نتانیاهو پنج‌شنبه ۲۸ اسفند در یک نشست خبری گفت: «نمی‌خواهم بگویم با چه کسی موافقم یا دقیقا چه کسانی قرار است آنجا رهبر باشند، اما فکر می‌کنم شاهزاده به‌دنبال خیر مردم است.»

نخست‌وزیر اسرائیل ادامه داد: «او تلاش کرده مردم را برای یک دولت انتقالی دموکراتیک، مدرن و معتدل متحد کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد، اما به نظر من هنوز برای قضاوت زود است.»

شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است برخلاف سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی، مردم ایران مشکلی با اسرائیل ندارند و پس از گذار از جمهوری اسلامی، روابط دو کشور می‌تواند در فضایی دوستانه و سازنده شکل بگیرد.

«جمهوری اسلامی قادر به غنی‌سازی اورانیوم و تولید موشک‌های بالستیک نیست»

نتانیاهو در ادامه، اهداف سه‌گانه اسرائیل از کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را برشمرد و گفت: «نابودی برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک حکومت ایران و فراهم ‌کردن شرایطی تا مردم ایران سرنوشت خود را به دست بگیرند.»

او گفت: «اکنون پس از ۲۰ روز می‌توانم به شما اعلام کنم: جمهوری اسلامی توانایی غنی‌سازی اورانیوم را ندارد و قادر به تولید موشک‌های بالستیک نیست.»

نخست‌وزیر اسرائیل به کشته شدن شمار زیادی از مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در جنگ کنونی اشاره کرد و افزود: «اینها همان افرادی هستند که در سرکوب و کشتار گسترده نقش داشته‌اند. فرقی نمی‌کند چه کسی جایگزین آن‌ها شود. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که ساختار آن‌ها دوام چندانی نداشته باشد.»

نتانیاهو تاکید کرد طبق دستور او، ارتش اسرائیل و موساد اعضای سپاه پاسداران را حتی در داخل شهرها تعقیب می‌کنند و اکنون نیروهای حکومت «پراکنده و فراری» شده‌اند.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرد تعداد زیادی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گریخته‌اند و رهبری حکومت نیز دچار آشفتگی شده است.

اسکانت بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز خبر داد افرادی که از ساختارهای دولتی یا نظامی جمهوری اسلامی جدا شده و سرمایه‌های خود را به خارج از ایران منتقل کرده‌اند، اکنون تحت نظارت واشینگتن قرار دارند: «ما به دنبال آن هستیم. آن را پس می‌گیریم و به مردم ایران بازمی‌گردانیم.»

نتانیاهو: می‌توانیم شرایط را برای انقلاب مردم ایران فراهم کنیم

نخست‌وزیر اسرائیل در نشست خبری پنج‌شنبه از وجود «نشانه‌های زیادی» درباره فروپاشی جمهوری اسلامی خبر داد و در عین حال تاکید کرد نمی‌تواند در رابطه با سقوط حکومت ایران قولی بدهد.

او اضافه کرد: «می‌توانم بگویم ما در تلاش هستیم شرایطی ایجاد کنیم تا فروپاشی رخ دهد، اما ممکن است رژیم ایران زنده بماند و اگر چنین شود، بسیار ضعیف‌تر از قبل خواهد بود.»

نتانیاهو ادامه داد: «در نهایت به مردم ایران بستگی دارد که لحظه مناسب را انتخاب و در همان لحظه اقدام کنند.ما می‌توانیم شرایط را فراهم کنیم، اما آنها باید بتوانند از این شرایط در زمان مناسب استفاده کنند.»

به گفته او، اسرائیل در حال انجام کارهای زیادی از آسمان است، اما «لازم است که یک مولفه زمینی نیز وجود داشته باشد».

اسرائیل در روزهای اخیر کوشیده است با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و انتظامی و ایست‌های بازرسی در سطح شهرها، توان سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، ۲۷ اسفند تاکید کرد حملات این کشور به ایست‌های بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.