به نوشته فایننشال تایمز، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، هفته گذشته در دیداری در دفتر بیضی کاخ سفید از ترامپ خواست صدها موشک رهگیر پاتریوت دیگر در اختیار کی‌یف قرار دهد.

افراد آگاه از این گفت‌وگوها گفتند رییس‌جمهوری آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و به کمبود رهگیرهای پاتریوت در ذخایر ایالات متحده اشاره کرد.

به گفته آنان، ترامپ تاکید کرد این موشک‌ها برای حفاظت از دارایی‌های آمریکا در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ با حکومت ایران مورد نیازند.

او درباره صدور مجوز تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین و اروپا نیز ابراز تردید کرد؛ هر‌چند ماه گذشته در حاشیه اجلاس ناتو در ترکیه به زلنسکی گفته بود آمریکا اجازه تولید این موشک‌ها را صادر خواهد کرد.

ترامپ نهم مرداد در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «در حال بررسی آن هستیم. این سلاحی بسیار استثنایی است و باید کمی مراقب باشیم مجوز آن را در اختیار چه کسی قرار می‌دهیم. ما معمولا مجوز تولید تجهیزات را واگذار نمی‌کنیم.»

دولت اوکراین تاکید کرده است تولید داخلی رهگیرهای پاتریوت می‌تواند کمبود شدید این موشک‌ها را کاهش دهد و توانایی کی‌یف را برای مقابله با حملات هوایی روسیه تقویت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند حتی در صورت صدور مجوز، احتمالا چند سال طول می‌کشد تا نخستین رهگیر پاتریوت از خط تولید در اوکراین خارج شود.

متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، نیز به فاکس‌نیوز گفت توافق تولید بلندمدت تا زمستان امسال به نتیجه نخواهد رسید، اما مذاکرات درباره آن ادامه خواهد یافت.

مخالفت ترامپ با درخواست زلنسکی در حالی مطرح شده است که مقام‌های اوکراینی از کاهش شدید ذخایر پاتریوت خبر می‌دهند.

این سامانه تنها سلاح پدافندی تحویلی غرب است که می‌تواند موشک‌های بالستیک روسیه را با اطمینان رهگیری و منهدم کند.

در تازه‌ترین حملات گسترده روسیه به کی‌یف و مناطق اطراف آن، ۱۴ مرداد دست‌کم ۱۷ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند.

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی مقام‌های اوکراینی، روسیه در این حمله از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد که شمار قابل توجهی از آنها دارای پیشرانه جت بودند.

ناتوانی پدافند اوکراین در برابر موشک‌های بالستیک روسیه

نیروی هوایی اوکراین ۱۴ مرداد اعلام کرد ۹۸ پهپاد را سرنگون کرده، اما پدافند هوایی این کشور نتوانسته هیچ یک از موشک‌های شلیک‌شده را رهگیری کند.

زلنسکی گفت برخورداری اوکراین از رهگیرهای بالستیک می‌توانست جان شماری از قربانیان را نجات دهد.

او هشدار داد تاخیر متحدان در تحویل این تجهیزات یا خودداری آنها از تامین سامانه‌های ضد‌بالستیک، مستقیما به افزایش تلفات و ویرانی منجر می‌شود.

این حملات به انبارهای شرکت‌های غیرنظامی، زیرساخت‌ها و یک ایستگاه راه‌آهن آسیب رساند.

زلنسکی گفت یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی غیرنظامی از جمله اهداف حملات بودند و ارتباطی با جنگ نداشتند.

وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد مراکز حمل‌ونقل، لجستیک و توزیع مرتبط با نگهداری و تحویل سلاح، محموله‌های نظامی و پهپادها را هدف قرار داده است.

زلنسکی از کشورهایی که هنوز آماده تامین موشک‌های رهگیر نیستند خواست تحریم‌های تازه‌ای علیه مسکو وضع کنند.

او گفت بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید موشک‌های بالستیک روسیه همچنان مشمول تحریم نشده است و گروه هفت و اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهند.

اوکراین نیز طی هفته‌های اخیر حملات دوربرد خود را به تاسیسات انرژی و مراکز لجستیکی روسیه افزایش داده است.

زلنسکی در ماه ژوئن یک کارزار هوایی ۴۰ روزه علیه بخش نفت و گاز روسیه، انبارهای فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس» و مراکز تدارکاتی نظامی در کریمه آغاز کرد.

به گفته فرمانده نیروهای سامانه‌های بدون سرنشین اوکراین، دست‌کم ۱۵ مرکز وایلدبریس هدف قرار گرفتند و ۱۳ مرکز در حملات پهپادی دوربرد به آتش کشیده شدند.

یک مرکز این شرکت ۱۴ مرداد در منطقه تولا هدف قرار گرفت.

این کارزار ۴۰ روزه ۱۳ مرداد پایان یافت، اما نتوانست کرملین را به پذیرش آتش‌بس یا ورود به مذاکرات جدی صلح وادار کند.

زلنسکی پس از پایان این کارزار به نیروهای اوکراینی دستور داد طرح‌های تازه‌ای برای ادامه حملات آماده کنند.