تکیه ترامپ بر باد در تنگه هرمز؛ شاید با توافق هم تنگه باز نشود، سپاه به دنبال چیست؟
در حالی که آسوشیتدپرس خبر داده پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان منتظر تایید مجتبی خامنهای است، نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی میگوید توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟
آمریکا نام شرکت عراقی «فلای بغداد» و دو فروند هواپیمای آن را از فهرست تحریمهای مقابله با تروریسم خارج کرد. این شرکت که با نامهای «فلای بغداد ایرلاینز» و «عراق اکسپرس» نیز شناخته میشود، پیشتر بهدلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شده بود.
بر اساس اطلاعاتی که چهارشنبه ۱۴ مرداد در وبسایت وزارت خزانهداری ایالات متحده منتشر شد، دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (اوفک) سه مدخل مربوط به شرکت فلای بغداد را از فهرست تحریمها حذف کرد.
این سه مدخل به نامهای «فلای بغداد»، «فلای بغداد ایرلاینز» و «عراق اکسپرس» به یک شرکت واحد اشاره دارند.
دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این شرکت با شماره ثبت YI-BAF و YI-BAN نیز از فهرست تحریمها خارج شدند.
تاکنون توضیحی از سوی مقامهای آمریکایی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم ارائه نشده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد نام بشیر عبدالکاظم علوان الشبانی، شهروند عراقی، همچنان در فهرست تحریمها باقی خواهد ماند، اما مبنای تحریم او تغییر کرده است.
او که پیشتر بهدلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی «فلای بغداد» تحریم شده بود، اکنون بابت ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمها قرار دارد.
نام شرکت فلای بغداد در حالی از فهرست تحریمهای مرتبط با تروریسم حذف میشود که آمریکا هشتم مرداد شبکه بینالمللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانایر ایران را تحریم کرد.
بر پایه اطلاعیه وزارت خزانهداری ایالات متحده، اگرچه ماهانایر خود را یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی معرفی میکند، اما سالها نقشی محوری در پشتیبانی از سپاه پاسداران ایفا کرده است؛ از جمله با جابهجایی اعضای نیروی قدس، تسهیل آموزشهای نظامی و حمایت از تامین و انتقال تسلیحات و سامانههای پهپادی.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در آن زمان گفت: «افرادی که به سپاه پاسداران یا ماهانایر خدمات مالی، لجستیکی یا تجاری ارائه میکنند، در تداوم فعالیت یک سازمان تروریستی نقش دارند. وزارت خزانهداری به شناسایی این افراد، افشای فعالیتهایشان و قطع دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ادامه خواهد داد.»
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، دور تازهای از تحریمها را به اجرا گذاشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ/هاله، تحقیقات گستردهای را آغاز کرد. همزمان، برخورد یک هواپیمای باری دیگر با جسمی ناشناس به نگرانیها دامن زد.
دادستانهای ایالتی آلمان چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشفشده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتهاند.
به گفته دادستانی، دفتر رسیدگی به جرائم افراطگرایی و ماموران واحد مبارزه با تروریسم نیز به روند تحقیقات پیوستهاند.
بهگفته پلیس، اندکی پیش از نیمهشب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز، از جمله یک پرواز مسافربری، به فرودگاههای دیگر تغییر مسیر دادند.
نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثیسازی بمب را برای بررسی شی مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند.
مقامهای آلمانی خبر دادند چاشنی انفجاری پهپاد با موفقیت جدا شده است. روزنامه بیلد نیز گزارش داد تصاویر اشعه ایکس وجود یک چاشنی انفجاری را تایید کرده، اما این چاشنی معیوب بوده است.
بهنوشته این روزنامه، ماده منفجره احتمالا از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است.
همزمان، یک هواپیمای باری که بهدلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرفنظر کرده بود، در حین پرواز با جسمی ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست.
گزارشها حاکی است پس از فرود، آسیب جزئی در بخش دماغه این هواپیما مشاهده شد.
فرودگاهی با اهمیت راهبردی
فرودگاه لایپزیگ/هاله در شرق آلمان یکی از مراکز مهم لجستیکی اروپا به شمار میرود.
این فرودگاه علاوه بر اینکه پایگاه اصلی فعالیت شرکت دیاچال است، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به یکی از مراکز عملیاتی شرکت هواپیمایی باری آنتونوف اوکراین تبدیل شده است.
