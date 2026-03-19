بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنانی شاهزاده رضا پهلوی را «خیرخواه مردم» خواند و تاکید کرد که «او تلاش کرده مردم را برای یک دولت انتقالی دموکراتیک، مدرن و معتدل متحد کند.»
نتانیاهو پنجشنبه ۲۸ اسفند در یک نشست خبری گفت: «نمیخواهم بگویم با چه کسی موافقم یا دقیقا چه کسانی قرار است آنجا رهبر باشند، اما فکر میکنم شاهزاده بهدنبال خیر مردم است.»
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «او تلاش کرده مردم را برای یک دولت انتقالی دموکراتیک، مدرن و معتدل متحد کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد، اما به نظر من هنوز برای قضاوت زود است.»
شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است برخلاف سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی، مردم ایران مشکلی با اسرائیل ندارند و پس از گذار از جمهوری اسلامی، روابط دو کشور میتواند در فضایی دوستانه و سازنده شکل بگیرد.
«جمهوری اسلامی قادر به غنیسازی اورانیوم و تولید موشکهای بالستیک نیست»
نتانیاهو در ادامه، اهداف سهگانه اسرائیل از کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را برشمرد و گفت: «نابودی برنامه هستهای و برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران و فراهم کردن شرایطی تا مردم ایران سرنوشت خود را به دست بگیرند.»
او گفت: «اکنون پس از ۲۰ روز میتوانم به شما اعلام کنم: جمهوری اسلامی توانایی غنیسازی اورانیوم را ندارد و قادر به تولید موشکهای بالستیک نیست.»
نخستوزیر اسرائیل به کشته شدن شمار زیادی از مقامهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در جنگ کنونی اشاره کرد و افزود: «اینها همان افرادی هستند که در سرکوب و کشتار گسترده نقش داشتهاند. فرقی نمیکند چه کسی جایگزین آنها شود. ما اطمینان حاصل میکنیم که ساختار آنها دوام چندانی نداشته باشد.»
نتانیاهو تاکید کرد طبق دستور او، ارتش اسرائیل و موساد اعضای سپاه پاسداران را حتی در داخل شهرها تعقیب میکنند و اکنون نیروهای حکومت «پراکنده و فراری» شدهاند.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد تعداد زیادی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گریختهاند و رهبری حکومت نیز دچار آشفتگی شده است.
اسکانت بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز خبر داد افرادی که از ساختارهای دولتی یا نظامی جمهوری اسلامی جدا شده و سرمایههای خود را به خارج از ایران منتقل کردهاند، اکنون تحت نظارت واشینگتن قرار دارند: «ما به دنبال آن هستیم. آن را پس میگیریم و به مردم ایران بازمیگردانیم.»
نتانیاهو: میتوانیم شرایط را برای انقلاب مردم ایران فراهم کنیم
نخستوزیر اسرائیل در نشست خبری پنجشنبه از وجود «نشانههای زیادی» درباره فروپاشی جمهوری اسلامی خبر داد و در عین حال تاکید کرد نمیتواند در رابطه با سقوط حکومت ایران قولی بدهد.
او اضافه کرد: «میتوانم بگویم ما در تلاش هستیم شرایطی ایجاد کنیم تا فروپاشی رخ دهد، اما ممکن است رژیم ایران زنده بماند و اگر چنین شود، بسیار ضعیفتر از قبل خواهد بود.»
نتانیاهو ادامه داد: «در نهایت به مردم ایران بستگی دارد که لحظه مناسب را انتخاب و در همان لحظه اقدام کنند.ما میتوانیم شرایط را فراهم کنیم، اما آنها باید بتوانند از این شرایط در زمان مناسب استفاده کنند.»
به گفته او، اسرائیل در حال انجام کارهای زیادی از آسمان است، اما «لازم است که یک مولفه زمینی نیز وجود داشته باشد».
اسرائیل در روزهای اخیر کوشیده است با هدف قرار دادن مقرهای نظامی و انتظامی و ایستهای بازرسی در سطح شهرها، توان سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، ۲۷ اسفند تاکید کرد حملات این کشور به ایستهای بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.
یورونیوز گزارش داد روسیه از کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سود اقتصادی برده و درآمدهای این کشور از محل سوختهای فسیلی در دو هفته پس از آغاز جنگ به ۷.۷ میلیارد یورو رسیده است.
