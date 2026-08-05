رهبران عراق بحران مالی و تهدید گروههای مسلح علیه عربستان سعودی را بررسی میکنند
ائتلاف اداره دولت عراق قرار است با حضور روسای نهادهای عالی این کشور تشکیل جلسه دهد و بحران مالی ناشی از اختلال در صادرات نفت و تهدید گروههای مسلح برای پاسخ به حملات منتسب به عربستان سعودی را بررسی کند.
شفقنیوز ۱۳ مرداد به نقل از یک منبع آگاه عراقی گزارش داد آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقهای، در دستور کار نشست قرار دارد.
تا زمان تنظیم این گزارش، نتیجه یا بیانیهای درباره برگزاری این نشست در چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر نشده است.
ائتلاف اداره دولت مجموعهای از احزاب و فراکسیونهای شیعه، سنی و کرد مشارکتکننده در ساختار سیاسی عراق است.
نشستهای این ائتلاف معمولا با حضور رهبران ارشد سیاسی و روسای نهادهای اصلی حکومت برگزار میشود.
محور اصلی نشست تازه، بحران مالی عراق و پیامدهای توقف یا اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز اعلام شده است.
اقتصاد عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و کاهش یا توقف صادرات میتواند به سرعت بر توانایی دولت برای تامین هزینههای جاری تاثیر بگذارد.
منبع شفقنیوز گفت این بحران روند پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و افراد تحت پوشش خدمات رفاه اجتماعی را مختل کرده است. با این حال، در گزارش مشخص نشده است چه تعداد از حقوقبگیران با تاخیر در دریافت مطالبات خود روبهرو شدهاند یا دولت عراق چه برنامهای برای جبران کمبود منابع دارد.
وضعیت امنیتی عراق نیز یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست خواهد بود.
شفقنیوز به نقل از منبع خود نوشت حملات هوایی مشترک عربستان سعودی و آمریکا در هفتم مرداد، مقرهای حشد شعبی را در چند استان عراق هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، در این حملات ۲۰ نفر از نیروهای حشد شعبی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
رسانهها در ایران ۹ مرداد با انتشار تصاویری گزارش دادند تابوتهای پنج عضو سپاه پاسداران که در حملات آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق کشته شدند، از طریق مرز مهران وارد ایران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد این نیروهای سپاه پاسداران در حمله هوایی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان دیالی عراق کشته شدند.
تهدید گروههای مسلح عراقی برای پاسخ دادن به عربستان سعودی نیز قرار است در نشست ائتلاف اداره دولت بررسی شود. چنین تهدیدهایی میتواند دولت عراق را با چالشی تازه برای جلوگیری از گسترش درگیریهای منطقهای به داخل خاک این کشور روبهرو کند.
ائتلاف اداره دولت پیشتر نیز در نشستهای خود بر مخالفت با نقض حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک، آسمان و آبهای این کشور برای حمله به دیگر کشورها تاکید کرده بود.
این ائتلاف در عین حال از حق قانونی عراق برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود سخن گفته است.
موضوع حملات و واکنش احتمالی گروههای مسلح، همزمان دو مساله حساس را پیش روی مقامهای عراقی قرار میدهد: پاسخ به حملهای که بغداد آن را نقض حاکمیت خود میداند و جلوگیری از اقدام مستقل گروههایی که ممکن است عراق را وارد رویارویی گستردهتری کنند.
بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را بهدلیل بدهی مسدود کرده است. این اقدام کمسابقه در شرایطی انجام شده که صنعت نفت با فشارهای مالی و تحریمهای آمریکا روبهروست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۴ مرداد نوشت بانک صنعت و معدن از بانکهای دولتی است و مدیرعامل آن با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
فارس افزود این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بدهیهای شرکت ملی نفت تا پایان سال امهال شده و این شرکت برای بازپرداخت آنها تا پایان اسفند مهلت دارد.
این رسانه با اشاره به تحریمهای آمریکا نوشت وزارت خزانهداری این کشور پیشتر محدودیتهای مالی علیه شرکت ملی نفت اعمال کرده بود، اما درباره میزان و منشا بدهی، شمار حسابهای مسدودشده و مبنای حقوقی اقدام بانک صنعت و معدن جزيیاتی ارائه نکرد.
آمریکا در دهههای گذشته بارها جمهوری اسلامی، وزارت نفت و شرکتهای فعال در صنعت انرژی را هدف تحریم قرار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» را از سر گرفته و بستههای تحریمی متعددی علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته است.
در یکی از آخرین نمونهها، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزود.
