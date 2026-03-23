پولیتیکو: اظهارات ترامپ تلاش برای القای مطالباتش بهعنوان واقعیت است
در حالی که نام محمدباقر قالیباف بهعنوان یکی از گزینههای مورد توجه آمریکا برای مذاکره برجسته شده، یکی از افراد نزدیک به تیم امنیت ملی کاخ سفید گفت به نظر میرسد دونالد ترامپ دارد مطالباتش را بهعنوان کاری که انجام شده است، بیان میکند.
رسانه پولیتیکو در گزارشی که عصر دوشنبه سوم فروردین منتشر شد، به نقل از فردی نزدیک به تیم امنیت ملی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نوشت: «به نظر میرسد اظهارات او نوعی ژستگیری باشد، انگار دارد تلاش میکند چیزی را میخواهد به واقعیت تبدیل کند.»
او جریان داشتن مذاکرات بهعنوان راهی برای برونرفت از تنش را «خوب» ارزیابی کرد و در عین حال افزود: «ایران نشان داده که میتواند ضربه بخورد و همچنان برای ما مشکل ایجاد کند. آنها قرار نیست تسلیم شوند و نفتشان را به ترامپ بدهند.»
این رسانه به نقل از دون مقام دیگر در دولت آمریکا درباره مطرح شدن نام قالیباف بهعنوان رهبر مورد نظر ترامپ، نوشت که واشینگتن هنوز آماده نیست روی فردی مشخص برای آینده تعهد بدهد، در عوض در حال «آزمون و ارزیابی» چندین گزینه است تا به فردی برسد که تندرو نباشد و حاضر به توافق باشد.
در بخشی از این مقاله آمده است: «قالیباف از نظر دستکم برخی در کاخ سفید، شریکی مناسب برای همکاری تلقی میشود که میتواند در مرحله بعدی جنگ، رهبری ایران را بر عهده بگیرد و با دولت ترامپ مذاکره کند. با این حال، کاخ سفید هنوز آماده نیست روی یک فرد مشخص تعهد بدهد و امیدوار است چندین گزینه را مورد آزمون و ارزیابی قرار دهد تا کسی را بیابد که حاضر به معامله باشد.»
یکی از این منابع تاکید کرده است که هرچند قالیباف «گزینهای داغ» به شمار میآید، اما هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. ما در مرحله آزمون هستیم تا واقعا بفهمیم چهکسی میتواند، میخواهد و تلاش میکند تا بالا بیاید. پس از آن یک آزمون سریع انجام خواهیم داد و اگر گزینهای تندرو باشد، او را کنار میزنیم.»
در همین حال، یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که ترامپ علاقهمند است در همین هفته بهدنبال دستیابی به نوعی توافق با ایران باشد؛ توافقی که بتواند به «پیشرفت» در تنگه هرمز و دستیابی به آتشبس منجر شود.
این منبع تاکید کرد که ترامپ نمیخواهد جزیره خارک را که قطب اصلی نفت ایران به شمار میآید، هدف قرار دهد زیرا امیدوار است رهبر بعدی ایران توافقی مانند آنچه دلسی رودریگز، رییسجمهور کنونی ونزوئلا، پس از به قدرت رسیدن انجام داد، امضا کند.
با این حال، پولیتیکو تاکید میکند که برخی منابع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ نسبت به این رویکرد تردید دارند. یکی از این افراد گفته است که این تحرکات بیشتر شبیه «ژستگیری» است و تلاش برای تبدیل یک سناریوی مطلوب به واقعیت.
همزمان، یک مقام از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این رسانه گفته است که ترامپ ممکن است پیشرفت مذاکرات را «بیش از حد بزرگنمایی کرده باشد» تا بتواند از ضربالاجل ۴۸ ساعتهای که خودش تعیین کرده بود، عقبنشینی کند؛ ضربالاجلی که در آن تهدید شده بود در صورت باز نشدن تنگه هرمز، نیروگاههای برق و زیرساختها در ایران هدف حمله قرار میگیرد.
این مقام گفت: «او قطعا در حال خریدن زمان و تلاش برای تثبیت بازارهاست» و افزود: «مشکل اینجاست که مشخص نیست آیا ترامپ واقعا بهدنبال یک راه خروج است یا اینکه خواستههای غیرواقعبینانه مطرح میکند تا [حکومت] ایران آنها را رد کند.»