وبسایت یورونیوز پنجشنبه ۲۸ اسفند نوشت در پی تداوم درگیریها و ایجاد اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت کاهش و قیمت آن بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در همین حال، ایالات متحده برای مهار پیامدهای بحران کنونی، بخشی از تحریمهای مسکو را تعلیق کرده است.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای انرژی و هوای پاک، روسیه تنها دو هفته پس از آغاز جنگ توانسته سود خود از صادرات نفت و بهطور کلی سوختهای فسیلی را بالا ببرد.
مسکو در ۱۵ روز ابتدایی ماه مارس (از ۱۰ تا ۲۴ اسفند) بهطور میانگین روزانه حدود ۳۷۲ میلیون یورو از صادرات نفت درآمد کسب کرد؛ رقمی که نسبت به میانگین روزانه ماه فوریه از رشد حدود ۱۴ درصدی حکایت دارد.
در مجموع، درآمد روسیه از صادرات نفت، گاز و زغالسنگ در این بازه زمانی به ۷.۷ میلیارد یورو رسید؛ یعنی حدود ۵۱۳ میلیون یورو در روز که در مقایسه با میانگین روزانه ۴۷۲ میلیون یورویی در ماه فوریه، ۸.۷ درصد افزایش داشته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل گفت: «مهمترین تغییری که رخ داده، افزایش قدرت اسرائیل است. ما اسرائیل را به یک قدرت منطقهای تبدیل کردهایم و برخی حتی میگویند در برخی حوزهها به یک قدرت جهانی تبدیل شده است.»
نخستوزیر اسرائیل افزود: «اینکه برنامه موشکهای بالستیک آنها برای حمله به این اهداف در نقاط مختلف و گسترده مورد استفاده قرار گیرد، و اگر متوقف نشوند، این تازه آغاز ماجراست. آنچه از آن بهعنوان «فرهنگ مرگ» در ایران یاد میشود، در تلاش است تا با بستن یک مسیر حیاتی دریایی بینالمللی، یعنی تنگه هرمز، جهان را تحت فشار قرار دهد. اما این تلاش موفق نخواهد شد.»
نتانیاهو تاکید کرد: «اسرائیل نیز به شیوه خود، از طریق اطلاعات و ابزارهای دیگر، به تلاشهای آمریکا برای باز نگه داشتن تنگهها—تنگه هرمز—کمک میکند. اما میخواهم از شما بخواهم تصور کنید که اگر حکومت ایران دارای موشکهای بالستیک مجهز به کلاهک هستهای بود، چگونه میتوانست کل جهان را تحت فشار قرار دهد. فقط تصور کنید چه اقداماتی ممکن بود انجام دهد. به آنچه اکنون انجام میدهند نگاه کنید و تصور کنید اگر موشکهای بالستیک با برد بینالمللی و کلاهکهای هستهای داشتند، چه میکردند. فقط تصور کنید که چنین وضعیتی تا چه اندازه میتواند تهدیدی بزرگ باشد.»
نتانیاهو گفت: «از آغاز جنگ در ۲۰ روز گذشته، اوضاع بهسرعت در حال گسترش بوده است. ما در حال پیروزی هستیم و ایران بهشدت تضعیف شده است. زرادخانه موشکی و پهپادی ایران بهطور گستردهای کاهش یافته و در حال نابودی است. صدها سکوی پرتاب آنها از بین رفته است. ذخایر موشکیشان بهشدت هدف قرار گرفته و همچنین صنایعی که این موشکها را تولید میکنند نیز ضربه خوردهاند و این بسیار مهم است.»
نخستوزیر اسرائیل افزود: «در مراحل اولیه، ما موشکها و بخش زیادی از زیرساختهای هستهای را نابود کردیم. اما اکنون تمرکز ما بر نابودی کارخانههایی است که قطعات لازم برای ساخت این موشکها و سلاحهای هستهای را تولید میکنند. ما در حال از بین بردن پایه صنعتی آنها هستیم، به شکلی که پیش از این انجام نداده بودیم.»
نتانیاهو تاکید کرد: «پدافند هوایی ایران عملاً از کار افتاده است. نیروی دریایی آنها در کف دریا قرار دارد. امروز بخش دیگری از ناوگان آنها را در دریای خزر هدف قرار دادیم. نیروی هواییشان تقریباً نابود شده است. ساختار فرماندهی و کنترل ایران در وضعیت آشفتگی کامل قرار دارد. و میتوانم بگویم که هنوز کارهای بیشتری باقی مانده و ما آنها را انجام خواهیم داد.»
