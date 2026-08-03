میزان ۱۲ مرداد نوشت این دو نفر در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، «مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی» جمهوری اسلامی را برای «افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته» ارسال کرده بودند.

بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آن‌ها توضیحی ارائه نکرد.

در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

میزان: بهزاد به استفاده از گوگل‌مپ اقرار کرد

میزان در ادامه گزارش، «بررسی‌های فنی تلفن همراه» بهزاد را یکی از مستندات پرونده او دانست و نوشت او در جریان جنگ اخیر، اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی را برای «کانال‌های وابسته به موساد» ارسال می‌کرد.

بر اساس این گزارش، بهزاد در جریان بازجویی‌ها «اقرار» کرد: «از طریق نرم‌افزارهای موقعیت‌یاب مانند گوگل‌مپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال می‌کردم.»

این رسانه حکومتی افزود بهزاد با «ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به اسرائیل» ارتباط مستقیم داشت.

میزان این زندانی سیاسی را «خائن» خواند و نوشت او از کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بود.

میزان در حالی در گزارش خود به «اقاریر» بهزاد استناد کرده که در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه صفوت

میزان در ادامه گزارش خود، به بررسی اتهامات مطرح‌شده علیه صفوت پرداخت و نوشت این زندانی سیاسی در جریان جنگ ۱۲ روزه، در «تصویربرداری و ارسال تصویر سامانه‌های پدافندی از پشت‌بام‌های بلند» دست داشت.

به گزارش این رسانه حکومتی، برخی از مکان‌هایی که صفوت برای «کانال‌های ارتباطی اسرائیل» ارسال کرده بود، هدف بمباران قرار گرفتند.

میزان بدون ارائه مستندات افزود صفوت در برخی موارد به‌طور مستقیم با موساد در ارتباط بود و در مواردی دیگر، پیام‌هایی برای شبکه ایران‌اینترنشنال ارسال می‌کرد.

به گزارش میزان، دادگاه بهزاد و صفوت را با استناد به «اقاریر صریح، مستندات فنی، پیام‌های کشف‌شده و سایر ادله موجود» به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور، بامداد ۱۲ مرداد به اجرا درآمد.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و ده‌ها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه ، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزه‌ای کازرونی ، زندانیان سیاسی، را به‌دلیل کمک‌رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم کرده است.