او در پایان تاکید کرد: «رییسجمهور، مثل هر فرد دیگری، صلح را به جنگ ترجیح میدهد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بعدازظهر دوشنبه سوم فروردین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعیاش، تروث سوشال، از به تعویق انداختن حمله به زیرساختهای ایران به دلیل جریان داشتن مذاکرات با یک رهبر به گفته او عالیرتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد، خبر داد.
سپس در گفتوگو با خبرنگاران نیز همین موضوع را تکرار کرد اما نامی از «رهبر مورد احترام» نبرد، با این حال تاکید کرد که این فرد، مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، نیست.
این اظهارات واکنشهای متناقض متعددی را برانگیخت. از جمله اینکه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت که «هیچ مذاکرهای با آمریکا انجام نشده است.» او همچنین عبارت «فیکنیوزها» را که زیاد از سوی ترامپ استفاده میشود، به کار برد و انتشار دهندگان این اطلاعات را به تلاش برای «دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتادهاند» متهم کرد.
قالیباف همچنین افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمانکننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادهاند.»
پیشتر خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام اسرائیلی، و شبکه کان اسرائیل بهنقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ با محمدباقر قالیباف صحبت کردهاند.
دیگر مقام جمهوری اسلامی که جریان داشتن این مذاکرات را رد کرد، اسماعیل بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بود که ساعتی پس از گفتوگوی ترامپ با خبرنگاران هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد.
روزنامه اورشلیمپست در گزارشی تحلیلی نوشت که اسرائیل همزمان با افزایش محسوس آمادگی نظامی آمریکا در منطقه، سناریوهای مختلف واکنش به حمله احتمالی جمهوری اسلامی را بررسی میکند.
به نوشته این روزنامه، مجموعهای از تحولات اخیر - از جمله ارائه گزارش مستقیم دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، به دونالد ترامپ - نشاندهنده نزدیکتر شدن واشینگتن به یک گزینه نظامی بالقوه علیه حکومت ایران است.
بر اساس این گزارش، ورود هشت هواپیمای سوخترسان آمریکایی به فرودگاه بنگوریون، استقرار یک اسکادران جنگنده اف-۲۲ در پایگاه عُودا در جنوب اسرائیل، اعزام یک ناوشکن دیگر آمریکایی به منطقه و تخلیه کارکنان سفارت آمریکا در اسرائیل همراه با توصیه به شهروندان آمریکایی برای ترک این کشور، همگی نشانههای افزایش سطح آمادهباش تلقی میشوند.
با این حال، هنوز مشخص نیست حمله احتمالی چه زمانی و با چه اهدافی انجام خواهد شد و آیا تمرکز صرفاً بر برنامه هستهای و موشکی حکومت ایران خواهد بود یا تضعیف ساختار حاکمیت در تهران نیز در دستور کار قرار دارد.
به نوشته اورشلیمپست، در داخل اسرائیل نهادهای امنیتی طرحهای عملیاتی گستردهای برای سناریوهای مختلف آماده کردهاند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در هماهنگی کامل با شرکای خود وضعیت ایران را زیر نظر دارد و «آماده دفاع» است. ارزیابی غالب در اسرائیل این است که در صورت اقدام یکجانبه آمریکا، حکومت ایران احتمالاً ابتدا منافع آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار میدهد و ممکن است با بستن تنگه هرمز یا حمله به زیرساختهای انرژی منطقه، تنش را تشدید کند.
این گزارش همچنین به احتمال فعال شدن نیروهای نیابتی حکومت ایران، از جمله حزبالله در لبنان یا حوثیها در یمن اشاره میکند. در صورت حمله از لبنان، اسرائیل واکنشی گسترده علیه اهداف متعدد در این کشور انجام خواهد داد؛ واکنشی که میتواند سالها حزبالله را عقب بیندازد. با این حال، ارزیابی فعلی این است که تهران ترجیح میدهد از ورود مستقیم به درگیری با اسرائیل خودداری کند، مگر آنکه محاسبات راهبردی تغییر کند یا دامنه درگیری گسترش یابد.
اورشلیمپست در پایان مینویسد که اسرائیل نسبت به تابستان گذشته در موقعیت دفاعی قویتری قرار دارد. سامانههای هشدار زودهنگام آمریکا، تقویت آمادگی جبهه داخلی پس از عملیات «طلوع شیران» و طرحهای تهاجمی برای هدف قرار دادن موشکها پیش از شلیک، بخشی از این آمادگیهاست. با این حال، تصمیم نهایی درباره زمان و نحوه اقدام همچنان در اختیار رییسجمهوری آمریکا باقی مانده است.