فرودگاه لایپزیگ/هاله همچنین در انتقال تجهیزات نظامی برای ارتش آلمان و متحدان ناتو نقش مهمی ایفا میکند.
شرکت دیاچال یکی از بزرگترین شرکتهای لجستیک و حملونقل جهان و از زیرمجموعههای گروه آلمانی «دویچه پست دیاچال» است.
سخنگوی پلیس اعلام کرد باند جنوبی فرودگاه تا پایان بررسیهای کارشناسان مواد منفجره بسته ماند و چندین هواپیما، از جمله یک پرواز مسافربری، در طول شب به فرودگاههای دیگر هدایت شدند.
رفتوآمد عادی هواپیماها بامداد ۱۴ مرداد از سر گرفته شد، اما تنها باند شمالی فرودگاه فعال بود و بازرسان همزمان در باند جنوبی به جمعآوری شواهد و بررسی محل حادثه ادامه دادند.
اولکسی ماکییف، سفیر اوکراین در آلمان، با اشاره به حادثه اخیر، انگشت اتهام را به سوی مسکو نشانه رفت و گفت: «اگر روسیه نباشد، پس چه کسی میتواند باشد؟»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
نگرانی از تکرار اقدامات خرابکارانه
حادثه اخیر در شرایطی رخ داد که فرودگاههای آلمان در ماههای گذشته پس از مشاهده مکرر پهپادهای ناشناس بر فراز مراکز حساس، از جمله فرودگاهها، پایگاههای نظامی، تاسیسات انرژی و شرکتهای لجستیکی، در وضعیت آمادهباش قرار دارند.
پلیس فدرال آلمان پیشتر اعلام کرده بود احتمال دارد بخشی از این پروازهای غیرمجاز از سوی عوامل وابسته به روسیه سازماندهی شده باشد.
در عین حال، مقامهای وزارت کشور آلمان تاکید کردند تاکنون هیچ مدرکی دال بر ارتباط میان حادثه اخیر و اقدامات خرابکارانه سالهای گذشته به دست نیامده است.
نهادهای امنیتی اروپا در حال بررسی مجموعهای از حوادث مربوط به سال ۲۰۲۴ هستند که در آن چند وسیله آتشزا در بستههای پستی پنهان شده بود و آتشسوزیهایی ایجاد کرد؛ رخدادهایی که به نگرانیها درباره خرابکاری علیه شرکتهای حملونقل هوایی بار دامن زد.
برخی از این وسایل در یک انبار شرکت دیاچال در لایپزیگ و همچنین در محمولههای باری در حال انتقال در نقاط مختلف اروپا کشف شده بودند.
در ژوئیه ۲۰۲۴، یک بسته پستی پیش از بارگیری در هواپیمای باری دیاچال در فرودگاه لایپزیگ روی زمین آتش گرفت؛ حادثهای که نهادهای امنیتی آن را بهعنوان بخشی از یک طرح احتمالی خرابکاری مرتبط با مسکو بررسی کردند.
سال گذشته نیز یک شهروند چینی به اتهام انتقال اطلاعات مربوط به برنامه پروازها و جابهجایی محمولهها در فرودگاه لایپزیگ/هاله به فردی که برای پکن جاسوسی میکرد، محکوم شد.
مصطفی محمدپور، رییس اداره بهزیستی شهرستان کاشمر، هشدار داد که دانشآموزان مدارس بهطور فزایندهای به ناس، نوعی تنباکوی بدون دود و ارزانقیمت که در فاصلهای اندک از مدارس بهراحتی فروخته میشود، وابسته میشوند.
همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی نیز این پرسش را مطرح کردند که چرا محصولی با چنین قدرت اعتیادآوری، آشکارا در دسترس کودکان قرار دارد.
او سهشنبه ۱۳ مرداد گفت مصرف ناس در میان دانشآموزان، بهویژه در مقطع متوسطه، بهشکل محسوسی افزایش یافته است و در برخی موارد حتی دانشآموزان سالهای پایانی دبستان نیز به مصرف آن روی آوردهاند.
او گفت: «آنچه امروز در میان دانشآموزان رایج شده و زمینهساز گرایش به مواد مخدر است، از مصرف ناس آغاز میشود. متاسفانه کودکان بهراحتی به آن دسترسی دارند، زیرا فروش آن جرم محسوب نمیشود و در رده مواد مخدر قرار نگرفته است.»
