دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده در تروث سوشال نوشت: «دستور دادهام نیروی دریایی هر قایقی را که در آبهای تنگه هرمز مینگذاری میکند، هدف قرار دهد و نابود کند و نباید در این کار تردیدی به خود راه دهند.»
او افزود: «مینروبهای آمریکا در حال پاکسازی تنگه هرمز از مینها هستند و این فعالیت در سطحی سه برابری ادامه خواهد یافت.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اختلافات شدید میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان و افراد وابسته به دفتر مجتبی خامنهای، مانع اصلی سفر هیات جمهوری اسلامی به اسلامآباد برای برگزاری دور جدید مذاکرات با آمریکا بوده است.
منابع آگاه پنجشنبه سوم اردیبهشت به ایراناینترنشنال گفتند در حالی که هیات مذاکرهکننده حکومت ایران آماده عزیمت به اسلامآباد بود، پیامی از سوی حلقه نزدیک به دفتر مجتبی خامنهای مبنی بر «ممنوعیت پرداختن به پرونده هستهای» به آنها ابلاغ شد.
به گفته این منابع، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این دستور، حضور در اسلامآباد را «اساسا بیفایده» خوانده و تاکید کرده است این سیاست در عمل به معنای «حکم مرگ» مذاکرات است.
بر پایه این گزارش، عراقچی همچنین نسبت به پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی هشدار داده است.
منابع آگاه افزودند در پیام رسیده از دفتر مجتبی خامنهای، هیات مذاکرهکننده وزارت امور خارجه بهدلیل نادیده گرفتن این خط قرمز در دور پیشین گفتوگوها، توبیخ شده است.
طبق برخی گزارشها، دور جدید مذاکرات تهران و واشینگتن قرار بود چهارشنبه دوم اردیبهشت در اسلامآباد برگزار شود، اما مقامهای جمهوری اسلامی در نهایت اعلام کردند بهدلیل ادامه محاصره تنگه هرمز از سوی ارتش ایالات متحده و «نقض آتشبس»، حاضر به شرکت در گفتوگوها نیستند.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از تمدید آتشبس موقت با تهران خبر داد و در عین حال، تاکید کرد محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران ادامه خواهد یافت.
ترامپ افزود با توجه به وجود شکاف در ساختار حاکمیت ایران، به مقامهای جمهوری اسلامی برای ارائه پیشنهادشان در مذاکرات فرصت داده است.
مجتبی خامنهای بهشدت با تمدید مذاکره مخالف است
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سوم اردیبهشت گفت «هوشیاری» مجتبی خامنهای بهعنوان «فرمانده کل قوا» و «فردی که کشور را اداره میکند»، قابل توجه است.
او افزود: «اخبار ما مبنی بر این است که ایشان بهشدت با هرگونه تمدید مذاکره در چنین شرایطی مخالف هستند.»
مجتبی خامنهای از زمان کشتهشدن پدرش، علی خامنهای، در ۹ اسفند در حمله آمریکا و اسرائیل که گفته میشود موجب جراحت شدید خود او نیز شده است، با وجود آن که مجلس خبرگان تحت فشار سپاه پاسداران او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، در انظار عمومی حضور نیافته است.
همچنین تاکنون هیچ ویدیو یا فایل صوتی از او منتشر نشده است.
انتقاد تند قالیباف از مخالفان توافق
پیشتر در ۳۱ فروردین، ایراناینترنشنال گزارش داد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد.»
به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده این «جریان شبهنظامی» با استفاده از صداوسیما و تهییج بدنه اجتماعی حامی اصولگرایان، در پی تشدید مخالفتها با مذاکره و توافق با آمریکا است.
او همچنین درباره حذف خود از ریاست مجلس و کنار گذاشته شدن عراقچی از وزارت امور خارجه ابراز نگرانی کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، دوم اردیبهشت با اشاره به تمدید آتشبس موقت گفت: «به رژیم ایران این انعطافپذیری را نشان دادیم تا با یک پیشنهاد منسجم و یکدست جلو بیایند، زیرا بیشتر رهبرانشان از صفحه روزگار محو شدهاند و بین آنها اختلاف و چنددستگی زیادی وجود دارد.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که در صورت تهاجم زمینی از پایگاههای آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی ممکن است با عملیات زمینی مرکب و با همکاری نیروهای مقاومت و گروههای محلی، نظامیان آمریکایی را هدف قرار داده و به اسارت بگیرد.