وبسایت واینت در گزارشی نوشت اسرائیل در حالی با افزایش تنشها با حکومت ایران مواجه است که خطر گسترش درگیری به چند جبهه وجود دارد، اما مقامهای نظامی این کشور تاکید دارند که ارتش از نظر پدافند هوایی، تجربه عملیاتی و حمایت آمریکا در وضعیت آمادهباش قرار دارد.
به گزارش واینت، سرتیپ ایال زامیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، بهصورت علنی درباره پیامدهای احتمالی حمله آمریکا به ایران سکوت کرده، اما در نشستهای غیرعلنی با رهبران سیاسی، هم فرصتها و هم خطرات چنین کارزاری را تشریح کرده است. این در حالی است که از اواسط ژانویه، مقامهای سیاسی بارها رسانههای اسرائیلی را درباره احتمال جنگ با جمهوری اسلامی توجیه کردهاند، اما ارتش از ارائه توضیح عمومی درباره سناریوهای احتمالی خودداری کرده است.
واینت یادآور میشود که برخلاف وضعیت کنونی، «عملیات طلوع شیران» در ژوئن گذشته - کارزار هوایی اسرائیل علیه حکومت ایران - بیش از دو سال با جزئیات کامل و در هماهنگی با افسران آمریکایی برنامهریزی شده بود. این عملیات به کشته شدن ۳۰ اسرائیلی و آسیب به دهها سایت انجامید و با حمله آمریکا به تاسیسات هستهای فردو پایان یافت. با وجود موفقیت گسترده در رهگیری موشکها و پهپادها، ذخایر رهگیرهای سامانههای «آرو»، «فلاخن داوود» و «گنبد آهنین» کاهش یافت و بازسازی برخی توانمندیها سالها زمان خواهد برد.
به نوشته واینت، جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران در مقطع کنونی بخشی از برنامه اصلی ارتش برای سال ۲۰۲۶ نبود؛ سالی که قرار بود به بازسازی آمادگی و تدوین برنامه چندساله جدید اختصاص یابد. در سناریوهای پیشبینیشده، احتمال تنش ناگهانی با حکومت ایران، عملیات گسترده علیه حزبالله در لبنان یا درگیری دوباره با حماس در نظر گرفته شده بود، اما نه یک کارزار تمامعیار علیه قدرتی منطقهای مانند جمهوری اسلامی.
بر اساس این گزارش، مقامهای نظامی اکنون علاوه بر سناریوهای تاکتیکی - مانند سرنگونی احتمالی یک جنگنده اسرائیلی بر فراز ایران یا افزایش حملات به داخل اسرائیل - احتمال تلفات گسترده غیرنظامیان و یک جنگ فرسایشی طولانیمدت را نیز بررسی میکنند؛ جنگی که طی آن حکومت ایران ممکن است بهصورت پراکنده موشکهای سنگین شلیک کند و اقتصاد اسرائیل را برای ماهها تحت فشار قرار دهد.
واینت همچنین احتمال ورود حزبالله به درگیری را جدی میداند. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه شرکت نکرد، اما همچنان بزرگترین نیروی نظامی لبنان محسوب میشود و به گفته گزارش، دهها هزار موشک هدایتشونده، راکت و پهپاد در اختیار دارد. حملات همزمان از چند جبهه - از ایران، لبنان، عراق و یمن - سناریویی است که نیروی هوایی اسرائیل برای آن آموزش دیده، اما هرگز در عمل تجربه نکرده است.
واینت در پایان مینویسد در حالی که گزارشهای مداوم درباره ورود هواپیماهای نظامی آمریکا و ناوهای جنگی به منطقه نگرانی عمومی را در اسرائیل افزایش داده، نبود توضیحهای منظم و شفاف از سوی ارتش موجب شکلگیری فضای اضطراب در جامعه شده است؛ فضایی که طی سه ماه گذشته ادامه داشته، در حالی که در این مدت حتی یک موشک نیز به سوی اسرائیل شلیک نشده است.
روزنامه واشینگتنپست در گزارشی نوشت پایگاه «ماگا» دونالد ترامپ که سال گذشته میلادی پیش از حمله محدود آمریکا به ایران بهشدت علیه ورود به جنگی تازه در خاورمیانه موضع گرفته بود، این بار در برابر احتمال اقدام نظامی گستردهتر سکوت بیشتری اختیار کرده است.