ناس که در بسیاری از کشورهای منطقه با نام نسوار (Naswar) نیز شناخته میشود، ترکیبی مرطوب و سبزرنگ از تنباکو است که زیر لب یا زیر زبان قرار داده میشود. این ماده قرنهاست در شرق ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مصرف میشود و از آنجا که دود تولید نمیکند، دانشآموزان میتوانند بدون جلب توجه حتی در کلاس درس نیز از آن استفاده کنند.
«چرا جلو فروش آن را نمیگیرند؟»
هشدار این مقام بهزیستی با موجی از واکنش کاربران در فضای مجازی روبهرو شد؛ بسیاری از آنان این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود سالها هشدار درباره خطرات ناس، فروش آن همچنان آزاد است.
یکی از کاربران نوشت: «چرا جلو توزیع آن را نمیگیرند؟»
کاربر دیگری معتقد است راهحل، تنها ممنوعیت نیست، بلکه باید امکانات جایگزین برای نوجوانان فراهم شود: «شهرداریها باید در هر منطقه دستکم سه مجموعه ورزشی رایگان برای دانشآموزان بسازند. امکانات مدارس هم باید تقویت شود تا دانشآموزان سرگرم باشند و به سمت ناس نروند.»
برخی دیگر نیز بیتفاوتی مسئولان را هدف انتقاد قرار دادند.
یکی از کاربران نوشت: «اصلا برایشان مهم است که چه بر سر جوانها میآید؟»
برخی نیز موضوع را به مسائل سیاسی گره زدند. یکی از کاربران شبکه ایکس نوشت که حکومت اجازه میدهد اعتیاد در میان نسل جوان گسترش پیدا کند تا فعالیت سیاسی آنان کاهش یابد. او همچنین نوشت ناس «بهسرعت اعتیاد ایجاد میکند»، «باعث سرطان دهان میشود» و «به دندانها آسیب میزند» و ادعا کرد که محصولات عرضهشده در ایران حاوی آرسنیک هستند؛ ایراناینترنشنال نتوانسته است بهطور مستقل این موضوع را تایید کند.
به گفته محمدپور، چون ناس در دسته مواد مخدر غیرقانونی قرار ندارد، بهراحتی در مغازههای کوچک عرضه میشود و دانشآموزان بدون دشواری آن را تهیه میکنند.
او گفت مصرف این ماده بیش از همه در استان خراسان رضوی رواج دارد، اما دیگر محدود به این منطقه نیست و اکنون در بسیاری از نقاط کشور بهآسانی قابل تهیه است.
تهران نیز از این وضعیت مستثنی نیست. رسانههای ایران گزارش دادهاند که فروشندگان در محدوده بازار مولوی تهران، ناس را بهصورت آشکار و در بستهبندیها و برندهای مختلف عرضه میکنند.
بازار مولوی بهدلیل قیمت پایینتر و تنوع بیشتر، خریداران زیادی را جذب میکند، هرچند ناس در بسیاری از عطاریهای شهر نیز فروخته میشود.
برای کودکان، جذابیت این محصول روشن است: قیمت پایین، پنهان کردن آسان و دسترسی گسترده.
فراتر از یک عادت مصرف تنباکو
پزشکان هشدار میدهند که خطرات ناس تنها به وابستگی به نیکوتین محدود نمیشود.
مطالعات علمی مصرف ناس را با افزایش خطر سرطان دهان، سرطان مری، سرطان لوزالمعده (پانکراس) و همچنین بیماریهای قلبیوعروقی مرتبط دانستهاند.
کارشناسان سلامت همچنین این تصور رایج را که تنباکوی بدون دود جایگزینی کمخطر برای سیگار است، رد میکنند و تاکید دارند که هیچ محصول دخانی بدون خطر نیست.
بهگفته متخصصان، مصرف ناس در سنین پایین خطر دیگری نیز به همراه دارد: قرار گرفتن زودهنگام مغز در معرض نیکوتین میتواند احتمال وابستگی به انواع دیگر مواد اعتیادآور را در سالهای بعد افزایش دهد؛ همان موضوعی که محمدپور از آن بهعنوان نقش ناس در تبدیل شدن به «دروازه ورود» به اعتیاد یاد کرده است.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که الگوی مصرف مواد مخدر در ایران نیز در حال تغییر است.
بر اساس گزارشی که سال گذشته روزنامه شرق منتشر کرد، بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران بهطور دائم یا گهگاه مواد مخدر مصرف میکنند و با احتساب اعضای خانواده آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اعتیاد درگیر هستند.
