خبرگزاری رویترز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت نوشت آبراه باریک تنگه هرمز که پیش‌تر به‌عنوان گلوگاهی برای انتقال نفت جهان شناخته می‌شد، برای دنیای دیجیتال نیز به همان اندازه حیاتی است: «چندین کابل فیبر نوری در بستر دریا از این تنگه عبور می‌کنند و کشورهای هند و جنوب شرق آسیا را از طریق کشورهای خلیج فارس و مصر به اروپا متصل می‌کنند.»

کابل‌های زیردریایی چرا اهمیت دارند؟

کابل‌های زیردریایی، کابل‌های فیبر نوری یا الکتریکی هستند که در کف دریا قرار می‌گیرند و برای انتقال داده و برق استفاده می‌شوند. بر اساس اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات، این کابل‌ها حدود ۹۹ درصد از ترافیک اینترنت جهان را منتقل می‌کنند.

این کابل‌ها همچنین ارتباطات مخابراتی و انتقال برق میان کشورها را برقرار می‌کنند و برای خدمات ابری و ارتباطات آنلاین، حیاتی هستند.

ماشا کوتکین، تحلیلگر ژئوپلیتیک و انرژی، به رویترز گفت: «آسیب دیدن کابل‌ها به معنای کند شدن اینترنت یا قطع آن، اختلال در تجارت الکترونیک، تاخیر در تراکنش‌های مالی و در نهایت پیامدهای اقتصادی ناشی از همه این اختلال‌هاست.»

کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، میلیاردها دلار در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت دور کنند. هر دو کشور شرکت‌های ملی هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند که به مشتریان منطقه خدمات ارائه می‌دهند. خدماتی که برای انتقال سریع داده‌ها کاملا به کابل‌های زیردریایی وابسته‌اند.

از جمله کابل‌های مهمی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند می‌توان به کابل «آسیا-آفریقا-اروپا-۱» اشاره کرد که جنوب شرق آسیا را از طریق مصر به اروپا متصل می‌کند و در امارات، عمان، قطر و عربستان سعودی نقاط اتصال دارد.

شبکه «فالکون» نیز هند و سریلانکا را به کشورهای خلیج فارس، سودان و مصر متصل می‌کند و سیستم «گلف بریج اینترنشنال»، همه کشورهای خلیج فارس از جمله ایران را به هم پیوند می‌دهد.

علاوه بر این، شبکه‌های جدیدی نیز در حال ساخت هستند. از جمله سیستمی به رهبری شرکت «اوریدو» قطر.

خطرات چیست؟

بر اساس داده‌های کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها، با وجود افزایش چشمگیر طول کابل‌های زیردریایی بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، تعداد خرابی‌ها تقریبا ثابت و حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد در سال باقی مانده است.

خرابکاری دولتی یکی از ریسک‌ها محسوب می‌شود، اما به گفته کارشناسان، ۷۰ تا ۸۰ درصد خرابی‌ها ناشی از فعالیت‌های انسانی ناخواسته مانند ماهیگیری و لنگر کشتی‌هاست.

آلن مولدین، مدیر تحقیقات شرکت «تل‌جئوگرافی» (TeleGeography)، گفت عوامل طبیعی مانند جریان‌های زیر دریا، زلزله، آتشفشان‌های زیردریایی و طوفان‌های شدید نیز از دیگر خطرات هستند.

به گفته او، صنعت برای مقابله با این تهدیدها کابل‌ها را در زیر بستر دریا دفن می‌کند، آن‌ها را تقویت می‌کند و مسیرهای امن‌تری انتخاب می‌کند.

جنگ ایران که اکنون به حدود دو ماه رسیده، اختلالات بی‌سابقه‌ای در تامین انرژی جهان و زیرساخت‌های منطقه ایجاد کرده است؛ از جمله آسیب به مراکز داده خدمات ابری آمازون در بحرین و امارات متحده عربی.

کابل‌های زیردریایی تاکنون از آسیب مستقیم در امان مانده‌اند.

با این حال، یک خطر غیرمستقیم وجود دارد: کشتی‌های آسیب‌دیده ممکن است به‌طور ناخواسته با کشیدن لنگر خود، کابل‌ها را قطع کنند.

کوتکین گفت: «در شرایط عملیات نظامی فعال، خطر آسیب‌های ناخواسته افزایش می‌یابد و هرچه این درگیری طولانی‌تر شود، احتمال چنین آسیب‌هایی بیشتر می‌شود.»

او به حادثه‌ای در سال ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) اشاره کرد که طی آن یک کشتی تجاری که به وسیله نیروهای همسو با تهران در دریای سرخ هدف قرار گرفته بود، با کشیده شدن در دریا، کابل‌ها را با لنگر خود قطع کرد.

به گفته شرکت تل‌جئوگرافی، میزان تاثیر آسیب به کابل‌ها بر ارتباطات کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی به میزان وابستگی اپراتورهای شبکه به این کابل‌ها و گزینه‌های جایگزین آن‌ها بستگی دارد.

تعمیر آسان نیست

تعمیر کابل‌های آسیب‌دیده در مناطق درگیری، چالش‌های خاص خود را دارد. کارشناسان می‌گویند هرچند خود فرایند تعمیر پیچیده نیست، اما تصمیم شرکت‌های مالک کشتی‌های تعمیراتی و بیمه‌گران، تحت تاثیر خطرات ناشی از درگیری یا وجود مین‌های دریایی قرار می‌گیرد.

دریافت مجوز برای ورود به آب‌های سرزمینی نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند.

مولدین گفت: «اغلب یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در تعمیر این است که باید مجوز ورود به آب‌هایی را که آسیب در آن رخ داده بگیرید. این روند گاهی زمان‌بر است و می‌تواند بزرگ‌ترین مانع باشد.»

او افزود پس از پایان درگیری، شرکت‌ها باید بستر دریا را دوباره بررسی کنند تا محل‌های امن برای کابل‌ها را مشخص کرده و از وجود کشتی‌ها یا اجسام غرق‌شده در طول جنگ، مطلع شوند و از آن‌ها دوری کنند.

اگر کابل‌ها آسیب ببینند چه می‌شود؟

کارشناسان می‌گویند آسیب به کابل‌های زیردریایی به‌طور کامل ارتباطات را قطع نمی‌کند، زیرا مسیرهای زمینی نیز وجود دارد، اما سیستم‌های ماهواره‌ای نمی‌توانند جایگزین مناسبی باشند؛ چرا که توان انتقال حجم مشابهی از داده را ندارند و هزینه‌برتر هستند.

مولدین گفت: «این‌طور نیست که بتوانید به‌سادگی به ماهواره‌ها سوئیچ کنید. این یک گزینه جایگزین واقعی نیست.»

او توضیح داد که ماهواره‌ها به شبکه‌های زمینی وابسته‌اند و بیشتر برای کاربردهای متحرک مانند هواپیماها و کشتی‌ها مناسبند.

کوتکین نیز افزود شبکه‌های مدار پایین زمین مانند استارلینک «راه‌حلی محدود و خاص هستند که در حال حاضر قابلیت مقیاس‌پذیری برای میلیون‌ها کاربر را ندارند».