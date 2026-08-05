هرانا گزارش داد روشنی به قتل یکی از ماموران نیروی انتظامی متهم شده است. او پس از بازداشت، مدتی برای بازجویی به تهران منتقل شد و سپس به ایلام بازگردانده شد. روشنی اکنون در زندان ایلام نگهداری می‌شود.

یک منبع آگاه به هرانا گفت او هنگام انتقال و بازجویی، به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

حکم اعدام روشنی حدود یک ماه پیش به او ابلاغ شد و خانواده‌اش با پیگیری از طریق وکیل او، به این حکم اعتراض کرده‌اند.

افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر، اعتراض گسترده نهادهای حقوق‌بشری، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی را برانگیخته است.

در تازه‌ترین واکنش، کانون نویسندگان ایران اعلام کرد اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر «یکی از هولناک‌ترین شیوه‌های سرکوب معترضان» است و آن را «فرمان قتلی» خواند که پس از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعترافات اجباری، اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

بازداشت دوباره و روایت شکنجه

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد روشنی اول بهمن ۱۴۰۴ در خانه‌اش بازداشت و به تهران منتقل شد. او اواخر اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شد، اما حدود دو هفته بعد بار دیگر بازداشت شد و خانواده‌اش از آن زمان تاکنون از وضعیت او بی‌خبرند.

یکی از افرادی که روشنی را پس از بازگشت از تهران دیده بود، به این سازمان گفت آثار شوک الکتریکی و ضربات شلاق در سراسر بدن او مشهود بود. به گفته این شاهد، روشنی با وجود تحمل شکنجه حاضر به اعتراف نشده بود.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری ، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

یک منبع آگاه دیگر گفت خانواده روشنی حدود یک ماه پیش از صدور حکم اعدام مطلع شدند و به آن‌ها گفته شد او به اتهام قتل احسان آقاجانی، از نیروهای انتظامی استان ایلام، محکوم شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارش داد آقاجانی در جریان اعتراضات ۱۶ دی‌ماه در شهرستان ملکشاهی کشته شد.

در یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و صدها تن دیگر را به اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال محکوم کرده است.

امید بهزاد و پوریا صفوت ، آروین خیرخواه ، ابوالفضل سپاهی‌بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی و عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی از جمله زندانیان سیاسی‌اند که در هفته‌های اخیر اعدام شده‌اند.