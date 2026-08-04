به‌نوشته رویترز این موشک‌ها عمدتا شامل موشک‌های زمین‌به‌زمین ارتش آمریکا موسوم به سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) و موشک تهاجمی دقیق (PrSM) هستند. به گفته دو نفر از این منابع، آمریکا «تقریبا تمام» این تسلیحات را مصرف کرده است. میزان کاهش ذخایر این موشک‌ها تاکنون گزارش نشده بود.

رویترز در گزارش خود افزود این مهمات دوربرد که بهای هر فروند از آنها بیش از یک میلیون دلار است، از مهم‌ترین ابزارهای زرادخانه آمریکا به شمار می‌روند و امکان اجرای حملات دقیق از فاصله‌ای امن را فراهم می‌کنند. سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) ارسالی آمریکا نقش مهمی در جنگ اوکراین ایفا کرده‌اند و به نیروهای اوکراینی امکان داده‌اند اهدافی را در داخل خاک روسیه هدف قرار دهند. موشک تهاجمی دقیق (PrSM) نسل جدیدتر و پیشرفته‌تر این سامانه است که قرار است به‌تدریج جایگزین ATACMS با برد کوتاه‌تر شود.

کاهش شدید ذخایر این موشک‌های دقیق و دوربرد به این معناست که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد، ممکن است ناچار شود بیش از گذشته به ماموریت‌های بمباران با هواپیماهای سرنشین‌دار متکی شود؛ گزینه‌ای که خطر بیشتری برای نیروهای آمریکایی دارد.

این منابع حاضر نشدند تعداد دقیق موشک‌های باقی‌مانده از هر دو نوع را اعلام کنند.

ترامپ جنگ ایران را در ۹ اسفند ۱۴۰۴به‌طور مشترک با اسرائیل آغاز کرد و پیش‌بینی کرده بود که این درگیری کوتاه‌مدت خواهد بود. اما با طولانی شدن جنگ، سه منبع آگاه هشدار داده‌اند که کاهش ذخایر موشکی می‌تواند توان آمریکا را برای بازدارندگی در برابر رقبایی همچون روسیه و چین محدود کند.

منبع چهارم نیز به رویترز گفت هرچند فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، تقریبا تمام موشک‌های زمینی موجود خود را که پیش از آغاز جنگ در اختیار داشت مصرف کرده، اما توانسته است از ذخایر سایر مناطق جهان برای جبران این کمبود استفاده کند.

تمام منابع این گزارش به‌دلیل حساسیت موضوع، به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند.

واکنش کاخ سفید

کاخ سفید در پاسخ به پرسش رویترز درباره وضعیت ذخایر موشکی، بیانیه‌ای از سوی ترامپ منتشر کرد که در آن آمده است: «ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد؛ بسیار بیشتر از آنچه به آن نیاز داریم.»

ترامپ افزود: «شرکت‌های دفاعی ما هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال تولید مهمات هستند و هم‌زمان کارخانه‌ها و تجهیزات خود را با سرعتی بی‌سابقه گسترش می‌دهند.»

تحلیلگران نیز تایید می‌کنند که تولید برخی مهمات، از جمله گلوله‌های توپخانه و چند نوع موشک، به رکوردهای جدیدی رسیده است، اما هشدار می‌دهند که این تولید ممکن است برای تامین نیازهای یک جنگ طولانی کافی نباشد.

شرکت لاکهید مارتین، سازنده موشک‌های ATACMS، PrSM و سامانه ضد موشکی «تاد» (THAAD)، به پرسش‌های رویترز درباره اظهارات ترامپ یا میزان ذخایر پاسخی نداد.

شرکت ریتیون، سازنده موشک‌های تاماهاوک و رهگیرهای پاتریوت، نیز از اظهار نظر خودداری کرد.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در پاسخ به رویترز گفت: «ارتش آمریکا قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است و هر آنچه برای اجرای ماموریت‌ها در زمان و مکانی که رییس‌جمهوری تعیین کند نیاز دارد، در اختیار دارد. ما در چندین فرماندهی رزمی عملیات موفق اجرا کرده‌ایم و هم‌زمان اطمینان حاصل کرده‌ایم که ارتش آمریکا همچنان از زرادخانه‌ای عمیق برای حفاظت از مردم و منافع کشور برخوردار باشد.»

