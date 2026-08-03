بر اساس این مطلب که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، بخش پالایش، با وجود نقش کلیدی در زنجیره تامین انرژی، سال‌ها کم‌جاذبه‌ترین حوزه صنعت نفت برای شرکت‌های غربی بوده است.

هزینه‌های بالای بهره‌برداری، نوسان شدید حاشیه سود، افزایش «هزینه‌های کربنی» و رقابت پالایشگاه‌های تحت حمایت دولت‌ها در خاورمیانه، آفریقا و آسیا، بسیاری از غول‌های نفتی را به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش سوق داده است.

«هزینه‌های کربنی» به مالیات، مجوزهای انتشار و دیگر هزینه‌هایی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از صنایع آلاینده، از جمله پالایشگاه‌ها، دریافت می‌کنند.

روند عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها از اواخر دهه ۲۰۱۰، به‌ویژه در اروپا، سرعت گرفت؛ زیرا دولت‌ها و شرکت‌ها با اتکا به رشد سریع خودروهای برقی پیش‌بینی می‌کردند تقاضا برای سوخت تا دهه ۲۰۳۰ کاهش یابد و نیاز به توسعه ظرفیت پالایش کمتر شود.

در نتیجه، ظرفیت پالایش پنج شرکت بزرگ نفتی غربی شامل بی‌پی، شورون، اکسون‌موبیل، شل و توتال‌انرژیز از ۱۶.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵، معادل ۲۲ درصد ظرفیت جهانی، به ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت؛ رقمی که تنها ۱۳ درصد از پالایش نفت خام جهان را تشکیل می‌دهد.

در این میان، شرکت شل بیشترین کاهش را تجربه کرده و تعداد پالایشگاه‌های خود را از ۴۰ واحد به ۷ پالایشگاه رسانده است.

با این حال، در پی تشدید درگیری‌های نظامی در مناطق نفت‌خیز طی یک سال گذشته، وضعیت صنعت پالایش به‌طور محسوسی بهبود یافته است.

تحلیلگران معتقدند این رونق در بلندمدت با تغییر الگوی مصرف نفت و کاهش تدریجی تقاضا برای سوخت‌های فسیلی، دوام نخواهد داشت.

از افول سرمایه‌گذاری تا جهش سودآوری

جنگ ایران یکی از مهم‌ترین عوامل رونق صنعت پالایش بوده است. بسته ماندن تنگه هرمز برای چند ماه و محدود شدن دسترسی پالایشگاه‌ها به نفت خام، هم‌زمان با حملات تهران به پالایشگاه‌های خاورمیانه، حاشیه سود پالایش بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به رکوردی بی‌سابقه رساند.

اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه، پالایشگاه‌ها به‌ویژه در آسیا را ناچار به کاهش تولید کرد.

چین با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، برای جبران افت واردات، فعالیت پالایشگاه‌های خود را به‌شدت کاهش داد و صادرات سوخت را متوقف کرد.

برآیند این تحولات در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی حدود پنج میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به شش درصد از ظرفیت پالایش جهان پیش از جنگ، را از مدار خارج کرد.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین پالایش نفت جهان به حدود ۷۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.

در همین حال، حملات مداوم پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه ، ظرفیت پالایش این کشور را به‌شدت کاهش داد و مسکو را وادار به توقف صادرات گازوئیل کرد؛ اقدامی که به جهش قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی انجامید.

جنگ، کمبود عرضه و رکوردشکنی سود پالایشگاه‌ها

هم‌زمانی جنگ ایران و حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، سودآوری پالایشگاه‌ها را به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش داد. کمبود فرآورده‌های نفتی، قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی را تقویت کرد و بسیاری از پالایشگاه‌ها را به فعالیت با حداکثر ظرفیت رساند.

پالایشگاه‌های آمریکا که در جریان این بحران به بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان سوخت جهان تبدیل شدند، در هفته منتهی به دوم مرداد، با ۹۷ درصد ظرفیت فعالیت کردند؛ رقمی بالاتر از میانگین بلندمدت حدود ۹۰ درصدی این کشور.

