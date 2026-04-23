منابع آگاه پنج‌شنبه سوم اردیبهشت به ایران‌اینترنشنال گفتند در حالی که هیات مذاکره‌کننده حکومت ایران آماده عزیمت به اسلام‌آباد بود، پیامی از سوی حلقه نزدیک به دفتر مجتبی خامنه‌ای مبنی بر «ممنوعیت پرداختن به پرونده هسته‌ای» به آن‌ها ابلاغ شد.

به گفته این منابع، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این دستور، حضور در اسلام‌آباد را «اساسا بی‌فایده» خوانده و تاکید کرده است این سیاست در عمل به معنای «حکم مرگ» مذاکرات است.

بر پایه این گزارش، عراقچی همچنین نسبت به پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی هشدار داده است.

منابع آگاه افزودند در پیام رسیده از دفتر مجتبی خامنه‌ای، هیات مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه به‌دلیل نادیده گرفتن این خط قرمز در دور پیشین گفت‌وگوها، توبیخ شده است.

طبق برخی گزارش‌ها، دور جدید مذاکرات تهران و واشینگتن قرار بود چهارشنبه دوم اردیبهشت در اسلام‌آباد برگزار شود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در نهایت اعلام کردند به‌دلیل ادامه محاصره تنگه هرمز از سوی ارتش ایالات متحده و «نقض آتش‌بس»، حاضر به شرکت در گفت‌وگوها نیستند.

در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از تمدید آتش‌بس موقت با تهران خبر داد و در عین حال، تاکید کرد محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران ادامه خواهد یافت.

‫ترامپ افزود با توجه به وجود شکاف در ساختار حاکمیت ایران ، به مقام‌های جمهوری اسلامی برای ارائه پیشنهادشان در مذاکرات فرصت داده است.

مجتبی خامنه‌ای به‌شدت با تمدید مذاکره مخالف است

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سوم اردیبهشت گفت «هوشیاری» مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان «فرمانده کل قوا» و «فردی که کشور را اداره می‌کند»، قابل توجه است.

او افزود: «اخبار ما مبنی بر این است که ایشان به‌شدت با هرگونه تمدید مذاکره در چنین شرایطی مخالف هستند.»

مجتبی خامنه‌ای از زمان کشته‌شدن پدرش، علی خامنه‌ای، در ۹ اسفند در حمله آمریکا و اسرائیل که گفته می‌شود موجب جراحت شدید خود او نیز شده است، با وجود آن که مجلس خبرگان تحت فشار سپاه پاسداران او را به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، در انظار عمومی حضور نیافته است.

همچنین تاکنون هیچ ویدیو یا فایل صوتی از او منتشر نشده است.

انتقاد تند قالیباف از مخالفان توافق

پیش‌تر در ۳۱ فروردین، ایران‌اینترنشنال گزارش داد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، در جلسه‌ای با مشاورانش، به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.

بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبه‌نظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آن‌ها «ایران را نابود خواهند کرد.»

به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده این «جریان شبه‌نظامی» با استفاده از صداوسیما و تهییج بدنه اجتماعی حامی اصول‌گرایان، در پی تشدید مخالفت‌ها با مذاکره و توافق با آمریکا است.

او همچنین درباره حذف خود از ریاست مجلس و کنار گذاشته شدن عراقچی از وزارت امور خارجه ابراز نگرانی کرده است.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، دوم اردیبهشت با اشاره به تمدید آتش‌بس موقت گفت: «به رژیم ایران این انعطاف‌پذیری را نشان دادیم تا با یک پیشنهاد منسجم و یکدست جلو بیایند، زیرا بیشتر رهبرانشان از صفحه روزگار محو شده‌اند و بین‌ آن‌ها اختلاف و چنددستگی زیادی وجود دارد.»