به نوشته واشینگتنپست، سه روز پیش از آنکه ترامپ در ژوئن گذشته مجوز حمله به ایران را صادر کند، چارلی کرک، فعال سرشناس محافظهکار و از چهرههای بانفوذ نزدیک به پایگاه «ماگا»، در دفتر بیضی کاخ سفید نگرانی خود را درباره کشیده شدن آمریکا به یک درگیری طولانی دیگر مطرح کرده بود. کرک در آن زمان در برنامه خود گفته بود: «باید در برابر وسوسه براندازی دیکتاتورها در سرزمینهایی که نمیشناسیم مقاومت کنیم. پایگاه ماگا اصلاً جنگ نمیخواهد.» او به همراه استیو بنن و تاکر کارلسون نسبت به تغییر رژیم در ایران و احتمال جنگی فرسایشی هشدار داده بود.
اما اکنون که ترامپ در حال بررسی حملهای گستردهتر و حتی احتمال سرنگونی علی خامنهای است، مخالفت علنی و پشتپرده جریان «اول آمریکا» بهمراتب کمرنگتر شده است. رهبران و مفسران نزدیک به این جریان به واشینگتنپست گفتهاند این تغییر ناشی از افزایش اعتماد به ترامپ پس از عملیاتهای محدود در ایران و ونزوئلا، نگرانی از قطع رابطه با رییسجمهوری که منتقدان محافظهکار را کنار گذاشته، ابهام درباره دامنه اقدام احتمالی و پذیرش این واقعیت است که ترامپ از مخالفت پایگاه خود با جنگهای طولانی آگاه است اما در نهایت تصمیم خود را خواهد گرفت.
واشینگتنپست یادآور شده ترامپ در ۲۱ ژوئن گذشته حملات به تاسیسات هستهای ایران را تایید کرد؛ حملاتی که به سرعت پایان یافت. برخی در جریان ماگا معتقد بودند فشارهای آنان باعث محدود ماندن دامنه عملیات شد. اما پس از آن، چارلی کرک ترور شد و جریان ماگا یکی از صداهای اثرگذار خود را از دست داد. تاکر کارلسون نیز به دلیل پیشبینیهای نادرست درباره ابعاد عملیاتها مورد انتقاد قرار گرفت و استیو بنن گرچه همچنان درباره جنگ گسترده هشدار میدهد، اما لحن خود را تعدیل کرده است.
متیو بویل، رییس دفتر رسانه محافظهکار «واشینگتن بریتبارت»، به این روزنامه گفت کاهش بحثهای عمومی به این دلیل است که «رییسجمهوری اعتماد زیادی کسب کرده است» و دکترین او شامل «اقدامات بسیار دقیق» است که نباید به جنگی طولانی و پرهزینه منجر شود. برخی اینفلوئنسرهای حامی ترامپ نیز به شرط ناشناس ماندن گفتهاند این بار «صداها آرامتر است» زیرا در حملات قبلی جنگ گستردهای رخ نداد.
در عین حال، برخی کارشناسان سیاست خارجی که طرفدار محدود کردن نقش نظامی آمریکا هستند، نسبت به خطر کشیده شدن ایالات متحده به همان جنگهای بیپایانی که ترامپ پیشتر از آنها انتقاد میکرد، هشدار دادهاند. رز مری کلانیک از اندیشکده «دیفنس پرایوریتی» به واشینگتنپست گفت حمله گسترده با هدف تغییر رژیم میتواند پیامدهایی متفاوت و طولانیمدت داشته باشد و افزود: «هیچ تهدید فوری امنیتی علیه آمریکا از سوی ایران وجود ندارد.»
کرت میلز، مدیر اجرایی نشریه «آمریکن کنسروتیو»، نیز به این روزنامه گفت شدت مخالفتها هنوز شکل نگرفته زیرا «جنگی آغاز نشده است»، اما اگر آغاز شود، واکنشها میتواند شدید باشد. به نوشته واشینگتنپست، در ژوئن گذشته پس از بمباران اسرائیل علیه ایران، پرسش اصلی این بود که آیا آمریکا به آن خواهد پیوست یا نه؛ اما این بار هنوز روشن نیست دقیقاً چه اقدامی روی میز است.
واینت در گزارشی تحلیلی نوشت در حالی که تمرکز مذاکرات آمریکا با حکومت ایران عمدتاً بر پرونده هستهای است، نگرانی فوریتر تلآویو شتاب فزاینده برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی است؛ برنامهای که به گفته ارتش اسرائیل میتواند طی دو سال آینده به هزاران موشک فعال منجر شود.
