بلوک بهدلیل عدم اجرای توافقهای تجاری است، اما هنوز زمان برای اقدام اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از تعرفههای بالاتر وجود دارد.
او افزود این اقدام ترامپ همچنین از نظر دامنه محدود است: «او آن را بهطور مشخص به یک بخش خاص محدود کرده و فکر میکنم هدف آن فشار بر اروپاییهاست.»
سهام شرکت فورد موتور پس از اعلام ترامپ در بورس نیویورک ۲ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام استلانتیس ۱.۷ درصد دربورس اوراق بهادار نیویورک افت کرد. سهام جنرال موتورز نیز ۱.۵ درصد کاهش یافت.
خودروسازان بهطور خصوصی به ترامپ گفتهاند که تا زمان شفافتر شدن آینده توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا، از ایجاد تغییرات عمده در تولید خودداری خواهند کرد؛ توافقی که قرار است بازبینی رسمی آن در ماه ژوئیه آغاز شود.
خودروسازان اروپایی در حال حاضر نیز عملیات قابل توجهی در آمریکا دارند و برخی نیز برنامههایی برای توسعه فعالیتهای خود را اعلام کردهاند. در اواخر مارس، مرسدسبنز اعلام کرد که چهار میلیارد دلار در کارخانه خود در آلاباما تا سال ۲۰۳۰ سرمایهگذاری خواهد کرد و مجموع سرمایهگذاری در عملیات آمریکا را به هفت میلیارد دلار میرساند.
شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت روز جهانی کارگر در پیامی نوشت: «در این روزهای سخت و طاقتفرسا، حاصل عملکرد ویرانگر چهلوهفتساله جمهوری اسلامی در کنار شما ایستادهام.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «این وضعیت شایسته کارگر و شهروند ایرانی نیست.»
او افزود: «با سرنگونی این رژیم و به ثمر نشستن جانفشانیها و خون پاک دهها هزار جانفدای راه آزادی ایران، پایان خواهد یافت.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «رسیدن به این هدف، به مشارکت تکتک ما نیاز دارد. در هر لحظه و هر قدم، از خود بپرسیم: آیا این اقدام بر عمر رژیم میافزاید یا اینکه به پیروزی انقلاب شیروخورشید کمک میکند؟ هر اقدام، هرچند کوچک، در از کار انداختن دستگاه سرکوب رژیم، در تعیین سرنوشت یک ملت بزرگ و تاریخی موثر است.»
او نوشت: «موضوع توسعه اقتصادی و صنعتی، کار و کارآفرینی با محوریت رفاه، آسایش و زندگی شرافتمندانه کارگران، برای من نیز اهمیتی ویژه و اساسی دارد. از اینرو، تیم من در پروژه شکوفایی ایران، بهطور کامل و هدفمند بر این موضوع متمرکز شده و ایدهها و راهکارهای متناسب با شرایط ایران را بهصورت دقیق مطالعه، بررسی و ارائه کرده است.»
شاهزاده پهلوی نوشت: «باور دارم که با قرار گرفتن دوباره ایران بر ریل ترقی و توسعه، و بازگشت رونق و آبادانی، کارگران کشور و خانوادههای شریف آنان بار دیگر از احترام، رفاه، و کرامتی که شایسته همه ایرانیان است برخوردار خواهند شد.»