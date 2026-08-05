در این پژوهش به سرپرستی هلنه لامپه، رفتارشناس جانوری دانشگاه اسلو، پژوهشگران آواز ۱۷ مگس‌گیر ابلق نر وحشی را در دو مرحله ضبط کردند؛ یک‌بار پیش از یافتن جفت و بار دیگر پس از جفت‌گیری و رفتن به قلمروی دوم برای جلب ماده‌ای دیگر.

نتیجه این پژوهش ۱۰ تیر در نشریه علمی «اتولوژی» منتشر شد. بر اساس این گزارش، بررسی این صداها با نرم‌افزار زیست‌آواشناسی نشان داد آواز نرها پس از جفت‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و از حدود دو ثانیه به ۱.۷ ثانیه کاهش می‌یابد. آنها بخش‌های آوایی تشکیل‌دهنده آواز را نیز کمتر تکرار می‌کنند.

لامپه به مجله ساینس‌نیوز گفت نرهای بدون جفت معمولا هجاهای آوازشان را با نظم مشخصی تکرار می‌کنند و یک یا دو هجا از هر آواز به آواز بعدی منتقل می‌شود، اما پس از تشکیل قلمروی دوم، این تکرار به‌مراتب کمتر می‌شود.

مگس‌گیر ابلق نر پس از تخم‌گذاری جفت نخست، اغلب در فاصله چند صد متری قلمروی دیگری برپا می‌کند و در آنجا به جلب ماده‌های دیگر می‌پردازد. انتخاب یک نرِ دارای جفت برای ماده دوم هزینه دارد، زیرا نری که وقتش را میان دو لانه تقسیم می‌کند، در تغذیه و پرورش جوجه‌ها کمک کمتری خواهد کرد.

آواز کوتاه‌تر برای لو نرفتن؟

پژوهشگران احتمال می‌دهند کاهش تکرار هجاها بیشتر پیامی خطاب به نرهای رقیب باشد؛ نوعی هشدار قلمرویی با این مضمون که «وارد نشوید». پیش‌تر یک پژوهش روی همین پرنده‌ها نشان داده بود نرها در نزدیکی نرهای رقیب هجاها را کمتر تکرار می‌کنند، اما در حضور ماده‌ها چنین تغییری نمی‌دهند.

پژوهشگران دانشگاه اسلو بر این باورند که کوتاه‌تر شدن آواز ممکن است کارکرد دیگری داشته باشد. جفت نخست می‌تواند آواز نر را تشخیص دهد و در صورت شنیدن آن، به قلمروی دوم پرواز کند و ماده رقیب را براند. از این رو، آواز کوتاه‌تر شاید احتمال لو رفتن نر را کاهش دهد.

پژوهشگران برای سنجش توانایی ماده‌ها، آواز نرهای جفت‌دار و بدون جفت را در پرنده‌خانه‌های بزرگ روباز پخش کردند. از ۲۹ ماده، ۲۱ پرنده بیشتر به لانه کنار بلندگویی سر زدند که آواز یک نر بدون جفت را پخش می‌کرد. وقتی آواز نرهای بدون جفت دست‌کاری شد تا شبیه آواز نرهای جفت‌دار باشد، این ترجیح از میان رفت.

با این حال، پژوهشگران می‌گویند نباید از تعبیر «خیانتکار» چنین برداشت کرد که این پرندگان آگاهانه برای فریب ماده‌ها نقشه می‌کشند. استیون نوویکی، بوم‌شناس رفتاری دانشگاه دوک، به ساینس‌نیوز گفت این تغییرات نتیجه انتخاب طبیعی است که رفتارهای موثر در افزایش موفقیت تولیدمثلی نرها را تقویت می‌کند.