نتانیاهو گفت: «میخواهم به یک «خبر جعلی» دیگر اشاره کنم؛ اینکه گفته میشود اسرائیل به شکلی آمریکا را وارد درگیری با ایران کرده است. آیا واقعاً کسی فکر میکند که بتواند به رئیسجمهور ترامپ بگوید چه کاری انجام دهد؟ رئیسجمهور ترامپ همیشه تصمیمات خود را بر اساس آنچه برای آمریکا مفید میداند اتخاذ میکند، و به نظر من، آنچه برای نسلهای آینده نیز مفید است. در این مورد، این منافع کاملاً روشن است، همانطور که دستاوردهای ما نیز روشن هستند. ما در هماهنگی نزدیک با رئیسجمهور ترامپ—همکاری نزدیک میان آمریکا و اسرائیل، میان نیروهای نظامی و سرویسهای اطلاعاتی—با سرعتی چشمگیر در حال دستیابی به اهداف خود هستیم.»
او گفت: «جمهوری اسلامی یک خطر برای اسرائیل و یک خطر برای جهان است. این حقیقت دارد. میدانید چه کسی هم این را گفته است؟ رئیسجمهور ترامپ. ۴۷ سال پیش، وقتی «اوباش جمهوری اسلامی» سفارت آمریکا را تصرف کردند، او گفت که این رژیم چقدر خطرناک است.»
نتانیاهو ادامه داد: «این افراطگرایان ایدئولوژیک و دیوانه، دلیل وجود خود را نابود کردن تمدن غرب و آمریکا میدانند. آنها جان هزاران آمریکایی را در عراق و افغانستان گرفته و مجروح کردهاند، تفنگداران آمریکایی را در بیروت کشتهاند، سفارتهای شما را بمباران کردهاند و تلاش کردهاند رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را نه یک بار بلکه دو بار ترور کنند. اکنون آنها با نفت دنیا را تحت فشار قرار میدهند. فقط تصور کنید اگر این دیوانهها سلاح هستهای داشتند و توانایی رساندن آن به هر شهر آمریکا، هر شهر اروپا و سراسر جهان را داشتند، چه میکردند و چه تواناییای داشتند.»
نتانیاهو گفت: «این یک خطر برای کل جهان است و مطمئناً یک خطر برای اسرائیل و برای آمریکا نیز هست. ما در این دیدگاه با رئیسجمهور ترامپ همنظر هستیم؛ اسرائیل و آمریکا بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند.»
۲۵ اسفند، نشریه فارین افرز نوشت کرملین برای نجات جمهوری اسلامی بهعنوان نزدیکترین متحدش در خاورمیانه عجلهای ندارد، جنگ ایران پیامدهای ناخواستهای دارد که در نهایت به سود مسکو تمام میشود.
تصمیم آمریکا برای تعلیق تحریمهای روسیه و واکنش اروپا
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، بهای نفت برنت ۲۸ اسفند به بیش از ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسید.
وزارت خزانهداری آمریکا هفته گذشته مجوزی ۳۰ روزه برای خرید محمولههای نفتی روی دریای روسیه صادر کرد.
ایالات متحده همچنین معافیتی موقت برای هند در نظر گرفت تا این کشور بتواند نفت و فرآوردههای نفتی روی دریای روسیه را خریداری کند.
این تصمیم با مخالفت رهبران اروپایی روبهرو شده است، زیرا آنان معتقدند کاهش فشار تحریمها میتواند به افزایش درآمدهای مسکو و در نتیجه تقویت توان آن در جنگ علیه اوکراین بینجامد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با دفاع از این سیاست اعلام کرد معافیت روسیه از تحریمها «موقتی، محدود و ضروری» است و با هدف «تقویت ثبات در بازارهای جهانی انرژی و تلاش برای پایین نگه داشتن قیمتها» اعمال شده است.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای انرژی و هوای پاک، هند و چین در مجموع نزدیک به سهچهارم درآمدهای نفتی روسیه را تامین میکنند؛ سهمی که نشاندهنده وابستگی قابل توجه مسکو به بازارهای آسیایی است.