به گزارش واینت، در گفتوگوهای محرمانه میان مقامهای ارشد ارتش اسرائیل و همتایان آمریکایی، برآورد شده است که حکومت ایران تا پایان سال ۲۰۲۷ ممکن است دستکم ۵ هزار موشک بالستیک در اختیار داشته باشد. منابع دفاعی اسرائیل میگویند اگر مجموعه عملیاتهای رهگیری و اخلال در جریان «عملیات طلوع شیران» در ژوئن ۲۰۲۵ انجام نمیشد، این رقم میتوانست تا پایان دهه به حدود ۸ هزار فروند برسد.
به نوشته واینت، این ارزیابی یک سناریوی نظری نیست، بلکه مبنای برنامهریزی روزانه در واحدهای اطلاعات نظامی، نیروی هوایی و سامانههای پدافند هوایی اسرائیل است.
تولید ماهانه ۱۰۰ موشک و تکیه بر «حجم آتش» بر اساس دادههای اسرائیلی که واینت به آن اشاره میکند، حکومت ایران در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ موشک بالستیک تولید میکند و انتظار میرود این نرخ افزایش یابد. مقامهای اسرائیلی معتقدند تهران بر اصل «کمیت» تکیه کرده و محاسبه میکند حتی سامانههای پیشرفته چندلایه اسرائیل - از جمله «آرو»، «فلاخن داوود» و «گنبد آهنین» - در برابر شلیکهای گسترده و مداوم ظرفیت محدودی دارند.
در جریان عملیات «طلوع شیران»، ایران طی چند روز بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و حدود هزار پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد حدود ۸۶ درصد موشکها رهگیری و نزدیک به ۹۹ درصد پهپادها ساقط شدند. با این حال، شماری از موشکهایی که از پدافند عبور کردند، خسارات قابل توجهی در تلآویو، رمتگان، باتیام، حیفا و همچنین مرکز پزشکی سوروکا در بئرشبع وارد کردند.
تغییر راهبرد از دفاع به «شکار موشک» واینت مینویسد همین حجم حملات باعث شد اسرائیل از رویکرد صرفاً دفاعی به کارزار تهاجمی گستردهتری تغییر مسیر دهد که هدف آن نابودی پرتابگرها و زیرساختهای موشکی در داخل ایران بود؛ عملیاتی که مقامهای دفاعی آن را «شکار موشک» توصیف کردهاند.
بر اساس این گزارش، پس از دستیابی به برتری هوایی طی ۴۸ ساعت نخست، نیروی هوایی اسرائیل حملات مداومی در فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتری انجام داد. مقامهای اسرائیلی میگویند در این عملیات حدود ۱۲۰ پرتابگر متحرک و ۳۵ سایت تولید و انبار مهمات منهدم شد. به گفته آنها، این تحول نشاندهنده تغییر راهبردی از رهگیری صرف به ترکیب رهگیری با هدف قرار دادن توان شلیک پیش از پرتاب است.
به ارزیابی اسرائیل، حکومت ایران با بیش از ۲ هزار موشک وارد درگیری ژوئن شد و با حدود نیمی از آن خارج شد. با این حال، مقامها اذعان میکنند در برابر سناریوی هزاران موشک بالستیک «هیچ راهحل کاملاً نفوذناپذیری» وجود ندارد؛ سامانههای دفاعی میتوانند خسارت را کاهش دهند، اما تهدید را به صفر نمیرسانند.
فناوری پایینتر، تولید بیشتر واینت همچنین گزارش میدهد بسیاری از موشکهای جدید ایران از سوخت مایع استفاده میکنند، نه سوخت جامد. به گفته ارزیابیهای دفاعی اسرائیل، این امر ناشی از دشواری تهران در دستیابی به قطعات پیشرفته، از جمله پردازندههای تخصصی، به دلیل تحریمهاست. نتیجه، به گفته مقامها، سطح فناوری پایینتر در هر موشک اما نرخ تولید بالاتر است.
هماهنگی با آمریکا و تردید درباره دیپلماسی مقامهای اسرائیلی تاکید کردهاند قصد ندارند چنین به نظر برسد که آمریکا را به سمت درگیری نظامی سوق میدهند، اما هشدار میدهند تهدید موشکی «فوری و قابل توجه» است. هماهنگی با پنتاگون و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا ادامه دارد و به گفته منابع اسرائیلی، در واشینگتن نیز درک فزایندهای نسبت به خطر منطقهای زرادخانه موشکی حکومت ایران شکل گرفته است.