مقامهای رسمی و کارشناسان حوزه سلامت همچنین از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی، کاهش سن شروع مصرف و افزایش شمار زنان و نوجوانان مصرفکننده خبر دادهاند؛ تحولاتی که نشان میدهد اعتیاد در ایران به سمت سنین پایینتر در حال گسترش است.
در این چارچوب، کودکانی که بستههای سبزرنگ ناس را در جیب خود حمل میکنند، نه یک استثنا، بلکه نشانهای از روند گستردهتر و نگرانکننده کاهش سن گرایش به اعتیاد در ایران به شمار میروند.
همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، کشورهای مختلف این قاره با چالشهای گستردهای از جمله افت بیسابقه سطح آب رودخانهها، اختلال در حملونقل و تولید برق، خسارت به بخش کشاورزی و گسترش آتشسوزیهای جنگلی روبهرو شدهاند.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، سطح آب رودخانه راین در آلمان سهشنبه ۱۳ مرداد به پایینترین میزان خود رسید.
اداره کشتیرانی داخلی آلمان چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کرد در پی این وضعیت، بخشی از خدمات حملونقل بار متوقف شده، اما سایر شناورها همچنان با ظرفیت بسیار محدود به فعالیت ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش، عمق قابل کشتیرانی در گذرگاه مهم کائوب، در نزدیکی شهر کوبلنتس، به ۲۳ سانتیمتر کاهش یافته؛ رقمی که از رکورد ۲۵ سانتیمتری ثبتشده در سال ۲۰۱۸ نیز کمتر است.
این شاخص نشان میدهد که با وجود عمق کلی حدود یک متر و ۲۳ سانتیمتری آب، تنها ۲۳ سانتیمتر آن برای عبور شناورها قابل استفاده است.
افت سطح آب بهدلیل موج گرما باعث شده بسیاری از کشتیهای باری تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود حرکت کنند.
در نتیجه، محمولهها میان چند شناور نیمهپر تقسیم میشوند؛ موضوعی که هزینه حملونقل را برای صنایع بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
شرکت آلمانی لجستیک «کونتارگو» ۱۴ مرداد خبر داد خدمات حملونقل آبی خود به جنوب رود راین و منطقه راین-ماین را به حالت تعلیق درآورده است.
فعالان بازار کالا میگویند هزینه حمل هر تن بار با شناور از روتردام به کارلسروهه اکنون به حدود ۱۵۵ تا ۱۶۰ یورو رسیده، در حالی که این رقم در ماه ژوئن حدود ۴۵ یورو بود.
با این حال، محمولهها با وجود هزینه بیشتر، همچنان به مقصد میرسند.
تاثیر گرما و خشکسالی بر بخش کشاورزی
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۴ مرداد گزارش داد تابستان گرم و خشک امسال خسارت سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، برداشت غلات در بریتانیا امسال احتمالا به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۸۴ خواهد رسید؛ زیرا گرمای شدید و خشکسالی در یکی از کمبارشترین بهارها و تابستانهای ثبتشده، به محصولات کشاورزی آسیب جدی وارد کرده است.
اروپا که سریعتر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است، تابستان امسال با موجهای گرمای کمسابقه و آتشسوزیهای گسترده روبهرو بوده است. فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از این آتشسوزیها متحمل شدند.
در همین حال، کانون موج گرما به ایتالیا منتقل شده و مقامهای این کشور برای بیشتر شهرهای بزرگ هشدار قرمز گرما صادر کردهاند. دمای هوا در برخی مناطق به حدود ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده است.
گرمای شدید واتیکان را واداشت نخستین مراسم هفتگی دیدار عمومی پاپ لئو پس از تعطیلات ماه ژوئیه را بهجای میدان سنت پیتر، در فضای سرپوشیده برگزار کند.
گردشگران حاضر در رم از این تصمیم استقبال کردند و آن را راهی برای رهایی از گرمای طاقتفرسا دانستند.
پنتاگون در حال تدوین گزینههای هستهای تازه برای جنگ احتمالی با چین یا روسیه است و نیروی دریایی آمریکا نیز قراردادهایی به ارزش ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای ساخت زیردریاییهای اتمی و توسعه کارخانههای کشتیسازی منعقد میکند.
شبکه انبیسی بهنقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت جنگ آمریکا مشغول تدوین راهبردی محرمانه برای استفاده از توان هستهای این کشور در صورت وقوع یک جنگ منطقهای با چین یا روسیه است.
