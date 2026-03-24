ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرده است که این اقدامات «تنها آغاز واکنش‌های سوئد» است و دولت این کشور گزینه‌های بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمی‌کند.

او پیش از این گفته بود که اعدام، مجازاتی «غیرانسانی، بی‌رحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.

وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد . جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.

بر اساس تصمیم تازه دولت سوئد، دیگر هیچ ویزای کوتاه‌مدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمی‌شوند.

این تصمیم، به‌طور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت ایران تاثیر می‌گذارد و به این معناست که اجازه اقامت آن‌ها از ماه می تمدید نخواهد شد.

همچنین دولت سوئد هم‌زمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام این شهروند در ایران نقش داشته‌اند، تلاش می‌کند.

این تحریم‌ها می‌تواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.

اتحادیه اروپا نیز ۲۷ اسفند اعدام یک شهروند سوئدی بازداشت‌شده در ایران را «وحشیانه و خشونت توجیه‌ناپذیر» خواند و محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدام‌ها در این کشور را «غیرقابل تحمل» دانست.

این اتحادیه با خانواده قربانی ابراز همدردی و با سوئد اعلام همبستگی کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.

در متن کوتاه خبر اعدام او نوشتند: «این فرد تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار می‌داد.»

هر‌‌چند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد، اما پیش‌تر نامی از این زندانی سیاسی در رسانه‌ها منتشر نشده بود.

بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.

اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر ده‌ها تن از شهروندان و کاربران رسانه‌های اجتماعی در مورد اعدام‌های مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوس‌های واقعی، از مردم بی‌گناه» است.

وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد از گزارش‌های تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارش‌ها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی می‌شود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده و گفته بود رای این پرونده به‌زودی صادر خواهد شد.

به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد و فرد بازداشت‌شده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است: «این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.»

حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.