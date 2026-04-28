این روزنامه سه‌شنبه هشتم اردیبهشت در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که پنتاگون در حال بررسی ادعاهای منتسب به گروه حنظله است، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که دست‌کم برخی از نام‌های منتشرشده در فهرست این گروه نام واقعی نیروهای نظامی آمریکایی است.

به گفته این مقام، بازرسان معتقدند حنظله اعضای دیگر شاخه‌های نیروهای مسلح آمریکا را نیز هدف قرار داده است. او همچنین تاکید کرد که عملیات هدفمند حنظله در ماه دسامبر با حملات سایبری علیه اعضای اف‌بی‌آی آغاز شد.

حنظله در تازه‌ترین بیانیه خود مدعی شده فهرست مورد انتشار حاوی نام‌های تفنگداران نیروی دریایی آمریکا مستقر در اطراف ایران است و آن را «قطره‌ای از دریای توانایی‌های نظارتی» خود خوانده است. این گروه همچنین مدعی شد که نام‌ها و هویت «ده‌ها هزار نفر از نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه» را در اختیار دارد. همچنین از «جزئیات مربوط به خانواده‌های آنها، نشانی خانه‌هایشان، پایگاه‌ها، مسیرهای رفت‌وآمد روزانه، عادت‌های خرید و حتی فعالیت‌های تفریحی شبانه‌شان» به‌‌دقت مطلع است.

وزارت دادگستری ایالات سه‌شنبه چهارم فروردین متحده اعلام کرد که چهار وب‌سایت مرتبط با تلاش‌های هکری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در چارچوب عملیات روانی و سرکوب فرامرزی فعالیت می‌کردند، به حکم دادگاه از دسترس خارج شد. دو دامنه توقیف‌شده به گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، تعلق داشت.

ارسال پیامک تهدیدآمیز به مردم اسرائیل

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی سه‌شنبه هشتم فروردین گزارش دادند که شماری از شهروندان این کشور پیام‌های تهدیدآمیزی در واتس‌اپ دریافت کرده‌اند.

این رسانه‌ها نوشتند که الگوی این پیام‌های حاوی تهدید به حمله موشکی، با فعالیت‌های گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی منشاء این پیام‌هاست.

این پیام به زبان انگلیسی برای بسیاری از شهروندان ارسال شده و در پایان آن نام گروه حنظله آمده است. در این پیام‌ها آمده است: «این هشداری به شما، ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی، است: اگر به این حماقت پایان ندهید، خود را برای رگباری از موشک‌های سید مجید آماده کنید. به زودی هفته‌ها را در پناهگاه‌های خود سپری خواهید کرد، پس از همین حالا تدارک ببینید. هک حنظله.»

حنظله که به استناد بیانیه وزارت دادگستری آمریکا با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط است، ۲۱ فروردین، همزمان با آغاز آتش‌بس میان آمریکا و حکومت ایران اعلام کرد که حملات سایبری علیه آمریکا را متوقف می‌کند، اما به حملات علیه اسرائیل ادامه می‌دهد.

در بیانیه چهارم فروردین وزارت دادگستری آمریکا آمده بود که وب‌سایت‌های مسدودشده مرتبط با گروه هکری حنظله برای برعهده گرفتن مسئولیت حملات سایبری، انتشار داده‌های حساس سرقت‌شده، و همچنین انتشار فراخوان برای قتل روزنامه‌نگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان اسرائیلی استفاده می‌شدند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این دامنه‌ها بخشی از یک الگوی مشترک عملیات سایبری مخرب و «فعالیت‌نمایی جعلی» با استفاده از داده‌های هک‌شده بودند.

گروه هکری حنظله اواسط تیر ۱۴۰۴ مدعی هک ایران‌اینترنشنال و تلفن‌های همراه چند نفر از کارکنان این رسانه شد.

این گروه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز مسئولیت حمله سایبری به شرکت آمریکایی استرایکر را، مستقر در میشیگان، را بر عهده گرفته بود. استرایکر یک شرکت فناوری پزشکی است و محصولات اصلی آن تجهیزات جراحی، فناوری‌های ایمنی، سیستم‌های انتقال بیمار و تجهیزات مراقبت‌های ویژه را شامل می‌شود.

این گروه آذر ۱۴۰۴ نیز اطلاعات شخصی چند نفر را منتشر کرد و مدعی شد این افراد «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند. این گروه هکری در ازای اطلاعاتی که «مستقیما به دستگیری آنها منجر شود»، پاداش ۳۰ هزار دلاری پیشنهاد داد.