نگرانی در داخل دولت آمریکا

به گفته منابع رویترز، آمار مربوط به کاهش ذخایر موشکی طی هفته گذشته در میان مقام‌های دولت آمریکا دست‌به‌دست شده و در جریان بحث‌های پرتنش درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی مطرح بوده است؛ بحث‌هایی که محور آنها این بوده که آمریکا تا چه مدت دیگر می‌تواند بدون کاهش خطرناک ذخایر خود به حملات ادامه دهد.

یکی از منابع گفت کاهش ذخایر ATACMS و PrSM نتیجه تصمیم دولت ترامپ برای پرهیز از روش‌های پرخطرتر حمله، از جمله استفاده از هواپیماهای سرنشین‌دار برای بمباران اهداف در خاک ایران بوده است.

از آنجا که این موشک‌ها امکان هدف قرار دادن دشمن از فاصله دور را فراهم می‌کنند، کارشناسان نظامی معتقدند در هرگونه جنگ احتمالی با کشوری دارای پدافند هوایی قدرتمند مانند چین، اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت. گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در ماه مارس منتشر کرد نیز تایید می‌کند که از این موشک‌ها برای حمله به اهدافی در داخل ایران استفاده شده است.

بر اساس این گزارش، ذخایر موشک PrSM از ابتدا نیز محدود بود، زیرا این سامانه هنوز نسبتا جدید است، اما ارتش آمریکا سفارش بزرگی برای تولید آن در سال ۲۰۲۷ ثبت کرده است. ارتش همچنین اعلام کرده که موشک‌های ATACMS به‌تدریج از خدمت خارج می‌شوند و تولید به سمت PrSM منتقل خواهد شد.

هشدار درباره کاهش ذخایر دفاعی

دو منبع آگاه گفتند فرماندهان نظامی طی هفته‌های اخیر بارها به ترامپ هشدار داده‌اند که ذخایر تسلیحات دفاعی، از جمله رهگیرهای پاتریوت که برای مقابله با موشک‌های بالستیک به کار می‌روند، به شدت کاهش یافته است.

هفته گذشته نیز چند رسانه گزارش دادند که ترامپ تا حدی به‌دلیل همین هشدارها از اجرای یک حمله گسترده دیگر علیه ایران صرف‌نظر کرده است.

با این حال، یک مقام آمریکایی این روایت را رد کرد و گفت دلیل اصلی انصراف ترامپ، فشار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده است.

کاهش ذخایر سامانه‌های دفاع موشکی

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) هفته گذشته برآورد کرد که بین ماه‌های اسفند تا تیر حدود ۶۵ درصد از رهگیرهای سامانه پاتریوت مصرف شده و تعداد رهگیرهای سامانه تاد نیز نسبت به آغاز جنگ دست‌کم ۳۸ درصد کاهش یافته است.

سامانه‌های پاتریوت و تاد از مهم‌ترین سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا هستند که وظیفه شناسایی و انهدام موشک‌های ورودی را بر عهده دارند.

هرچند رویترز به این آمار داخلی دسترسی مستقیم نداشته، اما دو منبع تایید کردند که این ارقام با داده‌های داخلی دولت آمریکا مطابقت دارد.

یکی از منابع همچنین گفت آمریکا از زمان آغاز جنگ، اندکی کمتر از نیمی از کل ذخیره جهانی موشک‌های کروز تاماهاوک خود را نیز مصرف کرده است.

رویترز نتوانسته است این رقم را به‌طور مستقل تأیید کند.

موشک تاماهاوک، که از ناوشکن‌ها، رزم‌ناوها و زیردریایی‌های نیروی دریایی آمریکا شلیک می‌شود، سال‌هاست اصلی‌ترین ابزار این نیرو برای حمله به اهداف به‌شدت محافظت‌شده بدون به خطر انداختن جان خلبانان به شمار می‌رود.

شرکت ریتیون به‌تازگی به توافق اولیه‌ چندساله‌ای با پنتاگون برای افزایش تولید موشک‌های تاماهاوک و سایر مهمات دست یافته است؛ اقدامی که در چارچوب تلاش واشینگتن برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی خود صورت می‌گیرد.