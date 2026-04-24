به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت یکی از مشتریان اصلی نفت ایران بوده است.

شرکت‌ها و نهادهای تحریم‌شده در کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف، از جمله چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، پاناما، لیبریا، جزایر کیمن، ویتنام و جزایر ویرجین بریتانیا، ثبت یا مستقر هستند.

این تحریم‌ها شبکه‌های مرتبط با خرید، فرآوری و حمل‌ونقل نفت خام، گاز مایع و محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» و با هدف محدود کردن توان ایران برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای انجام شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد مجوز عمومی‌ صادر کرده است که بر اساس آن شرکت‌ها می‌توانند تا ماه آینده برخی معاملات مرتبط با پالایشگاه هنگلی و شرکت‌های وابسته به آن را صرفا برای پایان دادن به همکاری‌ها جمع‌بندی کنند.

این تازه‌ترین دور از تحریم‌ها در روزهای اخیر و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر فشار بر جمهوری اسلامی هم‌زمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران است.

توقیف ۴۴ میلیون دلار رمز ارز جمهوری اسلامی

وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه چهارم اردیبهشت چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوب تشدید فشارهای مالی تحریم کرد؛ اقدامی که به مسدود شدن ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز انجامیده است. شرکت تتر اعلام کرد در مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز در دو آدرس دیجیتال با دولت آمریکا همکاری کرده است.

این شرکت گفت این اقدام پس از دریافت اطلاعات از «چند نهاد آمریکایی درباره فعالیت‌های مرتبط با رفتار غیرقانونی» انجام شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به تحریم‌های جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد واشینگتن در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» به‌طور نظام‌مند توان تهران برای تولید، جابه‌جایی و بازگرداندن منابع مالی را تضعیف خواهد کرد.

او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز انجامیده است.

بسنت افزود: «ما جریان پولی را که تهران با ناامیدی تلاش می‌کند از کشور خارج کند دنبال خواهیم کرد و تمامی شریان‌های مالی مرتبط با حکومت را هدف قرار می‌دهیم.»

یک مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت دولت اطلاعاتی در اختیار دارد که این رمزارز را به جمهوری اسلامی مرتبط می‌کند.

او افزود دولت آمریکا با همکاری کارشناسان تحلیل بلاک‌چین شواهدی از ارتباط با حکومت ایران مشاهده کرده است؛ از جمله تراکنش‌های تاییدشده با صرافی‌های ایرانی و مجموعه‌ای از تراکنش‌ها که از طریق آدرس‌های واسطه‌ای انجام شده و با کیف پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران در تعامل بوده‌اند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این اقدام بخشی از سیاست فشار اقتصادی برای محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی است.