بر اساس این گزارش، بازنگری تازه قرار نیست بهطور کامل جایگزین دکترین هستهای کنونی آمریکا شود، بلکه هدف آن افزایش گزینههای قابل ارائه به رییسجمهوری در زمان وقوع بحران است.
انبیسی نوشت طراحان این راهبرد میخواهند گزینههایی متنوعتر و بهاصطلاح «معتبرتر» در اختیار رییسجمهوری قرار دهند؛ گزینههایی که دشمنان آمریکا باور کنند واشینگتن ممکن است در شرایط مشخص واقعا از آنها استفاده کند.
احتمال استفاده از سلاحهای هستهای تاکتیکی در یک رویارویی محدود یا منطقهای، یکی از موضوعات مورد توجه در این بازنگری است. سلاحهای تاکتیکی معمولا قدرت انفجاری کمتر یا برد کوتاهتری نسبت به تسلیحات راهبردی دارند، اما استفاده از آنها همچنان میتواند خطر گسترش یک درگیری محدود به جنگ هستهای فراگیر را افزایش دهد.
این بازنگری به ریاست البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، انجام میشود. کولبی پیشتر نیز بر ضرورت بازدارندگی همزمان در برابر قدرتهای هستهای رقیب تاکید کرده بود.
مقامهای دفاعی آمریکا میگویند گسترش زرادخانه چین سبب شده است واشینگتن ناچار باشد تهدیدهای هستهای چین و روسیه را همزمان در محاسبات خود در نظر بگیرد؛ موضوعی که پیش از این یک مقام مسئول سیاست هستهای پنتاگون نیز در توضیح ضرورت نوسازی «سهگانه هستهای» آمریکا بر آن تاکید کرده بود.
همزمان با این بازنگری، اکسیوس گزارش داد نیروی دریایی آمریکا حدود ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرارداد با شرکت «جنرال داینامیکس الکتریک بوت» و کارخانه کشتیسازی «نیوپورت نیوز» متعلق به شرکت HII منعقد میکند.
این قراردادها برای توسعه ظرفیت کارخانههای کشتیسازی و ساخت زیردریاییهای تهاجمی کلاس ویرجینیا و زیردریاییهای حامل موشک بالستیک کلاس کلمبیا در نظر گرفته شدهاند.
زیردریاییهای کلاس ویرجینیا با پیشران هستهای، برای عملیات تهاجمی، شناسایی و ماموریتهای زیرسطحی طراحی شدهاند. زیردریاییهای کلاس کلمبیا نیز بخشی از بازدارندگی راهبردی آمریکا خواهند بود و موشکهای بالستیک هستهای حمل خواهند کرد.
از این رو، قراردادهای تازه تنها برنامهای برای نوسازی ناوگان دریایی نیستند و با آینده زرادخانه هستهای آمریکا نیز ارتباط مستقیم دارند. این قراردادها همچنین بر اجرای پیمان امنیتی آکوس میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا تاثیر خواهند گذاشت؛ پیمانی که انتقال زیردریاییهای هستهای و فناوریهای مرتبط به استرالیا یکی از محورهای اصلی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده در اکسیوس، دو شرکت الکتریک بوت و نیوپورت نیوز تاکنون ۲۶ زیردریایی کلاس ویرجینیا به نیروی دریایی آمریکا تحویل دادهاند و ساخت زیردریاییهای بیشتر نیز در برنامه قرار دارد.
نیروی دریایی آمریکا همچنین برای ساخت هفت زیردریایی کلاس کلمبیا قرارداد بسته است و انتظار میرود نخستین فروند طی چند سال آینده تحویل داده شود.
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنتیکت و عضو کمیته فرعی نیروهای دریایی و توان فرافکنی مجلس نمایندگان، گفت این قراردادها نیروی محرک رشد در سراسر پایگاه صنعتی ساخت زیردریایی آمریکا خواهند بود.
او از کنگره و نیروی دریایی خواست سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی را افزایش دهند تا زمانبندی تحویل زیردریاییها جلو بیفتد.
صنعت کشتیسازی آمریکا در سالهای اخیر با کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینهها و عقبافتادن برنامههای تحویل روبهرو بوده است. این مشکلات میتوانند هم برنامه نوسازی بازدارندگی هستهای آمریکا و هم تعهدات واشینگتن در چارچوب آکوس را تحت تاثیر قرار دهند.