شاخص حاشیه سود پالایش شرکت بی‌پی که یکی از معیارهای سنجش سودآوری صنعت پالایش در جهان است، از ۱۷ دلار به ازای هر بشکه در سه‌ماهه نخست به ۳۰ دلار در سه‌ماهه دوم افزایش یافت.

این شاخص در مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ دلار بود و میانگین آن در سه‌ماهه سوم تاکنون به ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است.

اکسون‌موبیل در سه‌ماهه دوم سال ۵.۵ میلیارد دلار سود از بخش پایین‌دستی خود به ثبت رساند که بهترین عملکرد این شرکت از سال ۲۰۲۲ به‌شمار می‌رود. شورون نیز با ثبت ۴.۹ میلیارد دلار سود در «بخش پایین‌دستی»، بالاترین درآمد خود در این بخش طی دهه جاری را گزارش کرد.

بخش پایین‌دستی صنعت نفت به پالایش نفت خام، تولید فرآورده‌های نفتی و توزیع و فروش آنها به مصرف‌کنندگان گفته می‌شود.

شل اعلام کرد سود تعدیل‌شده بخش فرآورده‌های نفتی این شرکت به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم در دهه جاری است. شبکه پالایش این شرکت در سه‌ماهه دوم با نرخ بهره‌برداری ۱۰۲ درصدی فعالیت کرد.

پاتریک پویان، مدیرعامل توتال‌انرژیز، هم عملکرد بخش پالایش این شرکت را «استثنایی» توصیف کرد.

چرا تحلیلگران به تداوم رونق امیدوارند؟

تحلیلگران معتقدند عواملی که سودآوری پالایشگاه‌ها را افزایش داده‌اند، در کوتاه‌مدت از میان نخواهند رفت.

هرچند بازگشایی کامل تنگه هرمز در صورت حل‌وفصل پایدار تنش میان تهران و واشینگتن و ازسرگیری فعالیت پالایشگاه‌های چین می‌تواند بازار سوخت را متعادل‌تر کند، اما زمان تحقق این سناریو هنوز مشخص نیست.

جنگ ایران نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را تشدید کرده و دولت‌ها را به افزایش ذخایر راهبردی نفت خام و فرآورده‌های نفتی برای مقابله با اختلال‌های احتمالی عرضه سوق داده است.

برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه ۵.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه سوم نیز روزانه ۲.۲ میلیون بشکه دیگر افت کند.

به همین دلیل، بازسازی ذخایر بنزین، گازوئیل و سوخت جت احتمالا سال‌ها طول خواهد کشید و تقاضا برای پالایش را در سطح بالایی نگه می‌دارد.

آلن گلدر، معاون ارشد بخش پالایش شرکت مشاوره‌ای وود مکنزی، پیش‌بینی کرد حاشیه سود و نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌ها تا پایان دهه جاری، به‌دلیل تداوم رشد تقاضای نفت و محدود بودن پروژه‌های جدید پالایشگاهی، همچنان بالا باشد.

رونق امروز، چشم‌اندازی نامطمئن

تحلیلگران معتقدند سود چشمگیر پالایشگاه‌ها بیش از آنکه ناشی از بهبود بنیادین صنعت باشد، نتیجه جنگ، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و کمبود عرضه است.

به گفته آنها، پالایشگاه‌ها از آن جهت سود می‌برند که ظرفیت پالایش جهان با سرعتی بیشتر از افت تقاضا کاهش یافته است.

این شرایط ممکن است پایدار نباشد. شماری از کشورهایی که ظرفیت پالایش محدودی دارند، اکنون در حال بررسی توسعه پالایشگاه‌های داخلی هستند. استرالیا از جمله کشورهایی است که چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کند.

به باور تحلیلگران، این سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت می‌تواند ظرفیت جدیدی به بازار اضافه کند و زمینه مازاد عرضه را فراهم آورد.

شرکت‌های بزرگ نفتی نیز این چشم‌انداز را پذیرفته‌اند. به گفته تحلیلگران، چند سال سودآوری استثنایی شاید روند افول صنعت پالایش را کندتر کند، اما بعید است بتواند مسیر بلندمدت این صنعت را تغییر دهد.