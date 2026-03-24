دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت مذاکرات اخیر با حکومت ایران «بسیار، بسیار خوب» بوده است. او همچنین از تعویق پنج‌روزه حمله به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران خبر داد.

ترامپ گفت هر دو طرف می‌خواهند «به توافق برسند» و جمهوری اسلامی با به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده است.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا درخواست دیدار با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، را مطرح کرده اما تهران هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. با این حال، ترامپ گفت که در حال گفت‌وگو با «یک فرد عالی‌رتبه و مورد احترام» در ایران است که عملا اداره امور را در دست دارد.

او به خبرنگاران گفت: «آنها تماس گرفتند، من تماس نگرفتم. آنها می‌خواهند توافق کنند و ما هم کاملا مایل به توافق هستیم.»

با این حال تهران انجام هرگونه گفت‌وگو را رد کرد. پس از اظهارات ترامپ، سهام آمریکا جهش کرد و قیمت نفت کاهش یافت.

جوئل روبین، معاون پیشین دستیار وزیر امور خارجه در دولت اوباما، به ایران‌اینترنشنال گفت که هرگونه تلاش ظاهری برای ارتباط باید به‌عنوان بخشی از یک درگیری گسترده‌تر دیده شود.

او افزود: «دو جنگ در جریان است؛ یک جنگ فیزیکی و یک جنگ که در شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی جریان دارد.»

روبین گفت اقدام ترامپ به نظر یک «مانور تاکتیکی» می‌رسد که تا حدی با هدف آرام کردن بازارهای متزلزل نفت و خرید زمان برای جلب حمایت بین‌المللی بیشتر انجام شده است.

او افزود: «اگر هدف این حرکت ترامپ ایجاد حمایت بین‌المللی بیشتر برای این تلاش باشد، از نظر تاکتیکی بسیار هوشمندانه است و صادقانه بگویم در راستای منافع امنیت ملی ما نیز هست.»

در عین حال، روبین هشدار داد که نباید بیش از حد به گزارش‌ها درباره وجود کانال ارتباطی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اتکا کرد، به‌ویژه وقتی تهران به‌طور علنی هرگونه تماس را رد می‌کند.

او گفت: «از زمان آغاز جنگ، جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره را رد کرده اما این به معنای آن نیست که اصلا صحبتی صورت نگیرد.»

روبین افزود: «اگر پیام‌هایی هم رد و بدل شود، به نظر نمی‌رسد بخشی از یک مذاکره رسمی باشند. فکر می‌کنم اگر تبادل اطلاعاتی بین طرفین یا از طریق طرف‌های ثالث وجود داشته باشد، ساختارمند نیست. به نظر من مردم باید این را بخشی از یک بازی ببینند، چون در نهایت نوعی پایان‌بندی وجود خواهد داشت.»

انتقام داخلی، ترور خارجی

صرف مطرح شدن نام قالیباف به‌عنوان یک واسطه احتمالی می‌تواند پیامدهایی جدی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در سیستمی که پیش‌تر با حملات دقیق به مقامات ارشد از جمله علی لاریجانی متزلزل شده، ارتباط دادن علنی یک مقام به تماس‌های پشت‌پرده با واشینگتن می‌تواند وفاداری آن مقام را زیر سوال ببرد و او را در معرض انتقام داخلی یا حتی هدف‌گیری از سوی بازیگران خارجی قرار دهد.

بهنام بن طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به ایران‌اینترنشنال گفت مطرح شدن نام قالیباف در این گزارش‌ها چندان دور از ذهن نیست.

او گفت: «قالیباف در عمق ساختار قدرت ریشه دارد و ارزشش برای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از عنوان غیرنظامی اوست.»

با این حال، او هشدار داد که تصویر کلی همچنان بسیار مبهم است.

طالب‌لو افزود: «گرد و غبار جنگ هنوز فرو ننشسته و حتی اگر هماهنگی‌هایی هم در پشت‌پرده در جریان باشد، این تعاملات بیشتر برای جلوگیری از تشدید درگیری است تا دیپلماسی.»

او گفت: «این گفت‌وگوها، اگر واقعی باشند، درباره توافق نیستند. احتمالا درباره کاهش تنش، یافتن راه خروج و چگونگی اجرای آتش‌بس هستند. سخت است تصور کنیم که در این مقطع کسی درباره یک توافق صحبت کند.»

طالب‌لو همچنین گفت توقف موقت حملات به تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی از سوی ترامپ به نظر تلاشی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به عرصه اقتصاد و بحرانی کردن وضعیت در سطح جهانی است.

او گفت: «چنین اقدامی راهی برای آرام کردن بازارهاست. درگیری ادامه دارد و رژیم همچنان موشک و پهپاد شلیک می‌کند.»

به گفته بهنام بن طالب‌لو، کاخ سفید تلاش می‌کند تا چارچوب این جنگ از یک مساله صرفا سیاسی و امنیتی به یک بحران تمام‌عیار انرژی و اقتصادی تبدیل نشود.

«تهران در حال خرید زمان است»

اریک مندل، بنیان‌گذار شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، نیز به ایران‌اینترنشنال گفت راهبرد اصلی حکومت ایران «کاملا بربه تاخیر انداختن و فرسایش آمریکایی‌ها، و نه اسرائیلی‌ها» متمرکز است.

او با اشاره به تجربه خود در زمان مذاکرات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ گفت تهران از میانجی‌ها برای خرید زمان و سنجش اراده ترامپ استفاده می‌کند.

مندل افزود: «ایرانی‌ها از میانجی‌هایی مثل ترکیه، مصر و عمان برای خرید زمان و ایجاد چنین تاخیری استفاده می‌کنند.»

مندل هشدار داد که واشینگتن نباید پیام‌های تاکتیکی را با تغییر واقعی در نیت‌های حکومت اشتباه بگیرد.

او گفت: «نباید فریب بخوریم. تا زمانی که این نظام وجود دارد، ماهیت آن همان خواهد بود که تا حالا بوده، حتی اگر بخواهند آن را رنگ‌آمیزی کنند.»