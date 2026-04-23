وزیر ورزش ایتالیا، پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت به شیکه بریتانیایی اسکای‌نیوز گفت: «بازگشت احتمالی ایتالیا به جام‌جهانی ۲۰۲۶، که بر اساس گزارش‌ها از سوی پائولو زامپولی، فرستاده دونالد ترامپ، به فیفا پیشنهاد شده است، در درجه اول غیرممکن و در درجه دوم کار درستی نیست. نمی‌دانم کدام‌یک اولویت دارد؛ صعود به جام‌جهانی باید در زمین بازی رقم بخورد.»

طبق گزارش فایننشال‌تایمز، پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ، در پیشنهادی جنجالی از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خواسته است تیم ملی ایتالیا را جایگزین ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶ کند.

زامپولی با اشاره به پیشینه درخشان و چهار قهرمانی لاجوردی‌پوشان، استدلال کرده است که حضور ایتالیا در تورنمنتی که به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود، انتخابی توجیه‌پذیر است؛ هرچند طبق قوانین فیفا، در صورت حذف یک تیم آسیایی، اولویت جایگزینی معمولا با تیمی از همان قاره، مانند امارات، خواهد بود.

به نوشته فایننشال‌تایمز این طرح بیش از آنکه جنبه ورزشی داشته باشد، تلاشی دیپلماتیک برای ترمیم روابط تنش‌آلود میان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، تلقی می‌شود.

روابط این دو متحد دیرین، پس از انتقاد ملونی از سخنان ترامپ درباره پاپ لئو چهاردهم و همچنین مخالفت رم با استفاده جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی سیسیل برای عملیات در ایران، به تیرگی گراییده بود.

در واقع، فرستاده ترامپ امیدوار بود با اعطای این امتیاز ورزشی بزرگ به ایتالیا، خشم عمومی در این کشور را کاهش دهد و همکاری‌های نظامی و سیاسی رم را دوباره جلب کند.

با این حال، واکنش صریح وزیر ورزش ایتالیا نشان داد که این کشور تمایلی ندارد خارج از عرف ورزشی و به قیمت حذف ایران، وارد مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان شود.