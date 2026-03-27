دارل ایسا، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا، در این گفت‌وگو تاکید کرد که ایالات متحده در پی یک جنگ گسترده زمینی در ایران نیست و اهداف عملیات نظامی را «محدود» و متمرکز بر کاهش توانایی‌های جمهوری اسلامی در تهدید منطقه توصیف کرد.

این عضو ارشد کنگره آمریکا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در حالی که به گفته خود با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تماس بوده، گفت هدف اصلی این جنگ «کاهش توانایی [حکومت] ایران برای صدور تروریسم و استفاده از تسلیحات علیه همسایگان» است.

او درباره مدت زمان این درگیری گفت: «نمی‌توان با قطعیت گفت. ممکن است چند هفته دیگر ادامه داشته باشد یا حتی بیشتر.»

ایسا افزود این توانمندی‌ها، از جمله در حوزه هسته‌ای و تسلیحات متعارف، نه تنها در سطح منطقه بلکه در داخل ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به گفته او، هدف این است که با تضعیف این ظرفیت‌ها، شرایطی ایجاد شود که مردم ایران بتوانند از حکومت خود پاسخ‌گویی و نمایندگی واقعی مطالبه کنند.

رد اعزام نیروهای زمینی گسترده

اظهارات این نماینده کنگره در حالی مطرح می‌شود که پس از یک جلسه محرمانه در مجلس نمایندگان درباره ایران، برخی قانون‌گذاران اعلام کردند از اعزام نیروهای زمینی به ایران حمایت نمی‌کنند.

دارل ایسا در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت بخش مهمی از این بحث به تعریف «نیروهای زمینی» بازمی‌گردد.

او گفت: «وقتی از “boots on the ground” صحبت می‌شود، منظور نیروهایی است که وارد درگیری مستقیم با ارتش یک کشور شوند. این هدف ما نیست.»

به گفته او، ایالات متحده پیش از این نیز در کشورهایی مانند افغانستان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی از نیروهای ویژه استفاده کرده، بدون آنکه وارد یک جنگ گسترده زمینی شود.

با این حال، ایسا احتمال استفاده محدود از نیرو را رد نکرد. او گفت اگر برای «بازیابی اورانیوم غنی‌شده» یا «جلوگیری از تهدید تنگه هرمز» نیاز باشد، ممکن است از نیرو استفاده شود.

او همچنین به احتمال اقداماتی برای کنترل برخی نقاط راهبردی، از جمله جزایر مهم در خلیج فارس اشاره کرد، اما تاکید کرد این اقدامات به معنای ورود به یک جنگ تمام‌عیار نیست.

ایسا با اشاره به جمعیت و توان نظامی حکومت ایران گفت: «ما نه می‌خواهیم با آن‌ها وارد درگیری مستقیم شویم و نه قصد آسیب رساندن به آن‌ها را داریم.»

تغییر رژیم؛ هدف اعلامی نیست

این عضو کنگره در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر رژیم در ایران یکی از اهداف جنگ است، گفت که باید میان «تغییر رژیم» و «تغییر رفتار حکومت» تمایز قائل شد.

او گفت دونالد ترامپ ممکن است این دو مفهوم را گاهی به‌جای یکدیگر به کار برده باشد، اما آنچه برای آمریکا اهمیت دارد، تغییر در رفتار حکومت ایران است.

به گفته او، آمریکا «حکومتی را که همسایگانش را تهدید کند، به دنبال سلاح هسته‌ای باشد یا تروریسم صادر کند، تحمل نخواهد کرد» و همچنین سرکوب شهروندان را غیرقابل قبول می‌داند.

با این حال، ایسا تاکید کرد که تغییر رژیم «هدف مستقیم خارجی ایالات متحده نیست» و این موضوع باید از داخل ایران و از سوی مردم دنبال شود.

او افزود: «برای ما مهم این است که هر حکومتی که در ایران باشد، دیگر مردمش را سرکوب نکند، همسایگانش را تهدید نکند و تروریسم صادر نکند.»

هشدار درباره تکرار تجربه عراق

ایسا در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تجربه آمریکا در عراق اشاره کرد و نسبت به تکرار اشتباهات گذشته هشدار داد.

او گفت: «یکی از اشتباهات ما این بود که فکر کردیم باید همه چیز یک‌باره تغییر کند.»

به گفته او، سیاست «بعث‌زدایی» پس از حمله به عراق باعث شد بسیاری از نیروهای اداری و نظامی که زیرساخت‌های کشور را اداره می‌کردند، از کار برکنار شوند و این امر به بی‌ثباتی و هرج‌ومرج منجر شد.

او افزود که مردم ایران «هم به تحول تدریجی و هم به تغییر نیاز دارند» و خواهان حکومتی هستند که به‌جای سرکوب، نماینده آن‌ها باشد.

«فردای ایران» از نگاه واشینگتن

این نماینده کنگره در پاسخ به پرسشی درباره آینده ایران، ابراز امیدواری کرد که در صورت تغییر شرایط، چشم‌انداز مثبتی پیش روی کشور باشد.

او با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ گفت در چهار دهه گذشته شاهد «ناامیدی مردم ایران» بوده است.

با این حال، او تاکید کرد که در صورت ایجاد امید و تحقق آن، ایران می‌تواند آینده‌ای روشن داشته باشد.

ایسا گفت مردم ایران «تحصیل‌کرده، باانگیزه و دارای تاریخ و تمدنی چند هزار ساله» هستند و این ظرفیت را دارند که در مدت کوتاهی به یک قدرت مثبت در منطقه تبدیل شوند.

او افزود این آینده «در دستان مردم ایران» است، به شرطی که حکومت از سرکوب دست بردارد.

چالش‌های کنگره و اختیارات رییس‌جمهوری

در حالی که دولت ترامپ با چالش‌هایی در کنگره، از جمله قطعنامه اختیارات جنگ و درخواست بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری، روبه‌رو است، ایسا این موانع را تعیین‌کننده ندانست.

او گفت رییس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده کل قوا، هم اختیار قانونی و هم منابع لازم برای ادامه عملیات را در اختیار دارد.

به گفته او، قطعنامه اختیارات جنگ که پس از ۶۰ روز فعال می‌شود، «در عمل ابزار مؤثری نیست» و در صورت چالش حقوقی نیز روند رسیدگی آن طولانی خواهد بود.

تاکید بر تعهد به متحدان منطقه‌ای

این نماینده کنگره همچنین بر تعهد آمریکا به متحدانش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد. او گفت کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی از آمریکا درخواست تجهیزات دفاعی بیشتری، به‌ویژه سامانه‌های ضد موشکی، کرده‌اند و واشینگتن در تلاش برای پاسخ به این نیازهاست.

او افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم آزادی شکست بخورد، نمی‌توانیم مردم ایران را در این مرحله تنها بگذاریم و نمی‌توانیم متحدان‌مان را ناامید کنیم.»

این نماینده ارشد کنگره آمریکا در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شرایط برای گفت‌وگو درباره صلح فراهم شود. او گفت: «امیدوارم دفعه بعد که همدیگر را می‌بینیم، درباره صلح صحبت کنیم.»