این رسانه وابسته به سپاه افزود: «در صورت حمله به نیروگاهها یا زیرساختهای نفت و گاز ایران، تهران تاسیسات انرژی اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را هدف قرار میدهد.»
فارس همچنین سناریوهایی از جمله حمله به ناوهای هواپیمابر آمریکا در صورت «تعرض سرزمینی»، بستن تنگه هرمز و بابالمندب در صورت تشدید محاصره دریایی و اقدام علیه منافع آمریکا در «خارج از منطقه» را مطرح کرد.
خبرگزاری فارس، حمله هوایی و موشکی به زیرساختهای حیاتی مانند پلها و نیروگاههای برق و همچنین کشتن «فرماندهان نظامی و چهرههای کلیدی» را از جمله گزینههای آمریکا در آینده عنوان کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری در برلین، خواستار توجه جامعه جهانی به موضوع قطع اینترنت و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد و از سیاست مماشات کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه سوم اردیبهشت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره مطرح نشدن موضوعات حقوق بشری در مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «مردم ایران در مذاکرات نمایندهای ندارند و دلیل حضور من در برلین، منتقل کردن خواستههای مردم به سیاستمداران است.»
او قطع اینترنت در ایران را مسالهای «حیاتی» دانست و تاکید کرد «یکی از جنبههای مذاکرات باید موضوعات حقوق بشری و اینترنت باشد»، زیرا میان مردم ایران و جمهوری اسلامی، آتشبس برقرار نشده است.
او افزود: «معتقد نیستم که مذاکرات با جمهوری اسلامی به وضعیت باثبات منجر خواهد شد. رژیم تلاش خواهد کرد که تجدید قوا کند و این جای تاسف است چون مردم ایران همچنان در حال قتل عام شدن هستند.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، راه برونرفت از بحران کنونی مذاکره با جمهوری اسلامی نیست، بلکه یاری رساندن به مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت است.
او با اشاره به برخی تبلیغات در رسانههای غربی هشدار داد محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی عملگرا نیستند و «چهره متفاوتی از همان ماشین کشتار رژیم هستند».
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهوپنجم رسیده و سطح دسترسی به شبکه جهانی اکنون تنها دو درصد وضعیت عادی است.
اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در شرایطی مطرح شد که سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن بهدلیل اختلافات عمیق دو طرف بر سر بحران تنگه هرمز و پرونده هستهای، در هالهای از ابهام قرار داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه اول اردیبهشت آتشبس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
اروپا باید بین یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد انتخاب کند
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه، از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد: «اروپا هیچ فشاری به رژیم برای آزادی زندانیان و وصل اینترنت وارد نکرده است. تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گام خوبی است، اما کافی نیست و باید سفارتخانهها تعطیل و عوامل رژیم اخراج شوند.»
او خطاب به کشورهای اروپایی گفت: «انتخاب اروپا میان جنگ و صلح نیست، بلکه بین یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد است. در سمت درست تاریخ و عدالت بایستید. مردم ایران دشوارترین کار را انجام دادهاند و از جهان برای این کار اجازه نگرفتند. با اروپا یا بدون آن، مبارزه ما ادامه خواهد داشت.»
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله تروریستی به رستوران میکونوس و ترور فریدون فرخزاد در آلمان افزود جمهوری اسلامی از این اقدامات خود با افتخار سخن میگوید و اروپا را نیز با موشکهای دوربرد تهدید میکند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین از خطر اجرای حکم اعدام ۲۰ زندانی سیاسی خبر داد و تاکید کرد جهان باید بابت ۴۷ سال «مماشات با جمهوری اسلامی»، از مردم ایران عذرخواهی کند: «برای رژیم طناب نجات نیندازید. راهحل نهایی این است که کار رژیم را فیصله دهیم و این فرصتی بزرگ برای جهان است.»
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سخنان خود در برلین گفت: «دهها میلیون ایرانی نام من را صدا زدند و همچنان صدا میزنند. نسل زد امروز بزرگترین حامیان من هستند.»
او افزود میان روایت رسانههای جهانی و واقعیتهای جاری در ایران شکافی عمیق وجود دارد و این رسانهها «نمیشنوند که مردم ایران در خیابانها چه میگویند».
