سناتور جمهوریخواه: هدف اصلی مذاکرات پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای است
بیل کَسیدی، سناتور جمهوریخواه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به رویکرد رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، هدف اصلی مذاکرات جاری را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای عنوان کرد و گفت که آمریکا در رسیدن به این هدف موفق بوده است.
او گفت: «هدف رییسجمهور اطمینان یافتن از این است که حکومت ایران، که نسبت به مردم خودش بیرحم است و بقیه جهان را تحت فشار و تهدید قرار میدهد، نتواند سلاح هستهای بسازد، آن را به کار بگیرد یا منتقل کند. هدف دیگر هم این بود که توانایی این حکومت برای ساخت دیگر تسلیحات کاهش یابد. به نظر من رییسجمهور در رسیدن به این هدف موفق بوده است.»
او در ادامه با اشاره به منابع مالی احتمالی جمهوری اسلامی از دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز، هشدار داد که اگر آنها بتوانند این محل درآمد را حفظ کنند، درآمد لازم برای بازسازی و تقویت توان نظامی خود را به دست میآورند و آمریکا نمیتواند اجازه دهد چنین چیزی اتفاق بیفتد.»
سناتور لوئیزیانا همچنین در واکنش به ارزیابیها درباره شکست مذاکرات، این برداشت را رد کرد و گفت: «گاهی در مذاکرات شما پیشنهاد اولیه خود را مطرح میکنید و سپس عقبنشینی میکنید، اما بعد دوباره بازمیگردید. بنابراین من تا زمانی که نتیجه نهایی را نبینم، آن را شکست تلقی نمیکنم.»
سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایرانبا انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، این حکومت را «دشمن جهان آزاد» خواند و خواستار تغییر رویکرد کشورهای اروپایی در قبال حکومت ایران شد.
بشیرتاش در این جلسه که عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در بروکسل برگزار شد، از کشورهای اروپایی خواست تا سیاستهای خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهند: «سفیران حکومت جمهوری اسلامی را از کشورهای اروپایی اخراج کنید و آلترناتیو مردم ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت بشناسید.»
او گفت: «ایران میتواند بزرگترین متحد جهان آزاد در خاورمیانه باشد، در حالیکه جمهوری اسلامی اکنون دشمن جهان آزاد است.»
او با اشاره به نقش گسترده جمهوری اسلامی در عملیات خشونتآمیز در اروپا، حکومت ایران را متهم کرد که بهتنهایی به اندازه تمام گروههای «تروریستی» جهان در خاک اروپا دست به عملیات تروریستی زده است.
بشیرتاش با اشاره به پیامدهای ادامه وضعیت کنونی برای مردم ایران، گفت:
او همچنین گفت که بدترین کابوس مردم ایران بقای حکومت جمهوری اسلامی است و اگر حکومت ماندگار شود، شاید میلیونها نفر راهی اروپا شوند.
این فعال سیاسی در ادامه صحبتهایش به ظرفیتهای اقتصادی ایران در صورت تغییر حکومت اشاره کرد و گفت که در این صورت هزاران میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری در ایران پدید خواهد آمد و ایران به بزرگترین تامینکننده انرژی در این قاره تبدیل خواهد شد.
این فعال سیاسی همچنین بر تداوم اعتراضات و مطالبات مردم ایران تاکید کرد: «پس از کشتن معترضان در دیماه، ایران دیگر شبیه به گذشته نخواهد شد و ملت ایران به چیزی کمتر از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی راضی نخواهند شد.»
رسانه کردی رووداو چهارشنبه ۲۶ فروردین به نقل از کاوه بهرامی، عضو هیات اجرایی و مسئول مرکز پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران، نوشت که بعدازظهر این روز یک پهپاد به کمپ دیگله حمله کرد. به گفته او این کمپ محل اسکان زنان و کودکان پیشمرگههای حزب دموکرات است.
بهرامی تاکید کرد که این حمله خسارت جانی نداشت، ولی خسارتهای مادی بهجا گذاشته است.
عصر سهشنبه به وقت محلی نیز دو پهپاد به کمپ «سورداش» در مرز استان سلیمانیه و یک پهپاد به کمپ «آزادی» حمله کردند. حمله به کمپ سورداش به کشته شدن یک پیشمرگه از کومله زحمتکشان کردستان و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد. افزون بر اینها، دو پهپاد در محدوده شهر خلیفان و دو پهپاد دیگر که به سمت اربیل هماهنگ میشدند هم سرنگون شدند.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران که عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در بروکسل برگزار شد، بر ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران تاکید کرد.
