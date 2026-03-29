روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد هزاران نیروی ارتش و تفنگداران دریایی به خاورمیانه اعزام شده‌اند تا در صورت تصمیم سیاسی برای تشدید درگیری، وارد عمل شوند. این مقام‌ها - که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود - گفتند این عملیات احتمالی کمتر از یک تهاجم گسترده خواهد بود و بیشتر شامل حملات محدود با ترکیبی از نیروهای ویژه و یگان‌های پیاده‌نظام است.

به نوشته این گزارش، چنین عملیاتی می‌تواند نیروهای آمریکایی را در معرض تهدیدهای متنوعی از جمله پهپادها و موشک‌های ایرانی، آتش زمینی و مواد منفجره دست‌ساز قرار دهد. هنوز مشخص نیست ترامپ با چه سطحی از این طرح‌ها موافقت خواهد کرد.

سناریوهای در دست بررسی: خارک و تنگه هرمز

واشینگتن‌پست گزارش داد که در هفته‌های اخیر، در داخل دولت آمریکا سناریوهایی مانند تصرف جزیره خارک - مرکز اصلی صادرات نفت ایران - و انجام عملیات در مناطق ساحلی نزدیک تنگه هرمز برای شناسایی و نابودی تسلیحات تهدیدکننده کشتی‌رانی مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته منابع، برخی برآوردها نشان می‌دهد این عملیات‌ها ممکن است «چند هفته» و به گفته برخی دیگر «چند ماه» به طول انجامد.

در همین حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، تاکید کرد آماده‌سازی نظامی به معنای تصمیم‌گیری نهایی نیست و گفت: «وظیفه پنتاگون فراهم کردن گزینه‌ها برای فرمانده کل قواست.»

پیام‌های متناقض از کاخ سفید

این گزارش به نوسان مواضع دولت ترامپ اشاره می‌کند؛ از یک‌سو صحبت از مذاکره برای پایان جنگ و از سوی دیگر تهدید به تشدید آن. لیویت هشدار داده است در صورتی که تهران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، ترامپ «آماده است جهنم را بر آن‌ها نازل کند».

در مقابل، مارکو روبیو تاکید کرده این درگیری «طولانی نخواهد بود» و آمریکا می‌تواند بدون استقرار نیروهای زمینی به اهداف خود دست یابد.

تلفات و فشار افکار عمومی

واشینگتن‌پست گزارش داد که طی یک ماه گذشته، ۱۳ نظامی آمریکایی در این جنگ کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند. این تلفات در حملات مختلف از جمله حمله پهپادی در کویت، سقوط هواپیما در عراق و حمله به پایگاه نظامی در عربستان رخ داده است.

هم‌زمان، مخالفت افکار عمومی با اعزام نیروهای زمینی قابل توجه است. بر اساس یک نظرسنجی، ۶۲ درصد از شهروندان آمریکایی به‌شدت با چنین اقدامی مخالف هستند و تنها ۱۲ درصد از آن حمایت می‌کنند.

چالش‌های میدانی و ریسک‌های عملیاتی

این گزارش به نقل از کارشناسان نظامی هشدار می‌دهد که عملیات زمینی در ایران، به‌ویژه در مناطقی مانند جزیره خارک، با خطرات قابل توجهی همراه است.

مایکل آیزنشتات، تحلیلگر نظامی، گفت: «قرار گرفتن در یک منطقه کوچک که ایران بتواند آن را با پهپاد یا توپخانه هدف قرار دهد، بسیار پرخطر است.»

او پیشنهاد کرد به‌جای استقرار طولانی‌مدت نیروها، عملیات‌های سریع و متحرک برای هدف قرار دادن سایت‌های نظامی ساحلی ایران - به‌ویژه در نزدیکی تنگه هرمز - انجام شود.

آمادگی نظامی و اختلاف نظر سیاسی

واشینگتن‌پست همچنین از اعزام واحد ۳۱ تفنگداران دریایی آمریکا با حدود ۲۲۰۰ نیرو به منطقه خبر داد و نوشت این یگان توان اجرای چنین عملیات‌هایی را دارد، هرچند محدودیت‌هایی در پشتیبانی طولانی‌مدت دارد.

یک مقام ارشد سابق دفاعی به این روزنامه گفت: «این طرح‌ها از پیش بررسی و شبیه‌سازی شده‌اند. این برنامه‌ریزی لحظه آخری نیست.»

در داخل آمریکا نیز اختلاف نظر درباره عملیات زمینی ادامه دارد. برخی نمایندگان کنگره، از جمله نانسی میس، با استقرار نیروهای زمینی مخالفت کرده‌اند، در حالی که چهره‌هایی مانند لیندزی گراهام خواستار اقدامات تهاجمی‌تر از جمله تصرف جزیره خارک شده‌اند.

در نهایت، به نوشته واشینگتن‌پست، چالش اصلی چنین عملیاتی نه تصرف اهداف، بلکه حفظ آن‌ها و تامین امنیت نیروهای مستقر خواهد بود - موضوعی که می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌های جنگ را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