شاهزاده رضا پهلوی همچنین یادآور شد: «من عامل هیچ کسی نیستم و عامل ملت ایران هستم.»
او حمایت بینالمللی از مردم ایران در مسیر آزادی را ضروری دانست و افزود: «حمله به زیرساختهای رژیم و نهادهای سرکوب خواسته مردم ایران بود. عملیات هوایی برای هدف گرفتن زیرساختهای سرکوب یک گام ضروری بود. شما چگونه انتظار دارید مردم بدون کمک خارجی بر رژیم غلبه کنند؟»
او در عین حال تاکید کرد: «انتظار نداریم خارجیها پا به خاک ایران بگذارند و ما خودمان این کار را خواهیم کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت که اگر جمهوری اسلامی بر سر کار بماند، وقوع جنگهای بیشتر اجتنابناپذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتشبس، به لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه دادهاند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، سوم اردیبهشت گفت باید «فرودگاه، هتل و شاه» کشورهایی که امکانات و فرودگاههای خود را برای کشتن مقامهای جمهوری اسلامی در اختیار «تروریستها» قرار میدهند، هدف قرار گیرند.
اسرائیل و آمریکا در جریان مناقشه اخیر، ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقامهای بلندپایهای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.
نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، گزارش داد قطع سراسری اینترنت در ایران وارد پنجاهوپنجمین روز متوالی شد و پس از هزار و ۲۹۶ ساعت، سطح اتصال به شبکه جهانی به حدود دو درصد میزان عادی رسید.
بر اساس اعلام این نهاد در پنجشنبه سوم اردیبهشت، محدودیت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، همچنان تجارت آنلاین، سامانههای پرداخت و بخشهای وابسته به اقتصاد دیجیتال را مختل کرده است.
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی تبدیل شده است؛ زمانی که ساعاتی پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دسترسی سراسری به اینترنت جهانی بهشدت محدود شد.
این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
ادامه این وضعیت در حالی است که ایران پیشتر نیز از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، با دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات روبهرو شد.
با این حال، خاموشی اخیر به گفته ناظران، نهتنها ارتباط شهروندان با خارج از کشور را محدود کرده، بلکه جریان اطلاعرسانی مستقل را نیز بهشدت کاهش داده است.
در نتیجه، قطع اینترنت در ایران به بحرانی فرسایشی بدل شده که هم بر زندگی روزمره شهروندان و هم بر گردش اقتصاد دیجیتال کشور سایه انداخته است.
در همین حال، بخش بزرگی از استارتاپها، فریلنسرها و کسبوکارهای خانگی که معیشت میلیونها نفر به آنها گره خورده، با خطر فروپاشی مواجه شدهاند.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ۳۱ فروردین گفت: «هرگونه تصمیمگیری درباره دامنه دسترسی به اینترنت بینالمللی با نهادهای امنیتی و در راس آنها، شورای عالی امنیت ملی است.»
او افزود: «احراز هویت برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است.»
کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین در مورد هزینه اقتصادی قطع اینترنت در ایران به نقل از فعالان بخش خصوصی، از جمله اعضای اتاق بازرگانی، نوشت که اگر خسارتهای غیرمستقیم جنگ در نظر گرفته شود، هزینه واقعی میتواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.
به نوشته امتداد، «این برآورد، مجموع زیان را در همین بازه به بیش از سه تا چهار میلیارد دلار نزدیک میکند که نشاندهنده عمق ضربه به بدنه اقتصاد است».
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرده بود هر روز قطعی اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بار میآورد.
این در حالی است که در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی منتشر شده که نشان میدهند مقامها، مدیران برخی نهادهای خاص، رسانههای حکومتی و افراد وابسته به حکومت با استفاده از «سیمکارت سفید» به اینترنت جهانی دسترسی مستقیم داشتهاند. دسترسیای که در اختیار شهروندان عادی قرار نگرفته است.
در همین حال، گزارشهایی نیز از تلاش جمهوری اسلامی برای توزیع آنچه «اینترنت پرو» نامیده میشود، در میان وابستگان حکومت منتشر شده است.
این شکاف در دسترسی، بار دیگر انتقادها را به تبعیض اینترنتی و بهرهگیری حکومت از محدودیتهای ارتباطی بهمنظور ایجاد امتیاز برای گروههای نزدیک به حاکمیت، افزایش داده است.