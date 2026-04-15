بشیرتاش در پارلمان اروپا: سیاستهای خود را در قبال تهران تغییر دهید، سفیران را اخراج کنید
سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایرانبا انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، این حکومت را «دشمن جهان آزاد» خواند و خواستار تغییر رویکرد کشورهای اروپایی در قبال حکومت ایران شد.
بشیرتاش در این جلسه که عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در بروکسل برگزار شد، از کشورهای اروپایی خواست تا سیاستهای خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهند: «سفیران حکومت جمهوری اسلامی را از کشورهای اروپایی اخراج کنید و آلترناتیو مردم ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت بشناسید.»
او گفت: «ایران میتواند بزرگترین متحد جهان آزاد در خاورمیانه باشد، در حالیکه جمهوری اسلامی اکنون دشمن جهان آزاد است.»
او با اشاره به نقش گسترده جمهوری اسلامی در عملیات خشونتآمیز در اروپا، حکومت ایران را متهم کرد که بهتنهایی به اندازه تمام گروههای «تروریستی» جهان در خاک اروپا دست به عملیات تروریستی زده است.
بشیرتاش با اشاره به پیامدهای ادامه وضعیت کنونی برای مردم ایران، گفت:
او همچنین گفت که بدترین کابوس مردم ایران بقای حکومت جمهوری اسلامی است و اگر حکومت ماندگار شود، شاید میلیونها نفر راهی اروپا شوند.
این فعال سیاسی در ادامه صحبتهایش به ظرفیتهای اقتصادی ایران در صورت تغییر حکومت اشاره کرد و گفت که در این صورت هزاران میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری در ایران پدید خواهد آمد و ایران به بزرگترین تامینکننده انرژی در این قاره تبدیل خواهد شد.
این فعال سیاسی همچنین بر تداوم اعتراضات و مطالبات مردم ایران تاکید کرد: «پس از کشتن معترضان در دیماه، ایران دیگر شبیه به گذشته نخواهد شد و ملت ایران به چیزی کمتر از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی راضی نخواهند شد.»