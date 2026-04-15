بیل کَسیدی، سناتور جمهوری‌خواه، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به رویکرد رییس‌جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، هدف اصلی مذاکرات جاری را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان کرد و گفت که آمریکا در رسیدن به این هدف موفق بوده است.

او گفت: «هدف رییس‌جمهور اطمینان یافتن از این است که حکومت ایران، که نسبت به مردم خودش بی‌رحم است و بقیه جهان را تحت فشار و تهدید قرار می‌دهد، نتواند سلاح هسته‌ای بسازد، آن را به کار بگیرد یا منتقل کند. هدف دیگر هم این بود که توانایی‌ این حکومت برای ساخت دیگر تسلیحات کاهش یابد. به نظر من رییس‌جمهور در رسیدن به این هدف موفق بوده است.»

او در ادامه با اشاره به منابع مالی احتمالی جمهوری اسلامی از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، هشدار داد که اگر آنها بتوانند این محل درآمد را حفظ کنند، درآمد لازم برای بازسازی و تقویت توان نظامی خود را به دست می‌آورند و آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد چنین چیزی اتفاق بیفتد.»

سناتور لوئیزیانا همچنین در واکنش به ارزیابی‌ها درباره شکست مذاکرات، این برداشت را رد کرد و گفت: «گاهی در مذاکرات شما پیشنهاد اولیه خود را مطرح می‌کنید و سپس عقب‌نشینی می‌کنید، اما بعد دوباره بازمی‌گردید. بنابراین من تا زمانی که نتیجه نهایی را نبینم، آن را شکست تلقی نمی‌کنم.»