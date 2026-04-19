بیل اِسایلی، شمیم مافی را زنی ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لس‌آنجلس معرفی کرد و نوشت: «او شب گذشته (۲۹ فروردین) به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجی‌گری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیون‌ها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط می‌شود.»

او افزود که مافی بعدازظهر دوشنبه ۳۱ فروردین به وقت محلی برای نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در مرکز شهر لس‌آنجلس حاضر خواهد شد.

اسایلی تاکید کرد: «این متهم تا زمانی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، بی‌گناه فرض می‌شود.»

عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده به‌طور کلی به جنگ و دفاع ملی مربوط می‌شود و ماده ۱۷۰۵ آن ذیل «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» قرار دارد.

به نوشته او مافی شهروند ایران است و سال ۲۰۱۶ اقامت دائم در آمریکا را دریافت کرد.

روزنامه نیویورک‌پست بر اساس اسناد دادگاه نوشت که شمیم مافی متهم است که از یک شرکت ثبت‌شده در عمان به نام «اطلس اینترنشنال بیزنس» برای واسطه‌گری در معاملات تسلیحاتی استفاده کرده؛ معاملاتی که تا حدود یک سال پیش هم ادامه داشته است.

این رسانه درباره جزئیات معاملات نوشت: «در بین معالمله‌هایی که مافی در آنها دست داشت، قراردادی بالغ بر ۷۰ میلیون دلار برای فروش پهپادهای مسلح «مهاجر-۶» وجود دارد.»

وزارت دفاع جمهوری اسلامی یکی از طرفین این قرارداد اعلام شده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که پهپادهای مورد اشاره همراه با ۵۵ هزار چاشنی بمب به سودان منتقل شده و در اختیار وزارت دفاع این کشور قرار گرفته است. درگیری‌ها در سودان از سال ۲۰۲۳ دوباره شدت گرفته است و مقام‌های آمریکا نسبت به رویدادی مشابه با کشتار دارفور در فوریه ۲۰۰۳ ابراز نگرانی کرده‌اند.

تماس تلفنی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

نیویورک‌پست در بخشی از این گزارش به نقل از دادستانی و بر اساس بررسی سوابق مکالمه‌های تلفنی شمیم مافی نوشته است که او از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۵ (حوالی آذر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۴) به‌طور مستقیم با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تماس بوده، در حالیکه به گفته دادستان‌ها «مجوز یا صلاحیت قانونی برای نظارت بر چنین معاملات خطرناکی» نداشته است.

عکسی از شمیم مافی که در حساب شخصی‌اش در فیسبوک منتشر کرده بود

به نوشته نیویورک‌پست، بررسی سوابق مافی نشان داده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۰ املاکی را که او از پدرش به ارث برده بود، مصادره کرده، سپس وزارت اطلاعات به او دستور داده بود با راه‌اندازی کسب‌وکاری در آمریکا، این املاک را از دولت ایران بازخرید کند. دادستان‌ها مدعی‌اند ایران پیشنهاد داده بود هزینه‌های اولیه راه‌اندازی این کسب‌وکار را پرداخت می‌کند.

این در حالی است که مافی در بازپرسی‌های اولیه چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است که حکومت ایران هرگز از او نخواسته بود که در آمریکا فعالیتی برای تهران انجام دهد.

کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا

در هفته‌های گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایران‌اینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی ، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهره‌های پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد .

در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.

این وزارت‌خانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، به‌دست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.