در این میان، هند نقش پررنگتری ایفا کرده است. این کشور در فاصله اول تا پانزدهم مارس حدود ۱.۳ میلیارد یورو سوخت فسیلی از روسیه وارد کرد که معادل میانگین روزانه ۸۹ میلیون یورو است.
این رقم در مقایسه با میانگین روزانه حدود ۶۰ میلیون یورو در ماه فوریه، رشدی در حدود ۴۸ درصد را نشان میدهد.
یورونیوز در ادامه نوشت رهبران اروپایی، با وجود افزایش شدید قیمتها و خطر بروز بحران انرژی، همچنان بر حفظ تحریمهای سختگیرانه علیه مسکو تاکید دارند.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، همگی خواستار حفظ تحریمهای روسیه شدهاند.
در سوی دیگر، ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، تنها رهبر اروپایی بوده که خواستار تعلیق تحریمهای اتحادیه اروپا بر واردات انرژی از روسیه شده و دلیل آن را تهدید ناشی از جهش شدید قیمت انرژی عنوان کرده است.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل گفت: «نمیتوانم برنامههای نبرد خودمان را فاش کنم. واضح است که حزبالله دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. و ما آنها را عقب زدیم. بخش عمده ظرفیت موشکی آنها را نابود کردیم. واضح است که تلاش شماره یک ما معطوف به ایران است. اگر رژیم از بین برود، میدانید که حزبالله هم از بین میرود. اما در هر صورت، ما برنامههای خود را بهگونهای طراحی میکنیم که بتوانیم این تهدید را نیز حذف کنیم.»
نتانیاهو افزود: «من مطمئن نیستم الان چه کسی در ایران حکومت میکند. مجتبی، آیتالله جایگزین، هنوز ظاهر نشده است. او را دیدهاید؟ ما ندیدهایم. و نمیتوانیم دقیقاً تضمین کنیم چه اتفاقی آنجا میافتد. یک ابر مبهم وجود دارد. آنچه میبینیم این است که تنشهای زیادی بین افرادی که برای رسیدن به قدرت تلاش میکنند وجود دارد. موضع یکپارچهای وجود ندارد. گاهی این را در دستورات متناقضی که داده میشود میبینید. یک کاری انجام میدهند و بعد آن را پس میگیرند و همینطور ادامه دارد.»
او ادامه داد: «فکر میکنم مهم است که آنها بدانند اگر فکر میکنند میتوانند جهان یا رئیسجمهور ایالات متحده را هدف قرار دهند، خودشان هدف گرفته میشوند. این باعث ایجاد عدم قطعیت زیادی میشود. ما دیدهایم که این میتواند اثرگذار باشد. حذف نصرالله واقعاً هیچگاه جایگزین نشده است، زیرا بعضی افراد قابل جایگزینی نیستند. فکر میکنم اقتدار و تسلطی که خامنهای داشته، به هیچ کس منتقل نخواهد شد، نه به مجتبی اگر باشد، و نه به هیچ کس دیگر. اما فکر میکنم این بخشی از تلاش برای شکستن رژیم است. این در یک روز رخ نمیدهد. ۲۰ روز از عملیات گذشته است.»
نتانیاهو تاکید کرد: «ما شاهد برخی خیانتها هستیم. ترس و وحشت در واحدهای سپاه پاسداران که موشکهای بالستیک را اداره میکنند دیده میشود. میدانید چرا؟ چون آنها از مرگ میترسند. همهشان خودکشیطلب نیستند، در واقع اکثرشان نیستند. بنابراین ترکها را میبینیم، اما دوباره و دوباره آنها را ضربه خواهیم زد. حداقل کاری که میخواهیم انجام دهیم این است که دوباره ظرفیت صنعتی که برای تولید این سلاحها داشتند را از بین ببریم. آنها مجبور خواهند شد از صفر دوباره بسازند، و این خیلی سخت است.»
نتانیاهو گفت: «درباره برخی اقدامات دیگر وارد جزئیات نمیشوم. بله، رژیم ممکن است تغییر کند. آیا تضمین شده است؟ نه. و آیا در نهایت به مردم ایران بستگی دارد که از شرایطی که ما برای تضعیف رژیم ایجاد کردهایم استفاده کنند؟ خواهیم دید. راستی، مردم ایران خیلی شجاع هستند. من هیچ انتقادی از آنها ندارم. فکر میکنم بسیار شجاعند و رنج زیادی کشیدهاند.»