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در حالی رخ داده که این شرکت یکی از اصلیترین منابع تامین درآمد ارزی جمهوری اسلامی به شمار میرود و در پی ادامه تحریمهای آمریکا، با محدودیتهای مالی و بانکی گستردهای روبهروست.
تا زمان انتشار این گزارش، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی نفت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره این اقدام واکنشی رسمی نشان نداده و منتشر نکردهاند.
حوثیهای یمن، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد نفتکش عربستان سعودی با نام «وفا» را در شمال دریای سرخ، مقابل منطقه ینبع، با چند موشک بالستیک هدف قرار داده است.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، چهارشنبه ۱۴ مرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس گفت موشکهای شلیکشده با دقت به هدف اصابت کردند.
او افزود این عملیات بخشی از تصمیم حوثیها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» بوده است.
سخنگوی نظامی حوثیها، زمان دقیق این حمله را در بیانیه خود اعلام نکرد و مقامهای عربستان سعودی نیز تا زمان انتشار این گزارش به آن واکنشی نشان ندادهاند.
این حمله در حالی اعلام شد که شامگاه ۱۳ مرداد، وزارت حملونقل یمن از غرق شدن یک کشتی هندی پس از هدف قرار گرفته شدن از سوی حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در آبهای منطقه خبر داد و اعلام کرد نیروی دریایی یمن با همکاری گارد ساحلی، همه خدمه این کشتی را نجات داده است.
این وزارتخانه حملات حوثیها به کشتیهای تجاری را «تروریستی» و ناقض آزادی کشتیرانی و قوانین بینالمللی دریانوردی خواند و خواستار موضعی قاطع در برابر آنها شد.
ادامه محاصره دریایی
حوثیها همچنین اعلام کردند با حمله ۱۴ مرداد، شمار نفتکشهای عربستان سعودی که از آغاز محاصره دریایی در ۳۱ تیر هدف قرار گرفتهاند، به هشت فروند افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است ۲۹ نفتکش عربستان سعودی نیز از زمان آغاز این عملیات در دریای سرخ و دریای عرب، از ادامه مسیر بازمانده و ناچار به بازگشت شدهاند.
حوثیها افزودند تشدید محاصره دریایی از بابالمندب، عربستان سعودی را وادار کرده است مسیر نفتکشهای خود را به شمال دریای سرخ تغییر دهد.
این گروه تاکید کرد عملیات برای هدف قرار دادن این نفتکشها در شمال دریای سرخ و بستن مسیرهای عبور آنها ادامه مییابد و تشدید خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد حملات گسترده روسیه به کییف و مناطق اطراف آن دستکم ۱۷ کشته و ۴۴ زخمی بر جای گذاشت و به انبارهای شرکتهای غیرنظامی، زیرساختها و یک ایستگاه راهآهن آسیب رساند.
رییسجمهوری اوکراین چهارشنبه ۱۴ مرداد گفت روسیه در حملات خود از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد که شمار قابل توجهی از آنها دارای پیشرانه جت بودند.
نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد در این حملات، ۹۸ فروند از ۱۱۵ پهپاد تهاجمی روسیه را سرنگون کرده است. با این حال، هیچ یک از ۲۸ موشک شلیکشده رهگیری نشدند؛ از جمله ۲۴ موشک بالستیک اسکندر-ام یا اس-۴۰۰ و چهار موشک ضدکشتی زیرکون یا اونیکس.
به گفته زلنسکی، اهداف اصلی حمله انبارهای متعلق به شرکتهای غیرنظامی، از جمله یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی بود.
او تاکید کرد این تاسیسات ارتباطی با جنگ نداشتند.
پیش از این مقامهای اوکراینی اعلام کرده بودند حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف این شهر، ۱۴ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشته و به چند انبار و ساختمان آسیب رسانده است.
مقامهای محلی خبر دادند یک نفر در داخل شهر کییف کشته شده و ۲۴ نفر زخمی شدند.
هشدار حمله هوایی در پایتخت سه میلیون نفری اوکراین بیش از یک ساعت ادامه داشت.
اداره نظامی کییف گفت در حملهای که پس از نیمهشب آغاز شد، هفت نقطه هدف قرار گرفت.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد امدادگران دو نفر را از زیر آوار یک انبار ویرانشده در نزدیکی مرکز شهر بیرون کشیدند، اما ممکن است افراد دیگری همچنان زیر آوار باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات چند انبار و محل نگهداری کالا را به آتش کشید. بقایای یک موشک سرنگونشده نیز در کنار ساختمانی مسکونی فرود آمد و آتشسوزی گستردهای در حومه شهر روی داد.
