رسانه رووداو از حمله پهپادی به کمپ «دیگله» در مرز استان اربیل خبر داد
رسانه کردی رووداو چهارشنبه ۲۶ فروردین به نقل از کاوه بهرامی، عضو هیات اجرایی و مسئول مرکز پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران، نوشت که بعدازظهر این روز یک پهپاد به کمپ دیگله حمله کرد. به گفته او این کمپ محل اسکان زنان و کودکان پیشمرگههای حزب دموکرات است.
بهرامی تاکید کرد که این حمله خسارت جانی نداشت، ولی خسارتهای مادی بهجا گذاشته است.
عصر سهشنبه به وقت محلی نیز دو پهپاد به کمپ «سورداش» در مرز استان سلیمانیه و یک پهپاد به کمپ «آزادی» حمله کردند. حمله به کمپ سورداش به کشته شدن یک پیشمرگه از کومله زحمتکشان کردستان و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد. افزون بر اینها، دو پهپاد در محدوده شهر خلیفان و دو پهپاد دیگر که به سمت اربیل هماهنگ میشدند هم سرنگون شدند.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران که عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در بروکسل برگزار شد، بر ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران تاکید کرد.
او گفت: «ما به یک قانون اساسی جدید نیاز داریم که تقسیم قدرت و مناسبات آن و شهروندی همه انسانها را محترم میشمارد.»
او همچنین با اشاره به چشمانداز مطلوب خود برای آینده ایران گفت: «ما برای ایران دموکرات و آزاد مبارزه میکنیم؛ ایرانی تکثرگرا که هیچ قوم یا جریان سیاسی در آن به دیگران سلطه پیدا نکند و دیکتاتوری جدیدی شکل نگیرد.»
او در ادامه افزود: «ایرانی که حق کُردها و دیگر قومیتها را محترم بشناسد، میتواند شریکی خوب برای جهان باشد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده در صورت تداوم جنگ ایران، بازارهای انرژی با کمبود طولانیمدت عرضه روبهرو میشوند و این وضعیت کشورها را ناچار خواهد کرد مصرف سوخت را کاهش دهند.
رویترز چهارشنبه ۲۶ فروردین نوشت در پی تحولات اخیر خاورمیانه، اروپا هنوز با کمبود عرضه انرژی مواجه نشده، اما جهش قابلتوجه قیمت نفت و گاز، به فشار بر بازار انرژی انجامیده است.
در همین حال، برخی شرکتهای هواپیمایی نسبت به احتمال بروز نخستین نشانههای کمبود سوخت جت در هفتههای آینده هشدار دادهاند.
ایالات متحده و حکومت ایران بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس دوهفتهای به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و ارتش آمریکا برای قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، دست به محاصره دریایی تنگه هرمز زده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
سناریو اول: بازگشت ثبات به منطقه
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا ۲۶ فروردین در نشستی غیرعلنی با سفیران کشورهای عضو اعلام کرد در حال بررسی دو سناریو اصلی برای مدیریت بحران انرژی است.
در سناریو نخست، آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا پابرجا میماند و آمریکا به محاصره تنگه هرمز پایان میدهد. در این شرایط، جریان انتقال نفت و گاز ظرف چند ماه به حالت عادی بازمیگردد و قیمتها روند کاهشی پیدا میکنند.
کاهش قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما نیز تا پایان تابستان پیشبینی میشود.
با این حال، بازار جهانی گاز طبیعی مایع (الانجی) بهدلیل آسیبهای واردشده به زیرساختهای قطر، تا سال ۲۰۳۰ در تنگنا خواهد بود.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق و عمان را هدف قرار داده است.
۲۵ فروردین، روزنامه گاردین با استناد به گزارش صندوق بینالمللی پول نوشت تشدید تنشها در خاورمیانه، بهویژه اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت نفت، میتواند باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شود.
رویترز در ادامه نوشت کمیسیون اروپا در حال تدوین پیشنهادهایی برای مقابله با پیامدهای بحران انرژی است.
بر اساس پیشنویسی که به رویت این خبرگزاری رسیده، برنامههایی برای کاهش مالیات برق و تسریع در توسعه فناوریهای پاک در نظر گرفته شده است تا وابستگی اروپا به سوختهای فسیلی کاهش یابد و در برابر شوکهای احتمالی آینده در بازار نفت و گاز مقاومتر شود.
ایالات متحده، نروژ و برخی کشورهای خارج از خاورمیانه تامینکنندگان عمده انرژی اتحادیه اروپا به شمار میروند.
با این حال، وابستگی اتحادیه اروپا به واردات نفت و گاز، کشورهای عضو را در برابر جهش قیمتهای جهانی آسیبپذیر ساخته است.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، در محل پارلمان بلژیک گفت: «جنگی در ایران بین جمهوری اسلامی و مردم ایران از سالها قبل شروع شده و هرگز آتشبسی در آن رخ نداده است.»
او افزود: «در جریان اعتراضات دیماه، مردم را قتل عام کردند و گزارشگر حقوق بشر، آن را جنایت علیه بشریت نامید. بیش از ۴۰ هزار نفر از معترضان کشته شدند و بیش از ۴۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند.»
او اضافه کرد: «برخی از معترضان رضا پهلوی را در خیابان صدا زده و خواهان بازگشت او به ایران شدند. حکومت اینترنت را در ایران قطع کرد تا تصاویر و اخبار کشتهشدگان در اعتراضات منتشر نشود.»
شیرین عبادی ادامه داد: «حکومت در همین جنگ اخیر از کودکان برای اهداف نظامی و ایستهای بازرسی استفاده کرد که دستکم یک نفر از بین آنها کشته شد.»
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، در محل پارلمان بلژیک گفت: «جنگ در ایران بین جمهوری اسلامی و مردم ایران از سالها قبل شروع شده و هرگز آتشبسی در آن رخ نداده است.»
عبادی گفت: «در جریان اعتراضات دیماه، مردم را قتل عام کردند و گزارشگر حقوق بشر، آن را جنایت علیه بشریت نامید.»
او گفت: «برخی از معترضان رضا پهلوی را در خیابان صدا زده و خواهان بازگشت او به ایران شدند.» عبادی در ادامه تاکید کرد: «حکومت اینترنت را در ایران قطع کرد تا تصاویر و اخبار کشتهشدگان در اعتراضات منتشر نشود.»
او افزود: «حکومت در همین جنگ اخیر از کودکان برای اهداف نظامی و ایستهای بازرسی استفاده کرد که دستکم یک نفر از بین آنها کشته شد.»
به گفته عبادی، «حکومت اموال خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و برخی شهروندان بهائی را توقیف کرده است».