یک مقام اسرائیلی به واینت گفت تهدید تنها متوجه اسرائیل نیست و موشکهای بالستیک ایران میتوانند پایگاههای آمریکا و متحدان منطقهای را نیز هدف قرار دهند و آزادی عمل عملیاتی واشینگتن در خاورمیانه را محدود کنند.
در نهادهای دفاعی اسرائیل خوشبینی اندکی نسبت به دستیابی به توافق جامع میان واشینگتن و تهران وجود دارد؛ بهویژه اگر برنامه موشکی حکومت ایران خارج از نظارت موثر باقی بماند. به باور مقامهای اسرائیلی، حتی در صورت عدم تغییر رژیم در تهران، راهبرد تلآویو «تجمعی» خواهد بود: ترکیبی از فشار دیپلماتیک، تحریمها، اخلال در زنجیرههای تولید و ایجاد تاخیرهای فناورانه برای فرسایش تدریجی توان موشکی ایران، نه اتکا به یک اقدام قاطع و یکباره.
اورشلیمپست گزارش داد که مرکز پزشکی «سوروکا» در اسرائیل روند آمادهسازی گسترده برای احتمال درگیری نظامی با حکومت ایران را آغاز کرده و مدیریت بیمارستان به همراه تیمهای اورژانس در حال بازبینی رویهها، بررسی سطح آمادگی و اجرای شبیهسازی سناریوهای جنگی هستند.
به نوشته اورشلیمپست، این بیمارستان که در جنگ ۱۲ روزه هدف یک موشک بالستیک قرار گرفت و آسیبهای شدیدی به زیرساختهای آن وارد شد، پس از ماهها تلاش برای بازسازی، اکنون بار دیگر خود را برای یک کارزار نظامی احتمالی آماده میکند. این گزارش تاکید میکند که تجربه حمله پیشین، رویکرد مدیریت بیمارستان را در آمادگیهای جدید شکل داده است.
بر اساس این گزارش، مرکز سوروکا هماکنون در حال شبیهسازی وضعیتهای اضطراری است و در روزهای اخیر دستورالعملها برای انتقال بیماران در صورت بروز شرایط فوقالعاده، را اصلاح و بهروزرسانی کرده است. تیمهای درمانی و پشتیبانی نیز تمرینهای میدانی برای مدیریت شرایط جنگی انجام دادهاند.
اورشلیمپست همچنین نوشت که آمادهسازیها به سوروکا محدود نمانده و در مرکز پزشکی «ولفسون» نیز اقداماتی صورت گرفته است. در این مرکز، بخش ارتوپدی به بخش اورولوژی منتقل شده، بخش جراحی کودکان به بخش اطفال انتقال یافته و فضاهای زیرزمینی بیمارستان تخلیه شدهاند تا در صورت نیاز برای شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، مقامهای درمانی تاکید کردهاند که هیچ کاهش یا اختلالی در ارائه خدمات پزشکی به بیماران ایجاد نشده و روند درمانهای جاری بدون تغییر ادامه دارد.
آمادگی شهری و پناهگاهها اورشلیمپست در ادامه گزارش خود به آمادگی شهرداریها برای شرایط اضطراری اشاره میکند. به نوشته این روزنامه، شهرداری تلآویو اعلام کرده است که در صورت بروز وضعیت اضطراری، پناهگاههای عمومی بهصورت خودکار باز خواهند شد.
در شهر پتَحتیکوا، برخی پناهگاهها آماده استفاده عمومی هستند و برخی دیگر بر اساس دستورالعملها فعال میشوند. در باتیام هنوز پناهگاهها فعال نشدهاند، در حالی که در ریشون لتسیون بیشتر پناهگاهها از پیش باز شدهاند و بسیاری از آنها به سامانه باز شدن خودکار در شرایط اضطراری مجهز هستند.
این تفاوتها، به نوشته اورشلیمپست، مورد توجه ساکنان قرار گرفته است و برای بسیاری از شهروندان، پرسش روزمره این شده که آیا در فاصله پیادهروی از محل زندگیشان پناهگاهی باز وجود دارد یا نه.
گزارش اورشلیمپست در مجموع نشان میدهد که در سایه افزایش تنشهای منطقهای و احتمال درگیری گستردهتر، نهادهای درمانی و شهری اسرائیل در حال افزایش سطح آمادگی خود هستند؛ آمادگیای که هم شامل بازآرایی ساختارهای بیمارستانی و هم فعالسازی زیرساختهای پناهگاهی در سطح شهری میشود.