او گفت: «ما به یک قانون اساسی جدید نیاز داریم که تقسیم قدرت و مناسبات آن و شهروندی همه انسانها را محترم میشمارد.»
او همچنین با اشاره به چشمانداز مطلوب خود برای آینده ایران گفت: «ما برای ایران دموکرات و آزاد مبارزه میکنیم؛ ایرانی تکثرگرا که هیچ قوم یا جریان سیاسی در آن به دیگران سلطه پیدا نکند و دیکتاتوری جدیدی شکل نگیرد.»
او در ادامه افزود: «ایرانی که حق کُردها و دیگر قومیتها را محترم بشناسد، میتواند شریکی خوب برای جهان باشد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده در صورت تداوم جنگ ایران، بازارهای انرژی با کمبود طولانیمدت عرضه روبهرو میشوند و این وضعیت کشورها را ناچار خواهد کرد مصرف سوخت را کاهش دهند.
رویترز چهارشنبه ۲۶ فروردین نوشت در پی تحولات اخیر خاورمیانه، اروپا هنوز با کمبود عرضه انرژی مواجه نشده، اما جهش قابلتوجه قیمت نفت و گاز، به فشار بر بازار انرژی انجامیده است.
در همین حال، برخی شرکتهای هواپیمایی نسبت به احتمال بروز نخستین نشانههای کمبود سوخت جت در هفتههای آینده هشدار دادهاند.
ایالات متحده و حکومت ایران بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس دوهفتهای به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و ارتش آمریکا برای قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، دست به محاصره دریایی تنگه هرمز زده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
سناریو اول: بازگشت ثبات به منطقه
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا ۲۶ فروردین در نشستی غیرعلنی با سفیران کشورهای عضو اعلام کرد در حال بررسی دو سناریو اصلی برای مدیریت بحران انرژی است.
در سناریو نخست، آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا پابرجا میماند و آمریکا به محاصره تنگه هرمز پایان میدهد. در این شرایط، جریان انتقال نفت و گاز ظرف چند ماه به حالت عادی بازمیگردد و قیمتها روند کاهشی پیدا میکنند.
کاهش قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما نیز تا پایان تابستان پیشبینی میشود.
با این حال، بازار جهانی گاز طبیعی مایع (الانجی) بهدلیل آسیبهای واردشده به زیرساختهای قطر، تا سال ۲۰۳۰ در تنگنا خواهد بود.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق و عمان را هدف قرار داده است.
۲۵ فروردین، روزنامه گاردین با استناد به گزارش صندوق بینالمللی پول نوشت تشدید تنشها در خاورمیانه، بهویژه اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت نفت، میتواند باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شود.
رویترز در ادامه نوشت کمیسیون اروپا در حال تدوین پیشنهادهایی برای مقابله با پیامدهای بحران انرژی است.
بر اساس پیشنویسی که به رویت این خبرگزاری رسیده، برنامههایی برای کاهش مالیات برق و تسریع در توسعه فناوریهای پاک در نظر گرفته شده است تا وابستگی اروپا به سوختهای فسیلی کاهش یابد و در برابر شوکهای احتمالی آینده در بازار نفت و گاز مقاومتر شود.
ایالات متحده، نروژ و برخی کشورهای خارج از خاورمیانه تامینکنندگان عمده انرژی اتحادیه اروپا به شمار میروند.
با این حال، وابستگی اتحادیه اروپا به واردات نفت و گاز، کشورهای عضو را در برابر جهش قیمتهای جهانی آسیبپذیر ساخته است.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، در محل پارلمان بلژیک گفت: «جنگی در ایران بین جمهوری اسلامی و مردم ایران از سالها قبل شروع شده و هرگز آتشبسی در آن رخ نداده است.»
او افزود: «در جریان اعتراضات دیماه، مردم را قتل عام کردند و گزارشگر حقوق بشر، آن را جنایت علیه بشریت نامید. بیش از ۴۰ هزار نفر از معترضان کشته شدند و بیش از ۴۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند.»
او اضافه کرد: «برخی از معترضان رضا پهلوی را در خیابان صدا زده و خواهان بازگشت او به ایران شدند. حکومت اینترنت را در ایران قطع کرد تا تصاویر و اخبار کشتهشدگان در اعتراضات منتشر نشود.»
شیرین عبادی ادامه داد: «حکومت در همین جنگ اخیر از کودکان برای اهداف نظامی و ایستهای بازرسی استفاده کرد که دستکم یک نفر از بین آنها کشته شد.»