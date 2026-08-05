بر اساس اطلاعاتی که چهارشنبه ۱۴ مرداد در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) سه مدخل مربوط به شرکت فلای بغداد را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد.

این سه مدخل به نام‌های «فلای بغداد»، «فلای بغداد ایرلاینز» و «عراق اکسپرس» به یک شرکت واحد اشاره دارند.

دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این شرکت با شماره ثبت YI-BAF و YI-BAN نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.

تاکنون توضیحی از سوی مقام‌های آمریکایی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم ارائه نشده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد نام بشیر عبدالکاظم علوان الشبانی، شهروند عراقی، همچنان در فهرست تحریم‌ها باقی خواهد ماند، اما مبنای تحریم او تغییر کرده است.

او که پیش‌تر به‌دلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی «فلای بغداد» تحریم شده بود، اکنون بابت ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار دارد.

تاکنون آمریکا، کانادا ، اتحادیه اروپا ، استرالیا ، اکوادور ، کاستاریکا، اوکراین ، آرژانتین ، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کرده‌اند.

نام شرکت فلای بغداد در حالی از فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم حذف می‌شود که آمریکا هشتم مرداد شبکه بین‌المللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر ایران را تحریم کرد.

بر پایه اطلاعیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اگرچه ماهان‌ایر خود را یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی معرفی می‌کند، اما سال‌ها نقشی محوری در پشتیبانی از سپاه پاسداران ایفا کرده است؛ از جمله با جابه‌جایی اعضای نیروی قدس، تسهیل آموزش‌های نظامی و حمایت از تامین و انتقال تسلیحات و سامانه‌های پهپادی.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در آن زمان گفت: «افرادی که به سپاه پاسداران یا ماهان‌ایر خدمات مالی، لجستیکی یا تجاری ارائه می‌کنند، در تداوم فعالیت یک سازمان تروریستی نقش دارند. وزارت خزانه‌داری به شناسایی این افراد، افشای فعالیت‌هایشان و قطع دسترسی آن‌ها به نظام مالی آمریکا ادامه خواهد داد.»

در هفته‌های اخیر و پس از فروپاشی آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و هم‌زمان، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را به اجرا گذاشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.