اداره نظامی کییف همچنین از نشت آمونیاک در پی حمله خبر داد و گفت که نیروهای امدادی برای مهار آن وارد عمل شدهاند.
وزارت دفاع روسیه ۱۴ مرداد اعلام کرد مراکز لجستیکی و تدارکاتی در کییف و مناطق اطراف آن را به دلیل استفاده نظامی هدف قرار داده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه سه کشتی را در دریای سیاه هدف قرار دادند که به گفته مسکو، برای انتقال محمولههای نظامی اوکراین استفاده میشدند.
رویترز نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده در مورد حملات را بهطور مستقل تایید کند.
روسیه در هفتههای اخیر حملات خود را به کییف را افزایش داده است.
همزمان، اوکراین نیز یک مرکز لجستیکی متعلق به فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس»، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، را در خاک این کشور هدف قرار داد.
وایلدبریس یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود.
اوکراین از ۲۷ تیر تا ۱۱ مرداد، حدود ۱۲ مرکز وابسته به این شرکت را هدف قرار داد.
این تحولات در حالی است که یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفته است کره شمالی استقرار یک یگان موشکی در غرب روسیه را آغاز کرده است؛ یگانی که بنا بر گزارش رویترز ممکن است با ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین تجهیز شود.
روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، رد میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مذاکرات جاری هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکند یا بار دیگر از توافق احتمالی عقبنشینی کند، با پیامدهای «بسیار سختی» روبهرو خواهد شد. او همچنین گفت تنگه هرمز باید «خیلی زود» بازگشایی شود.
ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران پخش شد، گفت: «تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد؛ در غیر این صورت، آنها ضربه بسیار سختی خواهند خورد و بعد تنگه باز خواهد شد. آنها این را میدانند و درک میکنند.»
همزمان اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود.
به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ مرداد تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته با این طرح موافقت کرده است.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو با آمریکا را رد کرده و مذاکرات جاری را میان «دو کشور همجوار» دانستهاند.
ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را اصلیترین محور مذاکرات خواند و افزود: «من چارهای ندارم. آنها نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. مساله بسیار ساده است.»
به گفته رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی اکنون نیز قادر به دستیابی به سلاح هستهای نیست، اما این محدودیت قرار است در قالب یک توافق رسمی تثبیت شود.
او روند مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت مقامهای تهران خواهان توافقاند، هرچند در اظهارات علنی خود انجام گفتوگو با آمریکا را انکار میکنند: «به شما میگویند گفتوگوهای فوقالعادهای داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر میشود و میگوید ما دیداری نداشتهایم.»
ترامپ با اشاره به انکار گفتوگوهای هستهای از سوی مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «پس درباره چه چیزی صحبت کردیم؟ آنجا نشستهایم و دست روی دست گذاشتهایم؟»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت آنچه تهران علنا اعلام میکند اهمیتی ندارد و «تنها چیزی که اهمیت دارد، عمل است».
او افزود: «آنها خواهان توافقاند. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند، اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد.»
از سوی دیگر، شبکه خبری اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
ترامپ همچنین گفت آمریکا در آستانه انجام حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی بود که به گفته او، میتوانست «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد، اما مقامهای تهران برای جلوگیری از آن خواستار مذاکره شدند: «آنها با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه گفتند: لطفا، میتوانیم گفتوگو کنیم؟»
او افزود که با این درخواست موافقت کرده و پاسخ داده است: «بالاخره بیایید این موضوع را حلوفصل کنیم.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به حملات پیشین به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران گفت: «ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد که واشینگتن ناچار به اجرای چنین حملهای نشود.
همزمان، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارش سیانان درباره مصرف نزدیک به ۸۰ درصد از ذخایر پیش از جنگ موشکهای رهگیر تاد را رد کرد، اما آماری جایگزین ارائه نداد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز نیز ۱۳ مرداد به نقل از سه منبع گزارش داد آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشکهای دوربرد دقیق خود را به کار برده است.
سیانان همچنین گزارش داده بود ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی حدود نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده و فرماندهان ارشد درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون هشدار دادهاند.
ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز گفت دولتهای پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید طی ۵۰ سال گذشته مساله برنامه هستهای ایران را حل میکردند.
او افزود: «من کاری را انجام دادم که ناگزیر به انجامش بودم، زیرا اگر آنها سلاح هستهای داشتند، سراسر جهان جای متفاوتی میشد.»
ترامپ همچنین باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، را متهم کرد که کوشیده با پرداخت پول، جمهوری اسلامی را به توافق ترغیب کند.