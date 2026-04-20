به گزارش رویترز، نگرانی‌ها درباره سرنوشت آتش‌بس میان آمریکا و حکومت ایران روز دوشنبه افزایش یافت؛ پس از آنکه واشینگتن اعلام کرد یک کشتی باری ایرانی را که قصد عبور از محاصره دریایی را داشته توقیف کرده و تهران نیز وعده «پاسخ متقابل» داد.

بر اساس این گزارش، تلاش‌ها برای دستیابی به یک صلح پایدار نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو شده است، چرا که حکومت ایران اعلام کرده در دور دوم مذاکراتی که آمریکا امیدوار بود پیش از پایان آتش‌بس آغاز شود، شرکت نخواهد کرد.

توقیف کشتی و تهدید به تلافی

ارتش آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه به سوی یک کشتی باری با پرچم ایران که در حال حرکت به سمت بندرعباس بود، شلیک و آن را متوقف کرده و در اختیار گرفته است.

دونالد ترامپ نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما کنترل کامل کشتی آن‌ها را در اختیار داریم و در حال بررسی محموله آن هستیم.»

در مقابل، مقامات نظامی حکومت ایران اعلام کردند این کشتی از چین در حال حرکت بوده و هشدار دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «به‌زودی به این دزدی دریایی مسلحانه آمریکا پاسخ خواهند داد.»

تداوم محاصره و بحران در تنگه هرمز

ایالات متحده همچنان محاصره بنادر جنوبی ایران را حفظ کرده، در حالی که جمهوری اسلامی نیز به‌طور متناوب محدودیت‌هایی بر تردد دریایی در تنگه هرمز اعمال و سپس دوباره برقرار کرده است؛ گذرگاهی راهبردی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند.

این وضعیت موجب افزایش قیمت نفت و نوسان بازارهای مالی شده، زیرا معامله‌گران احتمال ادامه اختلال در جریان انرژی از خلیج فارس را بررسی می‌کنند.

جمهوری اسلامی مذاکرات را رد کرد

رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که تهران مذاکرات جدید صلح را رد کرده و دلیل آن را ادامه محاصره، لحن تهدیدآمیز آمریکا و «مطالبات بیش از حد» واشینگتن عنوان کرده است.

محمدرضا عارف، معاون اول دولت جمهوری اسلامی در این‌باره گفت: «نمی‌توان صادرات نفت ایران را محدود کرد و در عین حال انتظار امنیت رایگان برای دیگران داشت.»

در مقابل، ترامپ هشدار داده است که در صورت رد شروط آمریکا، زیرساخت‌های حیاتی ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. تهران نیز اعلام کرده در چنین سناریویی تاسیسات انرژی کشورهای عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد.

ابهام در برگزاری مذاکرات اسلام‌آباد

در حالی که تنها یک روز تا پایان آتش‌بس باقی مانده، ابهام درباره برگزاری دور جدید مذاکرات در اسلام‌آباد همچنان ادامه دارد.

ترامپ گفته نمایندگانش عازم پاکستان خواهند شد، اما درباره ترکیب هیات آمریکایی اظهارات متناقضی مطرح شده است. یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که جی‌دی ونس ریاست هیات را بر عهده خواهد داشت، اما ترامپ بعداً حضور او را رد کرد.

ساعتی بعد البته کاخ سفید در پاسخ به ایران‌اینترنشنال تایید کرد که معاون اول ترامپ در ترکیب هیات اعزامی حضور خواهد داشت.

در همین حال، پاکستان به‌عنوان میانجی، تدابیر امنیتی گسترده‌ای برای برگزاری احتمالی مذاکرات اتخاذ کرده و تجهیزات امنیتی به محل گفت‌وگوها منتقل شده است.

جنگی با پیامدهای گسترده

این جنگ که اکنون وارد هشتمین هفته خود شده، یکی از شدیدترین شوک‌ها را به بازار انرژی جهانی وارد کرده و به‌دلیل اختلال در تنگه هرمز، قیمت نفت را به‌شدت افزایش داده است.

در جریان این درگیری‌ها، هزاران نفر در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و همچنین عملیات همزمان اسرائیل در لبنان کشته شده‌اند. حکومت ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و برخی کشورهای عربی پاسخ داده است.

محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی، پیش‌تر اعلام کرده بود که مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته اما اختلافات بر سر مسائل هسته‌ای و تنگه هرمز همچنان پابرجاست.

در همین حال، متحدان اروپایی آمریکا نگران‌اند که واشینگتن به‌دنبال توافقی سریع اما سطحی باشد؛ توافقی که اجرای آن نیازمند مذاکرات فنی پیچیده و طولانی‌مدت خواهد بود.

این تحولات نشان می‌دهد که در آستانه پایان آتش‌بس، نه‌تنها مسیر دیپلماسی نامشخص است، بلکه خطر بازگشت به درگیری نظامی نیز همچنان به‌طور جدی وجود دارد.

